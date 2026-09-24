Videotallentamista koskeva uudistus tulee voimaan 1.10.2026

Mahdollisessa muutoksenhaussa hovioikeus ja korkein oikeus ottavat suullisen todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuultavia henkilöitä kutsuta esittämään kertomustaan uudelleen.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa näytön arvioinnin oikeellisuutta, tehostaa muutoksenhakumenettelyä sekä vähentää muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia ja muuta haittaa. Lisäksi uudistuksella pyritään vahvistamaan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena siirtämällä oikeudenkäynnin painopistettä enemmän käräjäoikeuteen.

Asennettu kaikkiin käräjä- ja hovioikeuksiin

Uudistuksen käytännön toteutus on edellyttänyt tallennusmahdollisuuden toteuttamista käräjäoikeuksissa, tallenteiden katselumahdollisuutta hovioikeuksissa sekä uutta järjestelmää tallenteiden hallintaan.

Tallennusjärjestelmän edellyttämät laiteasennukset on tehty kaikkiin käräjä- ja hovioikeuksiin sekä korkeimpaan oikeuteen. Tuomioistuinten henkilöstöä on koulutettu uuden järjestelmän käyttöön.

Kuvatallenteita ei luovuteta ulkopuolelle

Käräjäoikeudessa tehdyt videotallenteet on tarkoitettu ensi sijassa muutoksenhakua varten. Muussa tarkoituksessa kuvatallenne voidaan antaa vain tuomioistuimessa nähtäväksi. Tehdystä kuva- ja äänitallenteesta on mahdollista erottaa ääniraita, joka voidaan luovuttaa myös tuomioistuimen ulkopuolelle.

Tallennetta katsomaan tulevalla ei saa olla sitä katsoessaan käytössä tallentamisen mahdollistavia välineitä. Tuomioistuimen turvatarkastajalla on oikeus tarkastaa tallennetta katsomaan tuleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen selvittämiseksi, ettei hänellä ole mukanaan tallentamiseen soveltuvia välineitä.