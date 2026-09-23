Lyseon lukio saa LUMA-linjan: Vaasan energiakoulutuspolku vahvistuu

Seniorikävelyt innostavat liikkeelle: ”Joka kerta on hyvä mieli” 23.9.2026 10:33:49 EEST | Tiedote

Ympäri Vaasaa toimii seitsemän senioreille suunnattua kävelyryhmää, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Hietalahden ryhmässä on kävelty yhdessä jo vuoden ajan, ja tänä syksynä toiminta alkoi myös Gerbyssä.