Bravida vastaa Haartmaninkatu 3:n peruskorjauksen LVIS- ja sprinklerijärjestelmien urakasta
24.9.2026 08:54:43 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote
Bravida Finland on tehnyt sopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa Helsingin Haartmaninkatu 3:ssa sijaitsevan vuonna 1966 valmistuneen kiinteistön peruskorjauksen talotekniikkaurakasta. Rakennuksen omistaa Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, ja kiinteistössä operoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.
Peruskorjauksessa kiinteistön talotekniikka uudistetaan kokonaisvaltaisesti vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja tilojen käyttötarkoitusta. Kiinteistöön toteutetaan esimerkiksi uudet laboratorio- ja toimistotilat, sekä uusitaan molempia siipiä palveleva ilmanvaihtokonehuone. Hankkeen laajuus on noin 9 000 bruttoneliömetriä.
”Yhteistyö pääurakoitsija Skanskan kanssa on sujunut erittäin hyvin, ja olemme päässeet mukaan hankkeeseen jo varhaisessa vaiheessa. Kyseessä on projektinjohtourakka, jossa vastaamme myös talotekniikan suunnittelun ohjauksesta” toteaa Bravidan pääkaupunkiseudun IV-urakointiyksikön talotekniikkapäällikkö Henri Hietala.
”Kyseessä on teknisesti vaativa hanke, jossa onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden ja toteuttajakumppaneiden välillä. Laadukas lopputulos syntyy osapuolten erityisosaamisen yhdistämisestä ja yhteisestä sitoutumisesta hankkeen tavoitteisiin. Samalla varmistamme myös työn sujuvan etenemisen”, kertoo Skanskan tulosyksikön johtaja Urmas Soots.
”Bravidan vastaa laajasta taloteknisestä kokonaisuudesta, joka sisältää mm. lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja sprinklerijärjestelmät sekä sairaala- ja laboratorioympäristöjen erikoisjärjestelmät. Lisäksi vastaamme kiinteistön RO-puhdasvesijärjestelmän, formaldehydijärjestelmän sekä laboratoriotilojen vetokaappien automaatio- ja paineensäätöjärjestelmän ratkaisujen toimittamisesta”, Hietala kuvaa urakan sisältöä.
Hankkeessa korostuvat järjestelmien toimintavarmuus ja turvallisuus
”Kiinteistön kriittiset sähkö- ja putkijärjestelmät kahdennetaan, ja varavoima- ja UPS-järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Ilmanvaihdossa panostetaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja järjestelmien optimaaliseen toteutukseen. Lisäksi laboratorioiden liuotinjätteille toteutetaan erilliset viemäröinnit”, Hietala sanoo.
Hanke toteutetaan vaiheittain käytössä olevassa kiinteistössä, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia töiden suunnittelulle, aikataululle, työmaan logistiikalle sekä väistöjärjestelyille tiiviissä kaupunkiympäristössä.
”Bravidalla on vahva kokemus vaativista sairaala- ja laboratoriokohteista Suomessa, kuten Siltasairaalasta, Tampereen lasten ja nuorten psykiatrian tiloista sekä Ahveniston Assi-sairaalasta Hämeenlinnassa. Hyödynnämme aikaisemmissa terveydenhuollon projekteissa kerryttämäämme tietotaitoa, jotta voimme taata mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen”, Hietala päättää.
Lisätietoa:
Henri Hietala
Talotekniikkapäällikkö
Bravidan pääkaupunkiseudun IV-urakointiyksikkö
henri.hietala@bravida.fi
Puh: +358 50 539 3595
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Yhteyshenkilöt
Mira WarvaViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0400297936mira.warva@bravida.fi
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