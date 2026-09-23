Osuuskauppa PeeÄssä

Prisma Kuopion kiinteistön pysäköintijärjestelyt uudistuvat – vain pysäköintikiekko riittää

24.9.2026 14:03:32 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

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Kuopion Prismassa on kuultu asiakkaiden toiveita ja Prisma Kuopion kiinteistön asiakaspysäköinnissä sekä ulkoalueella että parkkihallissa otetaan käyttöön 3 tunnin ilmainen pysäköinti pysäköintikiekolla. Toimintamalli astuu voimaan 25.9.2026 alkaen.

– Muutoksella vastaamme asiakkaiden toiveeseen pystyä käyttämään vain pysäköintikiekkoa asioidessaan Prismassa. Viimeiset neljä vuotta käytössä ollut kamerakäyttöinen valvonta poistuu käytöstä, Prismajohtaja Heli Wilska kertoo.

Läheisen kampusalueen kehittyminen 2020-luvulla lisäsi paikoituksen tarvetta Savilahden alueella ja kaikille asiakkaille ei enää riittänyt paikkoja. Asiakkailta saatu palaute parkkipaikkojen riittämättömyydestä johti kamerajärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2022.

– Nyt testataan yhdessä asiakkaiden kanssa vanhaan malliin palaamista. Tavoitteemme on löytää Prisma kiinteistössä asioiville asiakkaille paras mahdollinen toimintatapa pysäköinnin suhteen. Toivomme asiakkailtamme avointa ja rehellistä palautetta muutoksesta, Wilska kiteyttää.

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