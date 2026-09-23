Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

23.9.2026 19:00:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä

klo 08:08 Liikennevälinepalo, Jyväskylä

Laukaantiellä henkilöauto syttyi palamaan moottoritilasta ajon aikana. Palo alkusammutettu käsisammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja suojasi hinausauton toimintaa kohteessa. Ei henkilövahinkoja.

klo 13:18 Rakennuspalo, Jyväskylässä

Kukkumäessä kerrostaloasunnon liedelle jäänyt kattilassa vesi kiehumaan, asukas poistunut ilman avaimia asunnosta. Pelastuslaitos tarkasti huoneiston, vaaratilannetta ei ehtinyt syntyä.

klo 15:36 Liikenneonnettomuus, Viitasaari

Valtatiellä 4 tapahtui kahden henkilöauton peräänajo Äänekoski-Viitasaari kunnanrajan kohdalla. Autoissa oli yhteensä 4 henkilöä, jotka ensihoito tarkasti paikan päällä. Pelastuslaitos raivasi onnettomuuspaikan, ja ohjasi liikennettä toista kaistaa pitkin noin puolen tunnin ajan.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.9.2026 19:11:10 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, rakennuspalo klo 10:10 Ei paloa Viitasaari, öljyvahinko klo 12:13 Puutavara-autosta valui 10-20l hydrauliikkaöljyä maahan. Pelastuslaitokselle ei kohteessa tehtävää Laukaa, liikennevälinepalo klo 12:50 Mopo syttyi palamaan kesken ajon ja tuhoutui täysin. Ei henkilövahinkoja Äänekoski, automaattinen palohälytys klo 14:16 Ei paloa Joutsa, rakennuspalo klo 16:22 Ei paloa

Keski-Suomen hyvinvointialue antoi lisäselvityksen hallinto-oikeudelle rahoituksesta tehtyyn valitukseen22.9.2026 18:38:55 EEST | Tiedote

Aluehallitus päätti antaa kokouksessaan 22.9. lisäselvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Selvitys koskee hyvinvointialueen tekemää valitusta vuoden 2026 valtion rahoituksesta. Hyvinvointialue on hakenut tämän vuoden rahoitukseensa muutosta, koska rahoitus on perustunut vuosien 2022–2023 diagnoositiedoille ja ne ovat olleet puutteelliset. Diagnoositietojen puute rahoituksen perusteena käytettyjen tarvekerrointen laskennassa vaikuttaa rahoituksen oikeellisuuteen.

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