Itä-Suomen elinvoimakeskus

Päivitetty aiesopimus ohjaa Keski-Savon liikennejärjestelmän kehittämistä

23.9.2026 09:31:46 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Keski-Savon kunnat ja keskeiset alueelliset toimijat ovat hyväksyneet päivitetyn aiesopimuksen, joka linjaa alueen liikennejärjestelmän kehittämistä vuosina 2026–2029. Sopimuksella vahvistetaan kuntien ja muiden viranomaisten yhteistä tahtotilaa liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman parantamiseksi.

Pyöräväylä ohjaa Pieksämäen asemalle.
Sopimuksen tavoitteena on mm. Pieksämäki–Varkaus–Joensuu-henkilöjunaliikenteen palvelutason parantaminen. Elinvoimakeskus

Aiesopimuksen ovat laatineet yhdessä Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus, Navitas Kehitys Oy, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Itä-Suomen elinvoimakeskus sekä Etelä- ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Sopimus toimii seudullisen liikennejärjestelmätyön runkona.

Päivitetty aiesopimus perustuu vuonna 2023 hyväksyttyyn Itä-Suomen liikennestrategiaan. Sen tavoitteena on parantaa liikkumisen sujuvuutta, vahvistaa alueen saavutettavuutta ja tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Sopimuskaudella keskitytään erityisesti:

  • julkisesti tuettujen henkilökuljetusten kehittämiseen
  • joukkoliikenteen solmupisteiden parantamiseen
  • poikittaisen henkilöjunaliikenteen edistämiseen
  • väyläverkon korjausvelan hallintaan
  • logistiikan ja kuljetusten kehittämiseen

Poikittaisessa henkilöjunaliikenteessä keskeisenä tavoitteena on Pieksämäki–Varkaus–Joensuu-yhteyden palvelutason parantaminen. Lisäksi seutu edistää aktiivisesti muun muassa valtateiden 5 ja 23 parantamista, Savon radan välityskyvyn lisäämistä ja vähäliikenteisen maantieverkon kunnossapidon vahvistamista.

”Keski-Savossa on tehty pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Päivitetty aiesopimus antaa selkeän pohjan seuraavien vuosien toimenpiteille ja yhteistyölle”, toteaa Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja Petri Miettinen Joroisten kunnasta.

Aiesopimuksen toimenpiteiden edistämisestä ja seurannasta vastaa Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä. Sopimuksen toteuttaminen on jo aloitettu muun muassa seudullisen liikenneväylien korjausvelan hallinnan osalta. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteen kuntien ja valtion väyläverkon korjausvelkaselvityksiä ja selvitetään rahoitusmahdollisuuksia. Työtä jatketaan aiesopimuksen mukaisesti vertaisoppimisella ja yhteisen toimintasuunnitelman valmistelulla.

Avainsanat

liikenneliikennejärjestelmäkeski-savoaiesopimus

Yhteyshenkilöt

Tekninen johtaja Petri Miettinen, Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja
petri.miettinen@joroinen.fi
040 661 4342

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus

Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi alkuvuonna yli 54 miljoonaa euroa alueen elinvoiman vahvistamiseen25.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi tammi–kesäkuussa 2026 yritysten, maaseudun, maatalouden, kalatalouden ja alueellisen kehittämisen hankkeisiin yhteensä noin 54,2 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista, työllisyyttä ja osaamista, maaseudun palveluja, alkutuotannon investointeja sekä alueiden kestävää kehitystä Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye