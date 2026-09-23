Piia Vuorela jättää hyvinvointialuejohtajan tehtävän
23.9.2026 11:12:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Piia Vuorela on päättänyt jättää hyvinvointialuejohtajan tehtävän. Hän on tänään ilmoituksellaan aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehdolle purkanut hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen.
- Olen pohtinut paljon omaa muutosjohtajuuttani ja sen sopivuutta Keski-Suomen hyvinvointialueen tämänhetkiseen tilanteeseen. Muutosjohtamisessa muutosvauhti on sovitettava organisaatiolle sopivaksi. Minun vauhtini on ollut liian kova. Olen kuitenkin vilpittömästi edistänyt hyvinvointialuejohtajan työlle asetettuja tulostavoitteita. Olen toiminut vahvasti sitoutuen alueemme arviointimenettelyssä asetettuun talouskehitykseen, Piia Vuorela kertoo.
Vuorela kiittää hyvinvointialueen ammattilaisia työstä, jota he tekevät keskisuomalaisten hyväksi.
- Kollegoideni ja ammattilaistemme työ on vakuuttanut minut ja näen, että tälle työlle on hyvä perustaa jatkossakin keskisuomalaisten sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelujen toimivuus, Vuorela kertoo.
- Kiitän myös aluehallitusta ja -valtuustoa sekä niiden puheenjohtajia Jani Ylälehtoa ja Tony Melvilleä hyvästä yhteistyöstä. Olen päässyt myös tutustumaan Keski-Suomen alueeseen, joka on näyttäytynyt hyvin vireänä. Uskon, että Keski-Suomella on kaikki ratkaisun eväät selvitä tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa siten, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut, Vuorela lisää.
Aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kiittää Piia Vuorelaa tehdystä työstä ja hyvinvointialueen tavoitteiden eteenpäin viemisestä.
- Piia Vuorela on ansiokkaasti tuonut esille palvelujen kustannusvaikuttavaa järjestämistä ja hänellä on ollut vahva toiminnan ja talouden yhteensovittamisen näkemys. Hän on myös edistänyt prosessien kehittämistä ja Lean-menetelmää hyvinvointialueen arjessa, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo.
Vuorelan virkasuhde on päättynyt välittömästi.
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Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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