Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.9.2026 19:00:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
klo 08:08 Liikennevälinepalo, Jyväskylä
Laukaantiellä henkilöauto syttyi palamaan moottoritilasta ajon aikana. Palo alkusammutettu käsisammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja suojasi hinausauton toimintaa kohteessa. Ei henkilövahinkoja.
klo 13:18 Rakennuspalo, Jyväskylässä
Kukkumäessä kerrostaloasunnon liedelle jäänyt kattilassa vesi kiehumaan, asukas poistunut ilman avaimia asunnosta. Pelastuslaitos tarkasti huoneiston, vaaratilannetta ei ehtinyt syntyä.
klo 15:36 Liikenneonnettomuus, Viitasaari
Valtatiellä 4 tapahtui kahden henkilöauton peräänajo Äänekoski-Viitasaari kunnanrajan kohdalla. Autoissa oli yhteensä 4 henkilöä, jotka ensihoito tarkasti paikan päällä. Pelastuslaitos raivasi onnettomuuspaikan, ja ohjasi liikennettä toista kaistaa pitkin noin puolen tunnin ajan.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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