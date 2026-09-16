Päihdeneuvonnan puhelumäärä kasvoi kolmanneksen: vain joka kolmanteen puheluun pystytään vastaamaan

Huumeiden käytön lisääntyminen ja alkoholin saatavuuden kasvu kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Päihdeneuvonnassa konkreettisesti. Vuonna 2026 elokuun loppuun mennessä yhteydenottoja tuli 33 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025 vastaavana aikana. Auttavaan puhelimeen soittavat sekä omasta tilanteestaan että esimerkiksi perheenjäsenen, puolison tai ystävän tilanteesta huolestuneet ihmiset.

”Alkojen aukioloaikoja laajennettiin kesällä ja nykyään osa myymälöistä on auki myös sunnuntaisin. Soittajillemme tämä on aiheuttanut välittömästi lisää ongelmia. Kauhulla odotamme, mitä tulee tapahtumaan ensi vuonna, kun alkoholin kotiinkuljetukset alkavat”, kertoo Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg EHYT ry:stä.

Kesä oli erityisen kiireinen: kesä–elokuussa Päihdeneuvonnassa vastattiin noin kolmeentuhanteen puheluun, mutta kaikkiaan puheluita tuli lähes kymmenentuhatta. Päihdeneuvonnan auttava puhelin on auki ympäri vuorokauden.

”Puhelin soi yötä päivää, ja avun tarve on suurempi kuin mihin nykyisillä resursseilla pystymme vastaamaan. Tukea hakevalle on turhauttavaa ja lannistavaa, jos linja on jatkuvasti varattu”, Åberg sanoo.

Tarve kasvaa, mutta rahoitusleikkaukset uhkaavat toimintaa

Kasvavasta tarpeesta huolimatta toiminnan jatkuvuudesta ei ole varmuutta, koska sote-järjestöjen valtionavustuksia (STEA-avustukset) leikataan. Avustuksia leikataan nykytasosta noin kolmanneksella eli 84 miljoonalla eurolla vuonna 2027. Vielä ei tiedetä, mihin leikkaukset kohdistuvat. Moni järjestö on jo ilmoittanut irtisanomisista, ja myös Päihdeneuvontaa ylläpitävässä EHYTissä on käynnistetty muutosneuvottelut.

”Jos rahoituksesta lähtee kolmannes, on selvää, että se vaikuttaa myös kohtaavaan työhön”, Åberg toteaa.

Åberg muistuttaa, että auttava puhelin tarvitsee ympärilleen toimivan organisaation.

”Tätä työtä ei voida tehdä ilman hallintoa ja viestintää, eihän meillä olisi edes nettisivuja. Miten apua tarvitsevat sitten löytäisivät meidät?” Åberg miettii.

Päihdeneuvonta on Suomen ainoa valtakunnallinen taho, josta saa tukea päihdealan ammattilaisilta nimettömästi ja vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

”Puolet soittajista kertoo, ettei ole hakenut tukea mistään muualta. Esimerkiksi kokaiinin käytöstä ei haluta puhua työterveyshuollossa, mutta meille ongelmista voi kertoa ilman pelkoa seurauksista.”

Åberg korostaa, että matalan kynnyksen avulla voidaan ehkäistä ongelmien pahenemista.

”Matalan kynnyksen tuki ja ehkäisevä työ ovat keino säästää yhteiskunnan kustannuksia. Jos ongelmiin saa apua ajoissa, voidaan välttää esimerkiksi päivystyskäynti, hoitojakso tai pitkäaikainen sosiaalipalvelujen tarve.”

”Tässä maassa kerätään alkoholiveroja melkein 1,5 miljardia vuodessa. Olisiko mahdoton ajatus käyttää näitä rahoja siihen, että haittoja ehkäisevien ja apua tarjoavien palvelujen toiminta voitaisiin turvata?” Åberg lisää.

Päihdeneuvonta 0800 900 45 on avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Puheluihin vastaavat päihdetyön ammattilaiset. Soittaminen on anonyymia ja maksutonta.