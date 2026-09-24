Tuomioistuinvirasto

Videotallentamista koskeva uudistus tulee voimaan 1.10.2026

25.9.2026 12:37:41 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

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Oikeudenkäynnin videotallennusta koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.10.2026 lukien. Lain voimaantulon jälkeen aloitettavissa uusissa pääkäsittelyissä suullisesta todistelusta tehdään kuva- ja äänitallenne.

Oikeudenkäynnin videotallennus alkaa.
Oikeudenkäynnin videotallennus alkaa. Tuomioistuinvirasto

Mahdollisessa muutoksenhaussa hovioikeus ja korkein oikeus ottavat suullisen todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuultavia henkilöitä kutsuta esittämään kertomustaan uudelleen.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa näytön arvioinnin oikeellisuutta, tehostaa muutoksenhakumenettelyä sekä vähentää muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia ja muuta haittaa. Lisäksi uudistuksella pyritään vahvistamaan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena siirtämällä oikeudenkäynnin painopistettä enemmän käräjäoikeuteen.

Asennettu kaikkiin käräjä- ja hovioikeuksiin

Uudistuksen käytännön toteutus on edellyttänyt tallennusmahdollisuuden toteuttamista käräjäoikeuksissa, tallenteiden katselumahdollisuutta hovioikeuksissa sekä uutta järjestelmää tallenteiden hallintaan.

Tallennusjärjestelmän edellyttämät laiteasennukset on tehty kaikkiin käräjä- ja hovioikeuksiin sekä korkeimpaan oikeuteen. Tuomioistuinten henkilöstöä on koulutettu uuden järjestelmän käyttöön.

Kuvatallenteita ei luovuteta ulkopuolelle

Käräjäoikeudessa tehdyt videotallenteet on tarkoitettu ensi sijassa muutoksenhakua varten. Muussa tarkoituksessa kuvatallenne voidaan antaa vain tuomioistuimessa nähtäväksi. Tehdystä kuva- ja äänitallenteesta on mahdollista erottaa ääniraita, joka voidaan luovuttaa myös tuomioistuimen ulkopuolelle.

Tallennetta katsomaan tulevalla ei saa olla sitä katsoessaan käytössä tallentamisen mahdollistavia välineitä. Tuomioistuimen turvatarkastajalla on oikeus tarkastaa tallennetta katsomaan tuleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen selvittämiseksi, ettei hänellä ole mukanaan tallentamiseen soveltuvia välineitä. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Inka Grönqvist
p. 0295 650 529, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Kuvat

Oikeudenkäynnin videotallennus alkaa.
Oikeudenkäynnin videotallennus alkaa.
Tuomioistuinvirasto
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Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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