Prisma Kuopion kiinteistön pysäköintijärjestelyt uudistuvat – vain pysäköintikiekko riittää
24.9.2026 14:03:32 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Kuopion Prismassa on kuultu asiakkaiden toiveita ja Prisma Kuopion kiinteistön asiakaspysäköinnissä sekä ulkoalueella että parkkihallissa otetaan käyttöön 3 tunnin ilmainen pysäköinti pysäköintikiekolla. Toimintamalli astuu voimaan 25.9.2026 alkaen.
– Muutoksella vastaamme asiakkaiden toiveeseen pystyä käyttämään vain pysäköintikiekkoa asioidessaan Prismassa. Viimeiset neljä vuotta käytössä ollut kamerakäyttöinen valvonta poistuu käytöstä, Prismajohtaja Heli Wilska kertoo.
Läheisen kampusalueen kehittyminen 2020-luvulla lisäsi paikoituksen tarvetta Savilahden alueella ja kaikille asiakkaille ei enää riittänyt paikkoja. Asiakkailta saatu palaute parkkipaikkojen riittämättömyydestä johti kamerajärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2022.
– Nyt testataan yhdessä asiakkaiden kanssa vanhaan malliin palaamista. Tavoitteemme on löytää Prisma kiinteistössä asioiville asiakkaille paras mahdollinen toimintatapa pysäköinnin suhteen. Toivomme asiakkailtamme avointa ja rehellistä palautetta muutoksesta, Wilska kiteyttää.
Yhteyshenkilöt
Heli WilskaPrismajohtajaPrisma KuopioPuh:0447197097heli.wilska@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
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