Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon omakotitonttihaku alkaa – haussa on mukana 53 tonttia, joista valtaosa sijaitsee Perusmäessä

28.9.2026 10:33:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Espoo järjestää tänäkin vuonna yksityishenkilöille suunnatun omakotitonttihaun. Hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 2.11.

Ilmakuva, jossa näkyy pientaloja, puita, teitä ja peltoja.
Lokakuussa alkavassa omakotitonttihaussa on mukana kaikkiaan 53 tonttia, joista 34 sijaitsee Perusmäessä. Olli Urpela

Tonttihaussa on mukana yhteensä 53 tonttia. Niistä 34 sijaitsee Perusmäessä. Perusmäen tonteista 33 on luonnonläheisellä ja kehittyvällä Gobbackan alueella ja yksi niin ikään pientalovaltaisessa ja vehreässä Kalliomäessä. 

Lisäksi haussa on mukana neljä tonttia Espoonkartanosta, kolme Vanttilasta, kolme Kurttilasta ja kolme Kalajärveltä. Henttaalta ja Latokaskesta on molemmista kaksi tonttia. Laaksolahdesta ja Viherlaaksosta on molemmista yksi tontti. 

Kaikki tontit sijaitsevat halutuilla pientaloalueilla. Tontinhakijat saavat valita, vuokraavatko vai ostavatko tontin. Viime syksyn haussa valtaosa vuokrasi tontin. 

Tonttien pinta-alat vaihtelevat 687 ja 1 184 neliömetrin välillä. Rakennusoikeutta niillä on 130–353 kerrosneliömetriä. 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti tonttihausta ja sen ehdoista kesäkuussa 2026. 

Yksi kotitalous voi jättää yhden hakemuksen 

Espoo on uudistanut tonttihaun pelisääntöjä tänä vuonna muun muassa siten, että hakijoiden luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamista. Tonttia ei luovuteta henkilölle, jolla on maksuhäiriömerkintä. 

Kaupunki teki uudistuksia hakuun jo viime vuonna sujuvoittaakseen hakua. Hakijoiden tulee laittaa tontit etusijajärjestykseen jo hakuvaiheessa. Ennen uudistusta hakijat valitsivat tontit arvontanumeroiden mukaisessa järjestyksessä erillisissä tontinvalintatilaisuuksissa. 

Tonttia hakemalla hakija sitoutuu maksamaan 2 000 euron suuruisen käsittely- ja varausmaksun, mikäli saa arvonnassa tontin. Maksu peritään, vaikka hakija ei ottaisi tarjottua tonttia vastaan. 

Mahdollisten peruutusten vuoksi vapautuvat tontit tarjotaan varasijoilla oleville hakijoille arvontatuloksen mukaisessa järjestyksessä. 

Yksi kotitalous voi jättää yhden hakemuksen ja kaikki hakijat tulee merkitä mukaan samaan hakemukseen. Tämä koskee myös niitä pariskuntia tai muita hakijoita, jotka eivät hakuaikana asu samassa osoitteessa, mutta joiden on tarkoitus rakentaa yhdessä. 

Kaupunki ei luovuta tonttia hakijalle, joka on saanut rakentamattoman tontin Espoolta viidessä edellisessä tonttihaussa. 

Hausta ja haettavista tonteista löytyy lisää tietoa Espoon kaupungin verkkosivuilta. Tonttihaku perustuu arvontaan, jossa ovat etusijalla espoolaiset hakijat. 

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Ilmakuva, jossa näkyy pientaloja, puita, teitä ja peltoja.
Lokakuussa alkavassa omakotitonttihaussa on mukana kaikkiaan 53 tonttia, joista 34 sijaitsee Perusmäessä.
Olli Urpela
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Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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