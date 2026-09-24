Kiireettömien röntgentutkimusten verkkoajanvaraus laajenee Keski-Suomessa
25.9.2026 10:02:09 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa kiireettömien röntgentutkimusten verkkoajanvarausta lokakuun alusta alkaen. Kiireettömään röntgentutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Asiakas voi jatkossa varata ajan itse verkossa seuraaviin kuvantamisen toimipisteeseen Jämsässä, Äänekoskella, Joutsassa, Keuruulla, Laukaassa, Saarijärvellä ja Viitasaarella.
Verkkoajanvarausmahdollisuus kiireettömiin röntgentutkimuksiin helpottaa asiakkaiden asiointia ja sujuvoittaa kuvantamisen ajanvarausta. Verkkopalvelun kautta asiakas voi varata ajan, siirtää aikaa tai perua tutkimusajan sähköisesti ilman puhelinjonotusta.
Verkkoajanvarauksen pilotointi aloitettiin Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikössä tämän vuoden maaliskuussa. Menestyksekkään pilotin perusteella palvelua päätettiin laajentaa myös muihin alueemme kuvantamispisteisiin.
Verkkoajanvaraus on yksi tapa varata aika
Röntgentutkimusajan voi edelleen varata myös oman sosiaali- ja terveysaseman normaalien käytäntöjen mukaisesti. Verkkoajanvaraus tarjoaa asiakkaille uuden vaihtoehdon ajan varaamiseen ja omien ajanvaraustietojen hallintaan.
Verkkoajanvaraus löytyy Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi/asiointi/asioi-verkossa. Palvelussa valitaan Ajanvaraus ja esitietolomakkeet → Siirry asioimaan ja kirjaudutaan sisään.
Ajan voi varata verkossa seuraaviin kuvantamisen toimipisteisiin:
- Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus
- Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskus
- Joutsan sosiaali- ja terveysasema
- Keuruun sosiaali- ja terveysasema
- Laukaan sosiaali- ja terveysasema
- Saarijärven sosiaali- ja terveysasema
- Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema
Aika tulee perua tai siirtää ajoissa
Varattu aika tulee perua tai siirtää viimeistään 24 tuntia ennen tutkimusaikaa. Jos ajan peruuttaminen tai siirtäminen ei enää onnistu verkkopalvelussa määräajan vuoksi, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen sosiaali- ja terveysasemaan tai sosiaali- ja terveyskeskukseen, josta aika on varattu. Peruttamattomasta ajasta peritään maksu.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja Keski-Suomen hyvinvointialueelta:
Lassi Hirvonen palvelupäällikkö, diagnostiset palvelut, p. 050 312 7767, lassi.hirvonen@hyvaks.fi
Oskar Celik, teknologia-asiantuntija, p. 050 475 9329, oskar.celik@hyvaks.fi
Tanja Karhu, palveluvastaava, diagnostiset palvelut, p. 050 316 9002
Johanna Hirvonen, palvelukoordinaattori, p. 040 712 2575, johanna.hirvonen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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