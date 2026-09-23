Lyseon lukio saa LUMA-linjan: Vaasan energiakoulutuspolku vahvistuu
23.9.2026 12:32:18 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan lyseon lukion uudelle LUMA-linjalle eli matemaattisluonnontieteelliselle koulutuslinjalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa. Linjalle otetaan 60 opiskelijaa, ja opetus käynnistyy elokuussa 2027.
Vaasan lyseon lukiolle on myönnetty oikeus käynnistää matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan painottuva koulutuslinja. Erityisen koulutustehtävän myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö.
Painotus matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opiskelussa
LUMA-linjalla opiskelija voi painottaa pitkän matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian oppimäärien opiskelua valitsemalla tarjolla olevista koulukohtaisista opintojaksoista itselleen sopivat opinnot.
Suorittamalla hyväksytysti 24 opintopistettä mukaisista LUMA-linjan painotusopinnoista opiskelija voi vähentää valtakunnallisista pakollisista opinnoista 16 opintopistettä erikseen määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.
Tulevaisuuden osaajia koulutetaan nyt
Lyseon lukion uusi LUMA-linja vahvistaa Vaasassa toteutettavaa energiakoulutuksen polkua, joka ulottuu aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka.
Pohjolan energiapääkaupungissa Vaasassa oppijat hallitsevat tulevaisuuden työelämätaidot ja energiaosaamisen.
Vaasan kaupungin strategian 2030 toinen kahdesta missiosta on olla globaali edelläkävijä energiaosaamisessa ja kestävässä kasvussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu, puh. 040 513 9517, jaakko.perttu@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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