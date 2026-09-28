Yrityksiä syntyy kiihtyvään tahtiin - myös toimialojen kärjessä muutoksia: ”Käänne voimakkaaseen nousuun”
28.9.2026 10:10:29 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Yritysten perustamisaktiivisuus on kääntynyt voimakkaaseen nousuun, käy ilmi Oulun yliopiston mikroyritysten tilastokatsauksesta. Myös yksinyrittäjien suosituimpien toimialojen kärjessä on tapahtunut muutosta.
Yritysten perustamisaktiivisuus on kääntynyt voimakkaaseen nousuun. Myös mikroyritysten palveluvienti jatkaa kasvuaan, ja neljä vuotta jatkunut reaalisen liikevaihdon lasku on taittunut. Tämä selviää Oulun yliopiston MY Tilastot – mikroyritysten tilastokatsauksesta, joka on päivitetty vuoden 2024 tiedoilla.
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin projektitutkija Pauliina Björkin mukaan yksi uuden katsauksen keskeisimmistä havainnoista on nimenomaan yritysten perustamisaktiivisuuden voimakas suunnanmuutos kasvu-uralle.
”Koko maassa toimintansa aloittaneiden yritysten määrä oli vuonna 2022 noin 42 000. Vuonna 2023 määrä laski noin 36 400 yritykseen, mutta vuonna 2024 se nousi noin 52 800 yritykseen”, Björk kertoo.
Tutkimusjohtaja Ossi Kotavaaran mukaan tilastokatsauksessa tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa myös yrityskannan uusiutumista ja yritysten kokoluokkien muutoksia vuosina 2022–2024. Yrityskannan rakenne säilyi kokoluokittain varsin vakaana, mutta sen uusiutuminen voimistui.
Uudet yritykset syntyvät lähes kokonaan mikroyrityksiksi, ja valtaosa niistä pysyy mikroyrityksinä myös seuraavana vuonna.
Palveluvienti kasvaa, tavaravienti laskee
Mikroyritysten palveluviennin euromääräinen arvo on jo tavaravientiä suurempi, ja palveluvientiyrityksiä on huomattavasti enemmän kuin tavaravientiyrityksiä.
”Mikroyritysten palveluviennin arvo on ollut useita vuosia voimakkaassa kasvussa samaan aikaan, kun tavaraviennin arvo on laskenut. Jo pelkkä mikroyritysten palveluvienti EU-maihin on arvoltaan suurempaa kuin mikroyritysten koko globaali tavaravienti”, Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos kertoo.
Palveluvienti keskittyy erityisesti tukkukauppaan, ohjelmistoalalle sekä liikkeenjohdon konsultointiin. Sekä ohjelmistoala että liikkeenjohdon konsultointi ovat kaksinkertaistaneet EU-palveluvientinsä vuoden 2013 jälkeen.
Mikroyritysten liikevaihdon lasku taittui
”Mikroyritysten inflaatiokorjattu liikevaihto laski neljä vuotta peräkkäin, mutta vuonna 2024 lasku taittui lievään kasvuun. Mikroyritysten osuus työllisestä työvoimasta on kuitenkin edelleen laskussa”, kertoo tutkimusjohtaja Martti Saarela.
Yksinyrittäjien toimialoissa tapahtui myös muutos: sosiaali- ja terveyspalvelut nousivat neljän vuoden kasvun jälkeen henkilötyövuosilla mitattuna suurimmaksi toimialaksi. Aiemmin kärkipaikkaa pitänyt maa-, metsä- ja kalatalous on pudonnut kolmanneksi.
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tuottama MY Tilastot – mikroyritysten tilastokatsaus kokoaa keskeiset tunnusluvut Suomen mikroyrityskannan kehityksestä. Se sisältää maa- ja aluetason tietoa muun muassa yritysten toimialoista, liikevaihdosta, työpaikoista, kasvusta, yritysten aloittamisesta ja lopettamisesta sekä viennistä ja yritystuista.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Minna Kilpeläinen
Viestintäasiantuntija
Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
+358403523608
minna.kilpelainen@oulu.fi
Asiantuntijat:
Pauliina Björk, projektitutkija, Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä REx
Ossi Kotavaara, tutkimusjohtaja, Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä REx
Matti Muhos, professori, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja
Martti Saarela, tutkimusjohtaja, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@oulu.fi
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Yhteyshenkilöt
Minna KilpeläinenviestintäasiantuntijaOulun yliopiston Kerttu Saalasti InstituuttiPuh:0403523608minna.kilpelainen@oulu.fi
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