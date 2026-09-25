Tulli lähestyy satoja verkkokauppaostajia – esitutkinta väärinkäytöksistä käynnissä

Tulli on tarkastuksissaan havainnut useita tapauksia, joissa suomalaisten tilaamia tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla tavalla, joka on voinut johtaa kuluttajia uskomaan tuotteiden olevan kotimaista alkuperää tai peräisin EU:n alueelta. Todellisuudessa tavaralähetykset on kuitenkin toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta.

Lähetykset on tullattu useiden eri toimijoiden toimesta tilaajien nimissä ja niissä on käytetty tavaroiden todellista kauppahintaa huomattavasti alhaisempia hintoja. Lisäksi tulli-ilmoituksissa on annettu virheellisiä tietoja esimerkiksi lähetyksen sisältämistä tavaroista.

Tavaran hinnan aliarvottamisella on suoria vaikutuksia esimerkiksi Suomeen kertyvien arvonlisäveron määrään. Tällainen tuonnin aliarvottaminen aiheuttaa merkittävän verovajeen EU:n jäsenmaille.

– Esitutkinnan tässä vaiheessa epäillään verovahingon oleva useita miljoonia euroja. Luvut täsmentyvät esitutkinnan edetessä, kertoo tutkinnanjohtaja Johanna Mickelsson.

Tulli epäilee useiden eri toimijoiden IOSS-tunnisteiden väärinkäyttämistä. Joko siten, että jonkun yrityksen tunniste on kaapattu tai IOSS-tunniste on alun perinkin hankittu petollisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Tulli pyytää tilaajilta lisätietoa – tilaajia ei epäillä rikoksista

Lähikuukausina henkilöt, jotka ovat tehneet ostoksia erilaisissa verkkokaupoissa, voivat saada Tullilta puhelimitse yhteydenoton, jossa heiltä pyydetään tietoa tilauksestaan.

– Kenenkään ei tarvitse ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä Tulliin. Tulli ottaa yhteyttä tilaajiin, joilta lisätietoja toivotaan. Tilaajia ei epäillä rikoksista tässä yhteydessä, painottaa Mickelsson.

Kun Tulli ottaa yhteyttä tilaajaan, se ei pyydä klikkaamaan linkkejä eikä kirjautumaan mihinkään palveluun.

Tulli varoittaa ostamasta tuntemattomista verkkokaupoista

Tullin tarkastuksissa on käynyt ilmi, että houkutteleva mainos tai tarjous, kuten huomattavan suuret alennusprosentit tai paljousalennus, ovat johdattaneet kuluttajia ostoksille verkkokauppoihin, jotka antavat itsestään luotettavan kuvan. Tilaajalla ei välttämättä ole ollut tietoa, mistä päin maailmaa tavara tulee tai siitä, että hänelle tullut lähetys on tullattu.

Tullin tarkastuksissa on havaittu myös tapauksia, joissa kuluttajat ovat tilanneet sosiaalisesta mediasta löytyneestä verkkokaupasta esimerkiksi huonekalun, mutta saaneet vain jonkin arvottoman pienesineen. Tällaiset verkkokaupat toimivat mahdollisesti vain lyhyen aikaa. Ne pyrkivät keräämään mahdollisimman monelta kuluttajalta rahat ja poistuvat sen jälkeen markkinoilta. Myöhemmin ne voivat perustaa taas uuden, samalla toimintamallilla toimivan, verkkokaupan.

Jos lähetys ei vastaa tilausta, tilaajan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä verkkokauppaan ja, mikäli ostos on maksettu luottokortilla, myös luottokorttiyhtiöön.

Tulli suosittelee, että kuluttajat tutustuisivat tarkemmin verkkokauppaan ennen tilauksen tekemistä.

– Verkkokauppojen luotettavuutta voi arvioida hakemalla tietoa verkosta esimerkiksi tarkastelemalla verkkokaupasta annettuja arvosteluja ja asiakaskokemuksia. Perehtymällä etukäteen tilaus- ja toimitusehtoihin voi välttyä suurimmilta pettymyksiltä. Mikäli verkkokaupan sivuilta ei löydy tarkempia yritys- tai yhteystietoja, voi tämäkin toimia yhtenä varoittavana merkkinä, kertoo tulliylitarkastaja Mervi Luukas.

IOSS on arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmä

IOSS (Import One-Stop-Shop) on arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmä enintään 150 euron arvoisille verkko-ostoksille (kuljetuskustannuksia ei lasketa mukaan arvoon). Kun ostos on enintään 150 euroa, se tulee EU:n ulkopuolelta ja myyjä on IOSS-rekisteröitynyt, maksetaan Suomen arvonlisäveron (alv) verkkokaupalle jo ostoksen yhteydessä.

Tulli-ilmoitukset annetaan IOSS-tunnisteella. IOSS-toimija antaa myynneistään arvonlisäveroilmoituksen sille EU:n jäsenmaalle, johon se on rekisteröitynyt ja tämä EU-maa tilittää arvonlisäveroja edelleen niille kulutusjäsenmaille, joista tavaroiden tilaukset on tehty.

Asiakkaat ovat toisinaan joutuneet tullaamaan IOSS-ostoksen itse. 1.7.2026 alkaen IOSS-ostosta ei ole kuitenkaan voinut enää tullata itse, vaan tullauksen tekee aina tavaran myyjä tai sen edustaja, kuten kuljetusyritys.

Tulli valvoo maahantuonnin verotusta ja tuonnin yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuutta. Verohallinto valvoo IOSS-järjestelmään rekisteröityneiden yritysten arvonlisäverojen tilitystä Suomeen.