PeeÄssän toimipaikoissa jatkossa mahdollisuus lahjoittaa pullonpalautusrahat ruoka-apuun

Prisma Kuopion kiinteistön pysäköintijärjestelyt uudistuvat – vain pysäköintikiekko riittää 24.9.2026 14:03:32 EEST | Tiedote

Kuopion Prismassa on kuultu asiakkaiden toiveita ja Prisma Kuopion kiinteistön asiakaspysäköinnissä sekä ulkoalueella että parkkihallissa otetaan käyttöön 3 tunnin ilmainen pysäköinti pysäköintikiekolla. Toimintamalli astuu voimaan 25.9.2026 alkaen. – Muutoksella vastaamme asiakkaiden toiveeseen pystyä käyttämään vain pysäköintikiekkoa asioidessaan Prismassa. Viimeiset neljä vuotta käytössä ollut kamerakäyttöinen valvonta poistuu käytöstä, Prismajohtaja Heli Wilska kertoo. Läheisen kampusalueen kehittyminen 2020-luvulla lisäsi paikoituksen tarvetta Savilahden alueella ja kaikille asiakkaille ei enää riittänyt paikkoja. Asiakkailta saatu palaute parkkipaikkojen riittämättömyydestä johti kamerajärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2022. – Nyt testataan yhdessä asiakkaiden kanssa vanhaan malliin palaamista. Tavoitteemme on löytää Prisma kiinteistössä asioiville asiakkaille paras mahdollinen toimintatapa pysäköinnin suhteen. Toivomme asiakkailtamme avointa ja rehellistä palautetta muutoksesta