Veronika Honkasalo: Uusi turkisasetus pilkkaa eläinten hyvinvointia - turkistarhaus tulee kieltää kokonaan

– Asetuksen tavoitteena on ollut “turkiseläinten hyvinvoinnin parantaminen tutkimustietoon pohjaten”, mutta tosiasiassa se on valmisteltu turkisalan etujärjestö Fifurin intressit edellä, eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat täysin sivuuttaen. Tämä ei ole hyvän lainvalmistelun mukaista, Honkasalo sanoo.

Useat eläinten hyvinvointiin erikoistuneet asiantuntijajärjestöt ovat vaatineet turkistarhauksen kieltämistä. Eläinten häkkikasvatus, jonka jatkamista ministeriö esittää, aiheuttaa eläimille vakavia hyvinvointiongelmia ja tekee lajityypillisen käyttäytymisen mahdottomaksi.

– Turkistarhaus on yksinkertaisesti eläinrääkkäystä. Tämän asetuksen tosiasiallisena tavoitteena ei ole alkuunkaan ollut eläinten hyvinvoinnin parantaminen, vaan eläinrääkkäyksen jatkumisen varmistaminen, Honkasalo sanoo.

Esimerkiksi täysikasvuisen minkin häkkikoko on kasvamassa uuden asetuksen myötä 0,1 neliömetriä 10 vuoden päästä ja naarasketun 0,4 neliömetriä 11 vuoden päästä. Asetuksella muun muassa kielletään lihottamasta eläimiä siten, että siitä aiheutuu liikkumis- tai terveyshaittoja.

– Eläinten oloihin esitetyt “parannukset” ovat ennen kaikkea kosmeettisia ja kaiken lisäksi niitä esitetään toimeenpantavaksi niin pitkillä siirtymäajoilla, että laki muuttuu käytännössä tehottomaksi. Tästä on antanut palautetta jopa oikeuskansleri, Honkasalo sanoo.

Häkkikasvatuksesta luopuminen tekisi turkistarhauksesta kannattamatonta ja johtaisi alan loppumiseen Suomessa. Honkasalo muistuttaa, että alalle on pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana syydetty yli 100 miljoonaa euroa valtion rahoitusta, jotta ala ylipäätään pysyisi enää hengissä.

– Turkistarhaus on menneisyyden elinkeino. Se on niin taloudellisesti kuin eettisesti täysin kestämätöntä ja tämän on tunnistanut myös suurin osa EU-maista. Milloin Suomi seuraa verrokkimaidensa esimerkkiä ja kieltää turkistarhauksen kokonaan, Honkasalo kysyy.