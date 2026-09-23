Seniorikävelyt innostavat liikkeelle: ”Joka kerta on hyvä mieli”
23.9.2026 10:33:49 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Ympäri Vaasaa toimii seitsemän senioreille suunnattua kävelyryhmää, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Hietalahden ryhmässä on kävelty yhdessä jo vuoden ajan, ja tänä syksynä toiminta alkoi myös Gerbyssä.
Hietalahden kävelyryhmässä lenkkeilevät Leena Pommelin-Andrejeff, Marianne Siponen, Sakari Björninen, Outi Riikonen ja Timo Hällberg kertovat, että kävelyryhmä on tuonut arkeen lisää jaksamista ja energiaa. Hyvä seura saa tulemaan paikalle viikosta toiseen.
– Voi olla, että yksin käpertyisin sohvalle, mutta kun on sovittu tietty aika ja paikka, niin tulee lähdettyä, Riikonen pohtii.
– Joka kerta on hyvä mieli, että kannatti lähteä! Tämä porukka on onnellisia vaasalaisia, Pommelin-Andrejeff kertoo.
Uudet kävelijät tervetulleita
Sekä Hietalahden että Gerbyn kävelijät kannustavat muitakin senioreita mukaan toimintaan.
– Ainakin kannattaa tulla testaamaan. Tiedän, että ikäihmisiä on paljon yksin kotona, ja tämä on tosi hyvä vaihtoehto, Hällberg rohkaisee.
– Rohkeasti voi tulla mukaan. Valitaan yhdessä sopivat reitit, ettei kukaan näänny matkalle. Ja jos niin käy, niin sitten me muut kannetaan loppumatkan, Gerbyn ryhmän KävelyTsempparina aloittanut Kaisa Virtanen nauraa.
Kaupunki kannustaa kävelemään
Vaasan kaupunki on käynnistänyt kävelyryhmiä eri kaupunginosiin asukkaiden toiveiden pohjalta. Tavoitteena on edistää kestävää liikkumista sekä asukkaiden hyvinvointia: kävely on helppo tapa lisätä arkiliikuntaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Osa kävelyryhmistä on puolestaan eri yhdistysten järjestämiä ja toimineet jo pidempään.
– On ollut ilahduttavaa nähdä kävelyryhmien saama myönteinen vastaanotto. Kävely on helposti saavutettava liikuntamuoto, joka tukee monipuolisesti terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Yhdessä liikkuminen voi myös madaltaa kynnystä lähteä liikkeelle, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä osallisuuden kokemusta, terveydenedistämisen koordinaattori Hanna-Mari Joutsen sanoo.
Hietalahden ja Gerbyn lisäksi kävelyryhmiä kokoontuu keskustassa, Palosaarella ja Huutoniemellä. Marraskuusta alkaen Suvilahdessa on mahdollisuus kävellä turvallisesti sisätiloissa jäähallilla.
Huutoniemen kävelyryhmässä on viime aikoina ollut hiljaisempaa, ja erityisesti sinne toivotaan lisää kävelijöitä.
Lue koko verkkouutinen (vaasa.fi)
Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa kestävän liikkumisen lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
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Yhteyshenkilöt
Hanna-Mari JoutsenTerveydenedistämisen koordinaattoriPuh:0401823921hanna-mari.joutsen@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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