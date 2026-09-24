Metsä-Juntulan energiapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistynyt
28.9.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energian hankeyhtiö Metsä-Juntulan Energiapuisto Ky on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Metsä-Juntulan energiapuistohankkeesta. Hanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan alueelle.
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energian hankeyhtiö Metsä-Juntulan Energiapuisto Ky suunnittelee energiapuistohanketta, joka sijoittuu noin 5,5 kilometrin etäisyydelle Hyrynsalmen kunnan keskustaajamasta etelään. Hankealueelta on etäisyyttä Ristijärven kunnanrajaan lähimmillään noin 115 metriä.
Noin 1395 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään seitsemän tuulivoimalan rakentamista sekä 25 hehtaarin aurinkovoima-alueita. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho enintään 70 MW. Aurinkovoiman kokonaisteho on 20 MWp. Hankkeessa selvitetään myös sähkön varastoinnin mahdollisuutta kahdelle vaihtoehtoiselle energiavarastolle.
Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä arvioidaan nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) lisäksi kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE 1 suunnitellaan enintään seitsemän tuulivoimalaa ja enintään 25 hehtaarin aurinkovoima-alueita. Vaihtoehdossa VE 2 suunnitellaan enintään seitsemän tuulivoimalan rakentamista.
Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kaksi. Sähkönsiirto toteutettaisiin hankealueelle suunnitteilla olevalle Fingridin Seitenjärven sähköasemalle 110 kV ilmajohdolla. Ilmajohtoreitin pituus on 0,9 km tai 4,9 km.
Arviointiohjelma on nähtävillä 24.9.–23.10.2026
Arviointiohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/metsa-juntulan-energiapuisto-YVA.
Kuulemisaikana YVA-ohjelman painettuun selailuversioon voi tutustua myös Hyrynsalmen, Ristijärven, Puolangan, Paltamon ja Suomussalmen kuntien virastotaloilla sekä Hyrynsalmen ja Puolangan kirjastoissa.
Kaikille avoin esittelytilaisuus 8.10.2026
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 8.10.2026 kello 17.00–19.00 Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (Laskutie 1, Hyrynsalmi). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/metsa-juntulan-energiapuisto-YVA.
Mielipiteitä voi esittää 23.10.2026 asti
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 23.10.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/61305/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/metsa-juntulan-energiapuisto-YVA.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Airi Määttä, ympäristöosasto, 0295 255 977, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Metsä-Juntulan Energiapuisto Ky, Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia:
hankevastaava Niina Kotomäki, 040 922 6943, etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi
Konsultti, Ramboll Finland Oy:
YVA-projektipäällikkö Johanna Kantanen, 044 4936 744, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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