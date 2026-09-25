Veronika Honkasalo: Uusi turkisasetus pilkkaa eläinten hyvinvointia - turkistarhaus tulee kieltää kokonaan
26.9.2026 09:10:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tällä viikolla uuden turkisasetuksen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalon mukaan turkisasetus on satiirinen “yritys” parantaa turkiseläinten hyvinvointia.
– Asetuksen tavoitteena on ollut “turkiseläinten hyvinvoinnin parantaminen tutkimustietoon pohjaten”, mutta tosiasiassa se on valmisteltu turkisalan etujärjestö Fifurin intressit edellä, eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat täysin sivuuttaen. Tämä ei ole hyvän lainvalmistelun mukaista, Honkasalo sanoo.
Useat eläinten hyvinvointiin erikoistuneet asiantuntijajärjestöt ovat vaatineet turkistarhauksen kieltämistä. Eläinten häkkikasvatus, jonka jatkamista ministeriö esittää, aiheuttaa eläimille vakavia hyvinvointiongelmia ja tekee lajityypillisen käyttäytymisen mahdottomaksi.
– Turkistarhaus on yksinkertaisesti eläinrääkkäystä. Tämän asetuksen tosiasiallisena tavoitteena ei ole alkuunkaan ollut eläinten hyvinvoinnin parantaminen, vaan eläinrääkkäyksen jatkumisen varmistaminen, Honkasalo sanoo.
Esimerkiksi täysikasvuisen minkin häkkikoko on kasvamassa uuden asetuksen myötä 0,1 neliömetriä 10 vuoden päästä ja naarasketun 0,4 neliömetriä 11 vuoden päästä. Asetuksella muun muassa kielletään lihottamasta eläimiä siten, että siitä aiheutuu liikkumis- tai terveyshaittoja.
– Eläinten oloihin esitetyt “parannukset” ovat ennen kaikkea kosmeettisia ja kaiken lisäksi niitä esitetään toimeenpantavaksi niin pitkillä siirtymäajoilla, että laki muuttuu käytännössä tehottomaksi. Tästä on antanut palautetta jopa oikeuskansleri, Honkasalo sanoo.
Häkkikasvatuksesta luopuminen tekisi turkistarhauksesta kannattamatonta ja johtaisi alan loppumiseen Suomessa. Honkasalo muistuttaa, että alalle on pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana syydetty yli 100 miljoonaa euroa valtion rahoitusta, jotta ala ylipäätään pysyisi enää hengissä.
– Turkistarhaus on menneisyyden elinkeino. Se on niin taloudellisesti kuin eettisesti täysin kestämätöntä ja tämän on tunnistanut myös suurin osa EU-maista. Milloin Suomi seuraa verrokkimaidensa esimerkkiä ja kieltää turkistarhauksen kokonaan, Honkasalo kysyy.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Veronika Honkasalo: Onko datakeskuksilta vaadittu työehtojen noudattamista?25.9.2026 14:42:03 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpo sanoi viimeksi eduskunnan kyselytunnilla 24.9.2026, että datakeskukset tuovat Suomeen valtavasti työpaikkoja. Hyvin vähän on julkisuudessa kuitenkin keskusteltu siitä, millä ehdoilla.
Laura Meriluoto: Hallituksen politiikka uhkaa riskiraskauksien seurantaa25.9.2026 10:19:04 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen poliklinikkamaksujen noston vaikutuksista riskiraskauksien seurantaan. Ennen Orpo-Purran hallituskautta poliklinikkamaksu oli 41,8 euroa. Nyt se nousee ensi vuonna jo 80,5 euroon.
Pia Lohikoski: Siviilipalveluksen kestoa on lyhennettävä24.9.2026 14:48:22 EEST | Tiedote
Hallitus uudistaa siviilipalveluslakia. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikosken mielestä uudistuksen yhteydessä siviilipalveluksen rangaistusluonteista kestoa olisi lyhennettävä.
Timo Furuholm: Hallituksen investointiohjelman rahoittaminen VR:n pussista herättää kysymyksiä24.9.2026 14:28:37 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen VR:n kaluston myynnin vaikutuksesta sen talouteen ja nykyisiin junayhteyksiin.
Mai Kivelä: Ympäristöministeri Multala, seisotteko sanojenne takana vai menevätkö eurot luonnon edelle?24.9.2026 14:11:42 EEST | Tiedote
Hiljattain uutisoitiin Googlen datakeskushanketta varten tehdystä 300 hehtaarin kokoisesta luvattomasta avohakkuusta. Ympäristöministeri Multala kommentoi tapausta sanomalla, että “mikään määrä investointieuroja ei oikeuta sivuuttamaan luontoa”.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme