Kiireettömien röntgentutkimusten verkkoajanvaraus laajenee Keski-Suomessa

Verkkoajanvarausmahdollisuus kiireettömiin röntgentutkimuksiin helpottaa asiakkaiden asiointia ja sujuvoittaa kuvantamisen ajanvarausta. Verkkopalvelun kautta asiakas voi varata ajan, siirtää aikaa tai perua tutkimusajan sähköisesti ilman puhelinjonotusta.

Verkkoajanvarauksen pilotointi aloitettiin Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikössä tämän vuoden maaliskuussa. Menestyksekkään pilotin perusteella palvelua päätettiin laajentaa myös muihin alueemme kuvantamispisteisiin.

Verkkoajanvaraus on yksi tapa varata aika

Röntgentutkimusajan voi edelleen varata myös oman sosiaali- ja terveysaseman normaalien käytäntöjen mukaisesti. Verkkoajanvaraus tarjoaa asiakkaille uuden vaihtoehdon ajan varaamiseen ja omien ajanvaraustietojen hallintaan.

Verkkoajanvaraus löytyy Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi/asiointi/asioi-verkossa. Palvelussa valitaan Ajanvaraus ja esitietolomakkeet → Siirry asioimaan ja kirjaudutaan sisään.

Ajan voi varata verkossa seuraaviin kuvantamisen toimipisteisiin:

Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus

Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskus

Joutsan sosiaali- ja terveysasema

Keuruun sosiaali- ja terveysasema

Laukaan sosiaali- ja terveysasema

Saarijärven sosiaali- ja terveysasema

Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema

Aika tulee perua tai siirtää ajoissa

Varattu aika tulee perua tai siirtää viimeistään 24 tuntia ennen tutkimusaikaa. Jos ajan peruuttaminen tai siirtäminen ei enää onnistu verkkopalvelussa määräajan vuoksi, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen sosiaali- ja terveysasemaan tai sosiaali- ja terveyskeskukseen, josta aika on varattu. Peruttamattomasta ajasta peritään maksu.