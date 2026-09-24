Vasemmistoliitto

Mai Kivelä: Ympäristöministeri Multala, seisotteko sanojenne takana vai menevätkö eurot luonnon edelle?

24.9.2026 14:11:42 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Hiljattain uutisoitiin Googlen datakeskushanketta varten tehdystä 300 hehtaarin kokoisesta luvattomasta avohakkuusta. Ympäristöministeri Multala kommentoi tapausta sanomalla, että “mikään määrä investointieuroja ei oikeuta sivuuttamaan luontoa”.

Kuva: Outi Neuvonen

– Ministerin kommentti on pelkkää sanahelinää ja jää vaille minkäänlaista konkretiaa. Hallitus on nimenomaan leikannut ympäristönsuojelusta sekä pyrkinyt keventämään ympäristölupaprosesseja, heikentämään ympäristöjärjestöjen valitusoikeutta ja kaikin puolin vesittämään olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä, Kivelä sanoo.

– Ja nythän hallitus on hyväksymässä kaivoksen perustamisen yhden koko Euroopan merkittävimmän aapasuon, Viiankiaavan, alle. Luontoarvot siellä ovat korvaamattomia. Pyytäisinkin nyt ministeriä seisomaan sanojensa takana, jos tarkoitti mitä sanoi, Kivelä sanoo.

Hallituksen vuoden 2027 talousarvioesitys on tänään eduskunnan täysistunnon käsittelyssä. Kivelän mukaan budjetti ei tänäkään vuonna tarjoa helpotusta kroonisesta rahoitusvajeesta kärsivän ympäristöministeriön hallinnonalalle. 

– Ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitus jää jälleen täysin riittämättömälle tasolle, vaikka samaan aikaan niiden tarve ja ympäristöministeriöön kohdistuvat vaatimukset vain kasvavat, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan rahoitusta merkittävimpiin luonnonsuojelutoimiin ei hallituksen viimeisimpäänkään budjettiesitykseen kehotuksista huolimatta saatu.

– Pienet luonnonsuojelulle myönnetyt ykkösmiljoonat ovat lähinnä kosmeettisia. Näin hallitus voi sanoa tehneensä “jotain”. Aidosti vaikuttavat toimet, kuten puupolttoaineiden ja fossiilisten verotukien poistaminen, kosteikkoviljelyn tuki ja riittävät määrärahat jatkuvaan metsänkasvatukseen loistavat poissaolollaan, Kivelä kiteyttää.

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