Kosmisin mittasuhtein värähtelevää runoutta

Mikko Määtän runokokoelma Kosmoksen kukka on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kosmoksen kukka on kuin poeettinen planetaario, jossa tähdistä tuotu mystinen melodia venyttää todellisuuden rajoja. Se juottaa lukijalleen modernin runouden rintamaitoa, ja avaa oven tuntemattomaan. Käsitteet kuljettavat sieltä missä ”sitruunat salaa kirpeytensä keltaisin tuoksuin”, sinne missä maailmalliset merkitykset hajotetaan, kun ”naamioiden nollapisteessä neulotaan tasavertaisten tilkkutäkkiä”.

Runot ja kysymykset iskevät satiirinomaisia kipinöitään materiaalisen maailman puolustuskyvyttömille paradokseille. Kerroksellinen kieli kutoo fantastisen fuusion pinnallisuuden pimeästä aineesta ja ikuisuuden ideamaailmoista. Sisältö avautuu kuin kosminen installaatio – jokainen runo on tähti, ja niistä lukija saa oman mielikuvituksensa valolla yhdistää ainutlaatuisen kuvionsa.



Rakkautesi on runoutta, jonka reittilento laskeutui kielelleni, valat kynttilääni uskolliseksi uhriksi liekkinsä alle, yksisarvisen tavoin silmäsi juoksee tähtiradallani, taivaitten tähkäpäin tuikit tähtipölyä teilleni



MÄÄTTÄ, MIKKO : Kosmoksen kukka

94 sivua

ISBN 9789524172479

Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Anna Virtaimen runokokoelma Hei maailmankaikkeus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Runot ovat viiden rivin matkoja sisä- ja ulkoavaruudesta. Niissä on tankarunomaista tunnelmaa, maisemia ja mielentiloja, tiivistettyä filosofiaa, outoja käänteitä, rakkauden kaihoa ja voimaa, arjen havannointia ja aforistista sivaltavuutta. Kokoelmassa on kaikkiaan seitsemän erikseen nimettyä runosarjaa.



Hei maailmankaikkeus

odota, en ehdi nyt.

Harhailen vielä hetken

puutarhassani

ja tulen kyllä.

VIRTAIN, ANNA : Hei maailmankaikkeus

114 sivua

ISBN 9789524172233

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.