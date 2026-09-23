Japanilaisten herkkujen buumi kiihtyy: Somesta tutut hittituotteet saapuvat Lidliin
24.9.2026 08:54:47 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Japanilaisen ruokakulttuurin ja jälkiruokien maailmanlaajuinen suosio näkyy nyt vahvasti suomalaisten lautasilla. Lidl vastaa kuluttajien kasvavaan kysyntään tuomalla torstaista 24.9. alkaen myyntiin odotetun Japani-teemaviikon, jonka tähtinä loistavat somesta tutut matcha- ja juustokakkuhitit.
Japanilainen ruoka ja jälkiruuat nauttivat parhaillaan valtavaa maailmanlaajuista suosiota. Trendi näkyy vahvasti erityisesti sosiaalisen median viraalihitteinä, josta ne siirtyvät myös kauppojen hyllyille. Erityisesti vihreä tee matcha sekä japanilainen juustokakku ovat nousseet suomalaisten herkkusuiden suosikeiksi.
Lidl tuo torstaina 24.9. myymälöihinsä kautta maan kaksi trendikästä uutuutta: matcha-maitoteejuomajauheen sekä japanilaisen juustokakun makuisen uutuusjäätelön.
– Aasia-teemaviikko on yksi asiakkaidemme suosituimmista teemaviikoista, ja viime vuosina olemme tuoneet näiden lisäksi oman Japani-teemaviikon. Nyt on alkamassa jälleen Japani-viikko, johon tuomme asiakkaille ennennäkemättömiä tuotteita. Muun muassa nämä kaksi trendikästä uutuutta, kertoo Lidlin maateemoista vastaava kampanjapäällikkö Sini Tanskanen.
Supertrendit uusissa muodoissa
Teepensaan lehdistä jauhettavasta matchasta on tullut viime vuosina yhä suositumpi. Maailmalla ja Suomessa monet ovat ihastuneet runsaasti antioksidantteja sisältävään matchaan, jonka makumaailmaa on yhä useammissa tuotteissa. Lidl tuo supertrendin innoittamana kauppoihin matcha-maitoteejuomajauheen, joka nautitaan nesteeseen sekoitettuna. Jauhetta on saatavilla kolmessa herkullisessa maussa: perinteinen matcha latte, kookos ja pähkinäinen pistaasi.
– Suomalaiset tunnetusti syövät paljon jäätelöä ympäri vuoden, joten se ei ole vain kesäherkku. Matchajuoma on helppo ja nopea tapa nauttia kotona trendijuomaa - jauhe pitää vain sekoittaa kuumaan veteen, Tanskanen kertoo.
Japanilainen juustokakku nousi valtavaksi someilmiöksi alkuvuodesta, kun kaikki halusivat kokeilla helpon juustokakun tekemistä vain muutamalla ainesosalla, yhdistämällä kreikkalaista jogurttia ja keksejä. Lidlin uutuusjäätelö mukailee tätä hittireseptiä yhdistämällä raikkaan jogurtin ja reilun kokoiset karamellikeksin murut täyteläiseksi kokonaisuudeksi.
– Nyt haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden saada maailmalla ja somessa trendaavia hittimakuja helposti omasta lähikaupasta. Uskomme, että nämä uutuudet tuovat ripauksen japanilaista kahvilatunnelmaa suomalaisiin koteihin, Tanskanen summaa.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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