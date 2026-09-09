Pirkanmaan robot aloittavat syyskuussa ahkeroinnin viidessä uudessa kunnassa

Pirkanmaan Osuuskauppa jatkaa ruoan verkkokaupan robokuljetusten laajentamista syksyn aikana. Syyskuussa robokuljetukset avautuvat yhdeksän uuden myymälän alueelle. Palvelu saapuu ensimmäistä kertaa viiden kunnan alueelle: Ikaalisiin, Ruovedelle, Urjalaan, Pälkäneelle ja Vesilahdelle.

Robokuljetukset käynnistyvät 24. syyskuuta S-market Ikaalisissa, S-market Lamminpäässä, S-market Ruovedellä ja S-market Urjalassa. Toinen avausvaihe toteutetaan 30. syyskuuta, jolloin palvelu käynnistyy Sale Hervantajärvellä, Sale Järvensivussa, Sale Vesilahdessa, S-market Hervannassa ja S-market Pälkäneellä.

– Viime kevään avaukset osoittivat, että palvelulle on kysyntää Tampereen lisäksi myös pienemmillä paikkakunnilla. Tuolloin robot suuntasivat esimerkiksi Orivedelle, Mänttään, Viialaan ja Virroille. Asiakkaat ovat ottaneet robokuljetukset pienemmillä paikkakunnilla innostuneesti vastaan ja palautetta on tullut niin vakituisilta asukkailta kuin vaikkapa paikkakuntien mökkiläisiltäkin. Haluamme tuoda helpotusta arkeen yhä useammalle asiakkaalle eri puolilla Pirkanmaata, Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan kehityspäällikkö Arvi Nieminen iloitsee.

Asiakkaille lisää valinnanvapautta toimituksiin

Syksyn aikana koko Suomessa otetaan käyttöön myös uudistus, joka lisää asiakkaiden valinnanvapautta robokuljetuksissa ja tunnin toimituksissa.

Jatkossa asiakkaat näkevät palvelussa kaikki ne lähialueen myymälät, joista toimitus on mahdollista saada omaan osoitteeseen. Asiakas voi valita esimerkiksi nopeimman toimituksen, lähimmän myymälän tai laajemman valikoiman tarjoavan kaupan.

Tunnin toimituksissa toimitusalue voi ulottua jopa noin kymmenen kilometrin päähän myymälästä, mikä laajentaa vaihtoehtoja erityisesti Tampereen keskustan ja kaupungin suurten asuinalueiden asiakkailla. Robokuljetuksetkin ylettävät nykyisin jo noin neljän kilometrin päähän myymälästä.

– Haluamme antaa asiakkaille enemmän mahdollisuuksia valita juuri itselleen sopivin toimitustapa ja myymälä. Toiselle tärkeintä on nopeus, toiselle laaja valikoima tai tuttu lähikauppa, Arvi kuvailee.

Kevään avaukset ylittivät odotukset

Pirkanmaan Osuuskauppa laajensi robokuljetuksia keväällä 2026 viiteentoista uuteen toimipaikkaan – lue lisää täältä. Robot otettiin poikkeuksellisen innokkaina vastaan monella kokonaan uudella alueella, kuten esimerkiksi Mäntässä.

– Mänttä nousi kevään avauskohteista suosituimmaksi. Useilla alueilla asiakkaat ovatkin jo esittäneet toiveita robokuljetusalueiden laajentamisesta. Robot on selvästi löydetty osaksi omaa arkea, Arvi paljastaa.

Syksyn uusista alueista roboja odotetaan malttamattomina jo esimerkiksi Ruovedellä, jonka S-marketista kuljetusrobotit alkavat toimittaa tilauksia torstaina 24. syyskuuta. Naapurikunnat Orivesi ja Virrat saivat omat robonsa kevään avauksessa, joten ahkeria arjen apureita on osattu odottaa myös Ruovedelle.

Ruoveden S-marketin päällikkö Kirsi Lehtonen kertoo, että kolme uutta työkaveria odottavat jo h-hetkeä myymälällä ja kaikki alkaa olla valmista töiden aloittamista varten.

– Asiakkaat ovat seuranneet valmisteluita kiinnostuneena. Olemme saaneet kertoa uteliaimmille etukäteen jo esimerkiksi kuljetusmatkojen pituuksista, ikärajavalvottujen tuotteiden kuljettamisesta, tilaamisesta ja siitä, kuinka suuret ostokset robot jaksavat kantaa, Kirsi luettelee.

Asiakkaiden lisäksi robottikuljetusten käyttöönotto on myös merkittävä arjen muutos myös henkilökunnalle.

– Henkilökunta on ottanut robot vastaan hyvin myönteisesti. Olemme pitäneet henkilökunnan kesken nimikilpailun ja suunnitteilla on robojen ristiäiskahvitkin, Kirsi paljastaa iloisena.

Suloisista roboista tulee olemaan Ruovedellä paljon iloa ja arjen apua. Kirsi uskoo, että ne voivat helpottaa esimerkiksi alueen ikääntyvien asiakkaiden arkea ja tuoda apua niille, joille kaupassa käyminen ei ole aina mahdollista.

– Tilaamisen opetteluun saa apua meiltä tai vaikkapa nohevalta sukulaiselta, hän vinkkaa.

Tällä aikataululla robot aloittavat ahkerointinsa syyskuussa:

Torstaina 24. syyskuuta:

S-market Ikaalinen

S-market Lamminpää

S-market Ruovesi

S-market Urjala



Keskiviikkona 30. syyskuuta: