Kutsu: Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennusteen julkistus 8.10.
25.9.2026 11:11:20 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu
Pellervon taloustutkimus julkistaa syksyn metsäalan ennusteensa webinaarissa torstaina 8. lokakuuta klo 10.00. Ennusteessa tarkastellaan metsäteollisuuden ja puumarkkinoiden lähiaikojen näkymiä. Mikä vaikutus kansainvälisillä jännitteillä sekä konflikteilla on ja miten orastava Suomen talouskasvu näkyy metsäsektorilla?
Aika: 8.10. klo 10.00
Paikka: Webinaari/Teams-alustalla
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://link.webropol.com/ep/pttmetsaennuste26s
Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä. Ennuste tulee myös kokonaisuudessaan luettavaksi PTT:n kotisivuille www.ptt.fi
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja ennusteesta:
Matti Valonen, matti.valonen@ptt.fi
Ennakkomateriaalit toimituksille:
Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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