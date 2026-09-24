Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi alkamassa
24.9.2026 14:13:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytointi on käynnistymässä. Aluehallitus käsittelee asiaa ensi viikon tiistain 29.9. kokouksessaan ja päätösesityksenä on, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä kuuden vuoden määräajaksi.
Kun aluevaltuusto on päättänyt rekrytoinnin aloittamisesta, aluehallitus tulee tarkentamaan hyvinvointialuejohtajan hakukriteerejä. Aluehallitus siis määrittelee tarkemmin, millaista kokemusta ja osaamista sekä millaisia ominaisuuksia haettavalta hyvinvointialuejohtajalta toivotaan sekä tarkentaa rekrytoinnin tavat ja aikataulun.
- Toimimme uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnissa viivyttelemättä. Uskon, että mielenkiintoa tähän tehtävään on. Meillä on viime talven aikana tapahtunut selkeä käänne. Toimintaa ja taloutta on saatu yhteensovitettua ja talous on toteutunut jopa suunniteltua paremmin. Perusteet toiminnan eteenpäin viemiseksi on saatu vakautettua. Olemme myös suurehko hyvinvointialue keskellä Suomea, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.
Aluehallitukselle esitetään myös, että se merkitsee tiedoksi hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen purkamisilmoituksen ja saattaa sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi. Samoin aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin ajan konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.
Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä myös 29.9. kokouksessaan.
Aluehallituksen esityslista on julkaistu osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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