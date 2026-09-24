PeeÄssän toimipaikoissa jatkossa mahdollisuus lahjoittaa pullonpalautusrahat ruoka-apuun
25.9.2026 14:22:10 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Kauppojen vähentäessä ruokahävikin syntymistä, vähenee myös ruoka-apuun päätyvän ruoan määrä. Jatkossa asiakkaat pystyvät tukemaan ruoka-aputyötä Pohjois-Savossa omilla pullonpalautusrahoillaan.
Ruoka-apuun ohjataan edelleen käyttökelpoisia elintarvikkeita aina silloin, kun tuotteet voidaan turvallisesti hyödyntää. Ruoka-avun tarve on kuitenkin kasvanut samaan aikaan, kun kaupat ovat onnistuneet vähentämään hävikkiä tavoitteidensa mukaisesti. PeeÄssän myymälät lahjoittavat paikallisille yhteistyökumppaneille sellaista hävikkiuhan alla olevaa ruokaa, jota on vielä turvallista lahjoittaa.
– Olemme ylpeitä siitä, että ruokahävikkimme on laskenut jatkuvasti. Se on hyvä uutinen ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmasta. Samalla tiedostamme, että hävikkiruoan määrä ruoka-avussa vähenee, vaikka avun tarve kasvaa. Osuuskauppana tärkein lupauksemme on aina edullinen ruokakori. On kuitenkin tilanteita, joissa ihmisellä ei ole varaa edullisimpaankaan ruokakoriin. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme uuden helpon tavan auttaa oman alueemme ihmisiä, sanoo PeeÄssän vähittäiskaupassa kenttäpäällikkönä toimiva Timo Heiskanen.
Pullonpalautusrahat pohjoissavolaiselle ruoka-avulle
PeeÄssän asiakkaat voivat lahjoittaa pullonpalautusrahojaan ruoka-apuun lähes kaikista PeeÄssän alueen pullonpalautusautomaateista.Toistaiseksi seuraavissa toimipisteissä lahjoitus ei ole mahdollista:
- Sale Linnanpelto
- Sale Saarijärvi
- Sale Kelloniemi
- Sale Päiväranta
- ABC Marjahaka
- ABC Varkaus
Keräys toteutetaan yhteistyössä Kotimaanavun kanssa. Lahjoitetut varat käytetään ruokalahjakortteihin, joilla tuetaan erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä ja muita taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä, jotta he voivat hankkia välttämättömiä elintarvikkeita. voivat hankkia välttämättömiä elintarvikkeita.
Kotimaanapu on hyväntekeväisyyskeräys, joka ohjaa lahjoitukset tunnistettuun ja konkreettiseen hätään ja toimii Suomen kaikilla paikkakunnilla. Ruokalahjakortit jaetaan apua tarvitseville Pohjois-Savossa yhteistyössä paikallisen diakoniatyön kanssa.
– Monelle pullonpalautus on osa tavallista kauppareissua. Nyt samalla voi tehdä pienen mutta merkityksellisen teon oman alueen hyväksi. Jokainen lahjoitettu euro ohjautuu takaisin oman alueemme ruoka-apuun, sanoo Heiskanen.
Asiakas voi lahjoittaa pullonpalautusrahansa ruoka-apuun suoraan automaatilla muutamalla painalluksella. Lahjoitus onnistuu myös MobilePaylla numeroon 44578.
Yhteyshenkilöt
Timo HeiskanenkenttäpäällikköPuh:044-7197566timo.heiskanen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 136 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
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