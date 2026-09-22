Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote 21.9.2026 19:08:18 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote, pelastuslaitoksen tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 08:51 rakennuspaloepäily, Jyväskylä Helokantiellä olevan kerrostalon rappukäytävässä oli savua. Pelastuslaitos kävi asunnot läpi, mutta savun aiheuttajaa ei saatu selville. Ei paloa tai henkilövahinkoja. Klo 14:08 liikennevälinepalo, pieni, Uurainen Virastotiellä paloi henkilöauto parkkipaikalla. Palo oli onnistuttu sammuttamaan sivullisten toimesta jauhesammuttimella. Pelastuslaitoksen yksikkö varmisti tilanteen. Ei henkilövahinkoja. Klo 16:05 savuhavainto, Jyväskylä Lintukankaalla tehtiin savuhavainto metsän keskeltä nousevasta savupilarista. Kyseessä oli nuotiopaikka, josta savu nousi. Klo 16:58 ihmisen pelastaminen, Jyväskylä Yksi aikuinen ja kaksi lasta olivat jääneet jumiin hissiin. Pelastuslaitos vapautti henkilöt hissistä. Klo 16:59 rakennuspalo keskisuuri, Jyväskylä Kortepohjassa, Emännäntiellä osittain avonaisessa porraskäytävässä paloivat lastenrattaat. Ensimmäisenä kohteeseen