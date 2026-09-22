Pia Lohikoski: Miksi ministeri Marttinen ei vastaa uutta työllisyyspoliittista tukea koskeviin kysymyksiin?
23.9.2026 15:36:03 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii kirjallisessa kysymyksessään ministeri Marttiselta selvitystä uusien työllisyystoimien riittävyydestä pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseksi.
− Hallitus paikkaa nyt laastarilla niitä syviä ongelmia, joita sen omat aiemmat leikkaukset ovat pahentaneet, Lohikoski sanoo.
Hallitus on päättänyt lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan ja leikannut järjestöiltä historiallisen paljon. Uutena toimena se on esittänyt välinettä, jolla työllisyysalueet voisivat ostaa säätiöiltä ja yhdistyksiltä palveluita pitkäaikaistyöttömille.
− Eduskunta käsittelee parhaillaan valtion budjettia. Olen kysynyt täysistuntosalissa ministeri Marttiselta jo kahdesti, miten järjestöt, joiden resursseja hallitus on leikannut, voivat ottaa vastuulleen pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemisen. Entä miten paikataan kuntouttavan työtoiminnan jättämä aukko? En ole saanut vastausta. Herää kysymys, tietääkö Marttinen itsekään esittelemiensä työllisyystoimien sisältöä, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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