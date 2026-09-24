Kutsu: Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennusteen julkistus 8.10.

Ennuste: Suomen talous kasvaa, mutta kasvun jatkuvuus on hataralla pohjalla 10.9.2026 10:02:10 EEST | Tiedote

Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n suhdanne-ennuste. Talouskasvuksi ennustetaan tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Kasvun jatkuvuus ei maailman kriisien keskellä ole kuitenkaan varmaa, ja myös vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia.