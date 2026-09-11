Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Eepee-Kiinteistöt Oy vahvistaa organisaatiotaan liikkeenluovutuksella - Johanna Häikiö kiinteistöjohtajaksi

24.9.2026 09:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote

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Tiedote 23.9.2026

Johanna Häikiö
Johanna Häikiö

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy on sopinut SOK Kiinteistöässän kanssa 1.11.2026 toteutettavasta liikkeenluovutuksesta. Eepee-Kiinteistöt Oy vastaanottaa rakennuttamisen ja ylläpidon johtamisesta vastaavat kahdeksan (8) henkilöä SOK Kiinteistöässältä osaksi omaa organisaatiotaan. SOK Kiinteistöässä tulee jatkossakin tuottamaan Eepeelle kiinteistötalouden, energia- ja kylmämanageerauksen sekä kylmäsuunnittelun palvelut. 

– Tämä muutos on meille strateginen askel, jolla tuomme rakennuttamisen ja ylläpidon johtamisen lähemmäksi omaa toimintaamme. Saamme joukkoomme huippuammattilaisia, joiden panos vahvistaa organisaatiotamme ja varmistaa, että pystymme kehittämään Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kiinteistökantaa entistäkin tehokkaammin ja saumattomasti liiketoimintojemme tarpeiden kanssa, sanoo Eepeen talousjohtaja Tuomo Långnabba

Siirtyvä henkilöstö jatkaa tehtävissään vanhoina työntekijöinä. Muutoksella ei ole vaikutusta käynnissä oleviin kiinteistöhankkeisiin vaan toiminta jatkuu keskeytyksettä. 

Johanna Häikiö kiinteistöjohtajaksi 

Kiinteistötoiminnan johtamista vahvistetaan uudella kiinteistöjohtajan tehtävällä. Muutoksen tavoitteena on tukea kiinteistötoiminnan kehittämistä sekä varmistaa sen tiivis yhteys Eepeen strategisiin tavoitteisiin. DI Johanna Häikiö nimitetään 1.10.2026 alkaen Eepee-Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjohtajaksi ja vastamaan kiinteistötoiminnan operatiivisesta johtamisesta. Häikiö siirtyy tehtävään SOK Kiinteistöässän yksikön päällikön tehtävästä. Häikiön esihenkilönä toimii Eepee-konsernin talousjohtaja Tuomo Långnabba. 

Yhteyshenkilöt

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Eepee

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 97 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.

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