Videotallentamista koskeva uudistus tulee voimaan 1.10.2026
25.9.2026 12:37:41 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Oikeudenkäynnin videotallennusta koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.10.2026 lukien. Lain voimaantulon jälkeen aloitettavissa uusissa pääkäsittelyissä suullisesta todistelusta tehdään kuva- ja äänitallenne.
Mahdollisessa muutoksenhaussa hovioikeus ja korkein oikeus ottavat suullisen todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuultavia henkilöitä kutsuta esittämään kertomustaan uudelleen.
Uudistuksen tavoitteena on parantaa näytön arvioinnin oikeellisuutta, tehostaa muutoksenhakumenettelyä sekä vähentää muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia ja muuta haittaa. Lisäksi uudistuksella pyritään vahvistamaan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena siirtämällä oikeudenkäynnin painopistettä enemmän käräjäoikeuteen.
Asennettu kaikkiin käräjä- ja hovioikeuksiin
Uudistuksen käytännön toteutus on edellyttänyt tallennusmahdollisuuden toteuttamista käräjäoikeuksissa, tallenteiden katselumahdollisuutta hovioikeuksissa sekä uutta järjestelmää tallenteiden hallintaan.
Tallennusjärjestelmän edellyttämät laiteasennukset on tehty kaikkiin käräjä- ja hovioikeuksiin sekä korkeimpaan oikeuteen. Tuomioistuinten henkilöstöä on koulutettu uuden järjestelmän käyttöön.
Kuvatallenteita ei luovuteta ulkopuolelle
Käräjäoikeudessa tehdyt videotallenteet on tarkoitettu ensi sijassa muutoksenhakua varten. Muussa tarkoituksessa kuvatallenne voidaan antaa vain tuomioistuimessa nähtäväksi. Tehdystä kuva- ja äänitallenteesta on mahdollista erottaa ääniraita, joka voidaan luovuttaa myös tuomioistuimen ulkopuolelle.
Tallennetta katsomaan tulevalla ei saa olla sitä katsoessaan käytössä tallentamisen mahdollistavia välineitä. Tuomioistuimen turvatarkastajalla on oikeus tarkastaa tallennetta katsomaan tuleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen selvittämiseksi, ettei hänellä ole mukanaan tallentamiseen soveltuvia välineitä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Inka Grönqvist
p. 0295 650 529, etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Kuvat
Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto
Tjänsten som lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt ledigförklaras24.9.2026 09:40:20 EEST | Pressmeddelande
Tjänsten som lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt ledigförklaras fr.o.m. 1.1.2027. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut 21.10.2026.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi24.9.2026 09:40:20 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.1.2027 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 21.10.2026.
Tjänsten som lagman vid Kajanalands tingsrätt ledigförklaras22.9.2026 09:47:09 EEST | Pressmeddelande
Tjänsten som lagman vid Kajanalands tingsrätt blir ledig fr.o.m. 1.1.2027. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut 19.10.2026.
Kainuun käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi22.9.2026 09:47:09 EEST | Tiedote
Kainuun käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.1.2027 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 19.10.2026.
Kundernas erfarenheter av att uträtta ärenden vid domstolarna är positiva18.9.2026 11:43:58 EEST | Pressmeddelande
På basis av resultaten av en kundenkät som genomfördes vid domstolarna våren 2026 är kundernas erfarenheter av domstolarnas verksamhet i huvudsak positiva. Kundernas förtroende för domstolarnas verksamhet och erfarenheter av rättvis behandling är på en stark nivå.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme