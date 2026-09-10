Orava-kirjat

Uusi tietokirja unien ihmeellisestä maailmasta lumoaa kaikenikäiset

24.9.2026 11:11:08 EEST | Orava-kirjat | Tiedote

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Tiesitkö, että mustekala vaihtaa väriä nähdessään unia? Tai että tervapääsky osaa nukkua lentäessään? Unen ihme kutsuu lapset ja aikuiset kirjan ääreen yhdessä pohtimaan, mitä kaikkea jännittävää mielessämme ja kehossamme tapahtuu öisin.

Anna Tommolan kuva: Sabrina Bqain. Kannen suunnittelu: Terhi Ekebom.
Anna Tommolan kuva: Sabrina Bqain. Kannen suunnittelu: Terhi Ekebom.

Unet ovat kiehtoneet ihmistä läpi historian, mutta ymmärrämme niistä edelleen vain vähän. Ovatkohan muinaisen Egyptin faaraotkin nähneet unia, joissa heidän hampaansa tippuvat?

Anna Tommolan kirjoittama Unen ihme – Yöllisten mysteerien jäljillä on täynnä kiehtovaa tietoa salaperäisestä maailmasta, johon siirrymme öisin. Teoksessa esitellään myös tietoiskuja eläinmaailman yllättävistä, erilaisista unitottumuksista. Mukana on pieniä leikkimielisiä tehtäviä, joiden avulla voi pohtia, millainen nukkuja itse on.

Vietämme kolmanneksen elämästämme vuoteessa – uni onkin tärkeä osa kasvua, oppimista ja tunteiden käsittelyä. Tieteen nero Einstein oli kuulemma intohimoinen nukkuja! Aivot tekevät valtavasti töitä öisin, ja siitä on syytä olla kiitollinen, vaikka joskus saattaa tuntua, että unet ovat pelkkää pöhköä sekoilua.

Unimaailman ymmärtäminen auttaa lepäämään paremmin ja olemaan pelkäämättä unimörköjä. Teos voikin lohduttaa painajaisten kanssa kamppailevia lapsia – tai auttaa niitä, jotka eivät millään jaksaisi käydä yöpuulle. Samalla aikuisetkin oppivat uutta. Kirjassa on paljon tieteellistä tietoa, joka on koottu innostaviksi ja hauskoiksi paketeiksi. Terhi Ekebomin kuvitukset tuovat teokseen mielikuvituksellisen lisän.

Anna Tommola on vapaa toimittaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut laajasti tieteestä, terveydestä ja psykologiasta. Lisäksi häneltä on julkaistu novellikokoelma, romaani ja lastenkirja.

Terhi Ekebom on kuvataiteilija, kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Hänet on palkittu Suomen sarjakuvaseuran Puupäähatulla vuonna 2014.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:

Aino Sirkesalo, aino@siltalapublishing.fi, +358 50 3374737

Avainsanat

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Unen ihme. Kannen suunnittelu ja kuvitus: Terhi Ekebom.
Unen ihme. Kannen suunnittelu ja kuvitus: Terhi Ekebom.
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Anna Tommola, kuva: Sabrina Bqain.
Anna Tommola, kuva: Sabrina Bqain.
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Orava-kirjat

Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lasten­kir­ja­kus­tan­tamo.

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