Kosmisin mittasuhtein värähtelevää runoutta
24.9.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Mikko Määtän Kosmoksen kukan yllä sykkii universaalin rakkauden näkymätön sädekehä – se vetää puoleensa kuin painovoima, pyrkien yhdistämään kaikki surujen maailman sirpaleiset sielut. Hei maailmankaikkeus on tamperelaisen Anna Virtaimen esikoisrunoteos. Teos käsittelee maailmaa ja ihmiselämää koskettavasti, hilpeästi, ironisesti ja syvältä luodaten.
Mikko Määtän runokokoelma Kosmoksen kukka on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Kosmoksen kukka on kuin poeettinen planetaario, jossa tähdistä tuotu mystinen melodia venyttää todellisuuden rajoja. Se juottaa lukijalleen modernin runouden rintamaitoa, ja avaa oven tuntemattomaan. Käsitteet kuljettavat sieltä missä ”sitruunat salaa kirpeytensä keltaisin tuoksuin”, sinne missä maailmalliset merkitykset hajotetaan, kun ”naamioiden nollapisteessä neulotaan tasavertaisten tilkkutäkkiä”.
Runot ja kysymykset iskevät satiirinomaisia kipinöitään materiaalisen maailman puolustuskyvyttömille paradokseille. Kerroksellinen kieli kutoo fantastisen fuusion pinnallisuuden pimeästä aineesta ja ikuisuuden ideamaailmoista. Sisältö avautuu kuin kosminen installaatio – jokainen runo on tähti, ja niistä lukija saa oman mielikuvituksensa valolla yhdistää ainutlaatuisen kuvionsa.
Rakkautesi on runoutta, jonka reittilento laskeutui kielelleni, valat kynttilääni uskolliseksi uhriksi liekkinsä alle, yksisarvisen tavoin silmäsi juoksee tähtiradallani, taivaitten tähkäpäin tuikit tähtipölyä teilleni
MÄÄTTÄ, MIKKO : Kosmoksen kukka
94 sivua
ISBN 9789524172479
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025
Anna Virtaimen runokokoelma Hei maailmankaikkeus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Runot ovat viiden rivin matkoja sisä- ja ulkoavaruudesta. Niissä on tankarunomaista tunnelmaa, maisemia ja mielentiloja, tiivistettyä filosofiaa, outoja käänteitä, rakkauden kaihoa ja voimaa, arjen havannointia ja aforistista sivaltavuutta. Kokoelmassa on kaikkiaan seitsemän erikseen nimettyä runosarjaa.
Hei maailmankaikkeus
odota, en ehdi nyt.
Harhailen vielä hetken
puutarhassani
ja tulen kyllä.
VIRTAIN, ANNA : Hei maailmankaikkeus
114 sivua
ISBN 9789524172233
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
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