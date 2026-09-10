Pelastaja ja AMK-sairaanhoitaja Miikka Viitala Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL:n puheenjohtajaksi, ensihoitaja Miko Määtästä varapuheenjohtaja
23.9.2026 09:15:42 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen pelastaja ja AMK-sairaanhoitaja Miikka Viitalan ja varapuheenjohtajaksi ensihoitaja Miko Määtän. Valinnat tehtiin tänään 23.9.2026 järjestön kokouksessa.
Pelastaja-AMK-sairaanhoitaja Miikka Viitala on juuri valittu Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL:n puheenjohtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna, mutta hänellä on pelastajan virka Kanta-Hämeen hyvinvointialueella (Oma Häme).
Hänellä on vahva pelastus- ja ensihoitoalan käytännön kokemus sekä henkilöstön edunvalvonnan tuntemus.
Puheenjohtajakautensa keskeiseksi tavoitteeksi Viitala nostaa pelastaja-ensihoitajien palkkauksen kehittämisen.
– Palkkaus on saatava vastaamaan työn vaativuutta. Tällä hetkellä pelastaja-ensihoitajien palkka on noin 200 euroa pienempi kuin perustason ensihoitajilla. Palkkaero on perusteeton ja siihen on löydettävä ratkaisu, Viitala sanoo.
Viitala ajaa myös pelastajien eläkeiän alentamista.
– Pelastajan työ on fyysisesti erittäin kuormittavaa ja altisteista. Vaikka työuria voidaan pidentää koulutuksella ja esimerkiksi tarjoamalla kaikille pelastajille ensihoitajakoulutus, ei sekään yksin ratkaise ongelmaa. Pelastajien eläkeikää on tarkasteltava uudelleen, sillä työn raskaus heikentää väistämättä fyysistä toimintakykyä ja lyhentää monien mahdollisuuksia jatkaa työssä eläkeikään asti, Viitala toteaa.
Miikka Viitala, Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL:n puheenjohtaja
Pelastustoimen resursseja ei pidä heikentää
Viitala kantaa huolta myös pelastustoimen toimintaedellytyksistä aikana, jolloin turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Eurooppaa koettelevat laajat metsäpalot sekä muut kasvavat turvallisuusuhat korostavat pelastustoimen merkitystä.
– Tällaisessa tilanteessa pelastustoimen resursseja ei pidä heikentää. Pelastustoimen keskeinen tehtävä on huolehtia kriiseihin varautumisesta, huoltovarmuudesta ja väestönsuojelusta. Toimialalle on annettava mahdollisuus keskittyä näihin tehtäviin täysipainoisesti, Viitala painottaa.
Viitalan mukaan pelastajien ja ensihoitajien työsuojeluun sekä työturvallisuuteen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Hän muistuttaa, että kriisitilanteet näkyvät yhä enemmän myös pelastus- ja ensihoitoalan työssä. Siksi henkilöstöllä on oltava käytössään turvalliset työvälineet, asianmukaiset suojavarusteet ja ajantasainen koulutus.
– Ukrainasta saadut kokemukset ovat osoittaneet, miten vaarallisiin olosuhteisiin pelastajat ja ensihoitajat voivat joutua. Vaikka Suomi ei ole sodassa, meidän on huolehdittava siitä, että pelastus- ja ensihoitoalan henkilöstön turvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla eikä kenenkään tarvitse pelätä henkensä puolesta työtehtävissä, Viitala sanoo.
Ensihoitaja Miko Määtästä unionin varapuheenjohtaja
Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL:n varapuheenjohtajaksi on valittu samassa kokouksessa ensihoitaja Miko Määttä. Määttä toimii Lapin hyvinvointialueella (Lapha) operatiivisena pääluottamusedustajana sekä ensihoitajana.
– Tavoitteenani on kehittää ja parantaa jäsenten tarveperäistä edunvalvontaa ensihoito- ja pelastusalalla, Määttä painottaa.
Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL edustaa pelastus- ja ensihoitoalan ammattilaisia sekä toimii alan työntekijöiden edunvalvojana osana Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ää.
Lisätiedot:
Miikka Viitala
Puheenjohtaja
Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL
miikka.jhl@gmail.com
gsm 045 675 6988
Miko Määttä
Varapuheenjohtaja
Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL
miko.maatta@lapha.fi
+358 40 540 5062
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Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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