Aluevaltuusto perehtyi syysseminaarissa Keusoten taloustilanteeseen ja tulevien vuosien ratkaisuihin
25.9.2026 16:55:16 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto kokoontui 24.–25. syyskuuta syysseminaariin. Kahden päivän aikana valtuutetut perehtyivät erityisesti hyvinvointialueen taloustilanteeseen, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämiseen sekä palvelujen verkoston tulevaisuuteen. Seminaarissa käsiteltiin myös henkilöstöohjelmaa ja hankintojen kehittämistä.
Seminaarin keskeisenä teemana oli Keusoten haastava taloustilanne ja sen vaikutus tulevien vuosien toimintaan. Valtuutetuille esiteltiin vuoden 2026 talouden toteumaa ja tilinpäätösennustetta sekä valmistelussa olevaa vuoden 2027 talousarviota. Elokuun tilanteessa vuoden 2026 tuloksen ennustetaan olevan noin 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta tulos on noin 3,6 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Vuoden lopussa katettavaa alijäämää ennustetaan olevan noin 123,6 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottaminen edellyttää merkittäviä ratkaisuja
Valtuusto tutustui seminaarissa valtiovarainministeriön ennakollisen talouden ohjauksen eli ETO-menettelyn johtopäätöksiin ja siihen, mitä ne tarkoittavat Keusoten tulevien vuosien suunnittelulle. Valtiovarainministeriön mukaan Keusoten alijäämien kattamisen tavoiteaikataulu on vaikeasti saavutettavissa. Ministeriö on suositellut Keusotelle muun muassa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteiden tarkentamista sekä palveluverkon tarkastelua koko hyvinvointialueen toiminnan ja rahoituksen riittävyyden näkökulmasta.
Keusoten päivitetyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman valmistelussa vuosille 2027–2029 tavoitellaan yhteensä 57,4 miljoonan euron säästöjä. Valmistelussa haasteena on erityisesti se, että merkittävä osa tarvittavista säästöistä on vielä kohdentamatta. Lisäksi palveluverkon muutoksista saatavat tilasäästöt toteutuvat pääosin vasta myöhemmin, 2030-luvulla.
Seminaarissa valtuutetut saivat kokonaiskuvan siitä, millaisia vaikutuksia eri säästökeinoilla on talouteen, henkilöstöön ja palveluihin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla taloutta voidaan tasapainottaa ja samalla turvata asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset palvelut.
Palveluverkon tarkastelu liittyy kiinteästi Keusoten talouden tasapainottamiseen. ETO-menettelyn suosituksen mukaan palvelujen järjestämisvastuuta ja palveluverkkoa on arvioitava koko hyvinvointialueen toiminnan ja rahoituksen riittävyyden näkökulmasta.
Seminaari antoi aluevaltuutetuille yhteisen tietopohjan tulevaa päätöksentekoa varten. Talouden, palveluverkon ja tuottavuusohjelman valmistelu jatkuu, ja ratkaisut etenevät myöhemmin aluevaltuuston päätettäviksi 29.10.26.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirja VitikkaAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuepirja.vitikka@gmail.com
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keusoten aluehallitus kokoontuu 29.9.202625.9.2026 14:30:48 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 29.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2027 talousarviosta ja alustavasta toimintasuunnitelmasta, lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2027–2030 sekä vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankinnan käynnistämistä.
Keusoten hammashoidon kiirevastaanotot keskitetään, jotta aikoja vapautuu tutkimus- ja jatkovastaanottoihin25.9.2026 08:56:21 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) hammashoidon kiirevastaanotot keskitetään 5.10. alkaen neljään suureen hammashoitolaan, jotka vastaavat kiirevastaanotoista vuorotellen yhden viikon kerrallaan.
Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut23.9.2026 11:22:57 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 22. syyskuuta. Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana Keusoten talouden tasapainottamista.
Valtiovarainministeriö antoi Keusotelle suositukset talouden tasapainottamiseen22.9.2026 13:20:18 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja valtion ennakollisen talouden ohjauksen neuvottelut ovat päättyneet. Ministeriöt kiinnittivät huomiota erityisesti Keusoten suuren alijäämän kattamiseen, suunniteltujen säästötoimien konkretisointiin, palveluverkon tarkasteluun sekä siihen, että säästöjen vaikutukset asukkaiden palveluihin arvioidaan riittävän tarkasti. Keusote jatkaa talouden tasapainottamista ja täydentää valtiovarainministeriölle tekemäänsä hakemusta.
Keusote palkitsi vuoden 2026 parhaat kehittämisteot ja innovaatiot21.9.2026 11:06:08 EEST | Tiedote
Keusotessa kehitetään palveluja jatkuvasti yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tänäkin vuonna palkitsimme henkilöstömme kehittämistyötä, uusia innovaatioita sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta parantavia tekoja. Vuoden 2026 laatu- ja innovaatiokilpailun voittajat sekä asiakas- ja potilasturvallisuustekojen kunniamaininnat julkistettiin perjantaina 18. syyskuuta järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Kilpailuun saatiin tänä vuonna yhteensä 24 hakemusta. Niistä 14 osallistui laatupalkinnon ja 10 innovaatiopalkinnon hakuun. Palkittavat valitsi Keusoten johtoryhmä arviointiraatien esitysten perusteella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme