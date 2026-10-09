Kutsu: KOVAn ajankohtaisseminaari 11.11.2026: Ratkaiseeko postinumero? – Tarjoaako sama kaupunki asukkaille yhä erilaisemmat vaihtoehdot?
9.10.2026 14:35:42 EEST | KOVA ry | Tiedote
Tervetuloa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n järjestämään ajankohtaisseminaariin keskiviikkona 11. marraskuuta 2026 klo 12.30-15.30. Seminaarin otsikkona on: Ratkaiseeko postinumero? – Tarjoaako sama kaupunki asukkaille yhä erilaisemmat vaihtoehdot?
Seminaari järjestetään ravintola Gilletissä, Festsal (2. krs), Kasarmikatu 23, Helsinki.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 12.30. Seminaarin jälkeen on cocktail-tilaisuus klo 15.30 alkaen. Seminaaria voi seurata myös livelähetyksenä, johon toimitetaan linkki ilmoittautuneille ennen seminaarin alkua sähköpostitse.
Ilmoittaudu seminaariin (osallistumistavasta riippumatta) käyttäen kutsun lopussa olevaa linkkiä viimeistään maanantaina 2.11.2026!
Alla seminaarin alustava ohjelma.
Seminaarin ohjelma
12.30 Kahvitarjoilu
13.00 Seminaarin avaus
Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
13.05 Segregaation tila Suomessa
Miliza Ryöti, FT, erityisasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
13.35 Koulujen ja asuinalueiden kehityksen merkitys segregaatioon
Venla Bernelius, VTT, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
14.10 Mitä voimme oppia Ruotsista segregaatiokehitykseen liittyen?
Anna Kanervo, kaupunginosakehittäjä, Hyresbostäder i Norrköping
14.40 Ovatko suomalaiset isot kaupungit Ruotsin tiellä?
Johanna Laisaari (sd.), apulaispormestari, Helsinki
Sini Ruohonen (kok.), apulaispormestari, Turku
Paneelikeskustelun juontaa KOVAn pääekonomisti Eetu Kauria
15.20 Loppusanat
Jaakko Kammonen, hallituksen puheenjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
15.30-17.00 Cocktail-tilaisuus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Anna-Kaisa UrpelainenviestintäasiantuntijaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:0504066611anna-kaisa.urpelainen@kovary.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 141 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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