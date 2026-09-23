Piia Vuorela jättää hyvinvointialuejohtajan tehtävän

- Olen pohtinut paljon omaa muutosjohtajuuttani ja sen sopivuutta Keski-Suomen hyvinvointialueen tämänhetkiseen tilanteeseen. Muutosjohtamisessa muutosvauhti on sovitettava organisaatiolle sopivaksi. Minun vauhtini on ollut liian kova. Olen kuitenkin vilpittömästi edistänyt hyvinvointialuejohtajan työlle asetettuja tulostavoitteita. Olen toiminut vahvasti sitoutuen alueemme arviointimenettelyssä asetettuun talouskehitykseen, Piia Vuorela kertoo.

Vuorela kiittää hyvinvointialueen ammattilaisia työstä, jota he tekevät keskisuomalaisten hyväksi.

- Kollegoideni ja ammattilaistemme työ on vakuuttanut minut ja näen, että tälle työlle on hyvä perustaa jatkossakin keskisuomalaisten sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelujen toimivuus, Vuorela kertoo.

- Kiitän myös aluehallitusta ja -valtuustoa sekä niiden puheenjohtajia Jani Ylälehtoa ja Tony Melvilleä hyvästä yhteistyöstä. Olen päässyt myös tutustumaan Keski-Suomen alueeseen, joka on näyttäytynyt hyvin vireänä. Uskon, että Keski-Suomella on kaikki ratkaisun eväät selvitä tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa siten, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut, Vuorela lisää.

Aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kiittää Piia Vuorelaa tehdystä työstä ja hyvinvointialueen tavoitteiden eteenpäin viemisestä.

- Piia Vuorela on ansiokkaasti tuonut esille palvelujen kustannusvaikuttavaa järjestämistä ja hänellä on ollut vahva toiminnan ja talouden yhteensovittamisen näkemys. Hän on myös edistänyt prosessien kehittämistä ja Lean-menetelmää hyvinvointialueen arjessa, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo.

Vuorelan virkasuhde on päättynyt välittömästi.