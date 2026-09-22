Päivitetty aiesopimus ohjaa Keski-Savon liikennejärjestelmän kehittämistä
23.9.2026 09:31:46 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Savon kunnat ja keskeiset alueelliset toimijat ovat hyväksyneet päivitetyn aiesopimuksen, joka linjaa alueen liikennejärjestelmän kehittämistä vuosina 2026–2029. Sopimuksella vahvistetaan kuntien ja muiden viranomaisten yhteistä tahtotilaa liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman parantamiseksi.
Aiesopimuksen ovat laatineet yhdessä Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus, Navitas Kehitys Oy, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Itä-Suomen elinvoimakeskus sekä Etelä- ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Sopimus toimii seudullisen liikennejärjestelmätyön runkona.
Päivitetty aiesopimus perustuu vuonna 2023 hyväksyttyyn Itä-Suomen liikennestrategiaan. Sen tavoitteena on parantaa liikkumisen sujuvuutta, vahvistaa alueen saavutettavuutta ja tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Sopimuskaudella keskitytään erityisesti:
- julkisesti tuettujen henkilökuljetusten kehittämiseen
- joukkoliikenteen solmupisteiden parantamiseen
- poikittaisen henkilöjunaliikenteen edistämiseen
- väyläverkon korjausvelan hallintaan
- logistiikan ja kuljetusten kehittämiseen
Poikittaisessa henkilöjunaliikenteessä keskeisenä tavoitteena on Pieksämäki–Varkaus–Joensuu-yhteyden palvelutason parantaminen. Lisäksi seutu edistää aktiivisesti muun muassa valtateiden 5 ja 23 parantamista, Savon radan välityskyvyn lisäämistä ja vähäliikenteisen maantieverkon kunnossapidon vahvistamista.
”Keski-Savossa on tehty pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Päivitetty aiesopimus antaa selkeän pohjan seuraavien vuosien toimenpiteille ja yhteistyölle”, toteaa Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja Petri Miettinen Joroisten kunnasta.
Aiesopimuksen toimenpiteiden edistämisestä ja seurannasta vastaa Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä. Sopimuksen toteuttaminen on jo aloitettu muun muassa seudullisen liikenneväylien korjausvelan hallinnan osalta. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteen kuntien ja valtion väyläverkon korjausvelkaselvityksiä ja selvitetään rahoitusmahdollisuuksia. Työtä jatketaan aiesopimuksen mukaisesti vertaisoppimisella ja yhteisen toimintasuunnitelman valmistelulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tekninen johtaja Petri Miettinen, Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja
petri.miettinen@joroinen.fi
040 661 4342
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Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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