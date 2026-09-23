SDP:n Jani Kokko: Keski-Suomen hyvinvointialue tarvitsee nyt vakautta ja yhteistyötä

”Totta kai olen pettynyt Piia Vuorelan lähtöön. Keski-Suomen hyvinvointialue on nyt tilanteessa, jossa se tarvitsee vakautta, pitkäjänteistä johtamista ja ennen kaikkea yhteistä näkemystä siitä, miten palveluita uudistetaan. Puoli vuotta tehtävässä on aivan liian lyhyt aika viedä näin vaikeaa kokonaisuutta eteenpäin”, Kokko sanoo.

Kokon mukaan muutoksia on kuitenkin tehtävä. Keski-Suomen hyvinvointialueella on edelleen merkittävä talouden sopeutustarve, ja palveluiden järjestämistä on pystyttävä uudistamaan. Kokko korostaa, että muutoksia ei voida tehdä henkilöstöä sivuuttaen.

”Muutosjohtaminen on aina haastavaa, mutta Keski-Suomen tilanne on erityisen haastava. Saavutetuista eduista on pystyttävä luopumaan ja samalla ylimmän johdon, poliittisten päättäjien ja työntekijöiden on tehtävä yhteistyötä. Erityisesti suorittavan portaan henkilöstön osaamista ja kokemusta pitää kuunnella. He tietävät parhaiten, miten palvelut arjessa toimivat ja missä niitä voidaan järkevästi uudistaa”, Kokko toteaa.

Kokon mukaan toimivien palveluiden rakentamisessa on tärkeää myös palveluyksiköiden koko. Kohtuullisen kokoisissa yksiköissä henkilöstö jaksaa paremmin, työkaverit pystyvät tukemaan toisiaan ja tukipalvelut toimivat paremmin. Tämä näkyy lopulta myös hoidon ja palveluiden vaikuttavuudessa.

Kokko pitää edelleen hyvänä tavoitteena sitä, että laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat keskisuomalaisten saavutettavissa enintään noin puolessa tunnissa.

”Enintään puolen tunnin saavutettavuus on edelleen hyvä tavoite. Hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen perusteella Sen piiriin saataisiin jo noin 99 prosenttia keskisuomalaisista. Tätä tavoitetta kohti hyvinvointialueen pitää jatkaa. Palveluita on uudistettava, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että ne ovat ihmisten saavutettavissa ja että henkilöstöllä on edellytykset tehdä työnsä hyvin. Nyt tarvitaan rauhaa, yhteistyötä ja kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä. Keski-Suomen hyvinvointialue ei kaipaa lisää epävarmuutta, vaan yhteisen suunnan, jota kohti johto, päättäjät ja henkilöstö voivat yhdessä lähteä,” Kokko päättää.