SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallitus lisää jälleen työnantajien yksipuolista sanavaltaan säästövapaaesityksellään

"Orpon hallituksella ei olisi ollut mitään tarvetta muuttaa säästövapaista päättämistä työnantajien yksipuolisella määräyksellä, koska niiden käytössä ei ole ollut mitään laajempaa ongelmaa. Tämä on jälleen oikeistohallituksen linjan mukainen työntekijöiden arkea heikentävä esitys", sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly



Hallituksen esityksessä ei ole osoitettu sellaista laajamittaista ongelmaa säästövapaiden käytössä, joka perustelisi työntekijöiden päätösvallan kaventamista. Nykyinen järjestelmä perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimiseen, sisältää työnantajalle mahdollisuuden kieltäytyä säästövapaasta vakavan haitan tilanteissa ja antaa työnantajalle neljän kuukauden ilmoitusajan edellyttämien työjärjestelyjen tekemiseen.



"Tälle säästövapaista päättämisen siirtämiselle työnantajille ei ole ollut mitään perusteita, ei lainkaan tarvetta. Tämä on todettu hallituksen esityksessäkin, koska he eivät pysty esittämään siitä tilasto- tai tutkimustietoa. Tämä on pelkästään yksipuolinen työnantajan direktiovallan lisääminen", toteaa Lyly.



Säästövapaajärjestelmä on tarjonnut työntekijöille mahdollisuuden kerryttää vuosilomaa ja käyttää sitä myöhemmin sellaisena ajankohtana, jolloin pidemmälle vapaalle on ollut todellinen tarve. Näin säästövapaat ovat voineet tukea työhyvinvointia, palautumista ja työssä jaksamista. Säästövapaiden käytön vaikeuttaminen voi päinvastoin heikentää työntekijän mahdollisuuksia palautua työstä ja sovittaa työelämää yhteen muun elämän kanssa.



"Kertyneillä säästövapailla työntekijät ovat pystyneet suunnittelemaan pidemmän tauon työelämästä, kun sille on ollut tarvetta. Säästövapaat ovat ansaittua vuosilomaa, jotka pidetään vain myöhemmässä ajankohdassa. Nykyinen järjestelmä on toiminut hyvin tukien työhyvinvointia ja työssä jaksamista", painottaa Lyly.



"Nyt hallituksen ajama muutos vuosilomalakiin lisää työnantajan päätösvaltaa tilanteessa, jossa nykyinen lainsäädäntö jo sisältää keinot työnantajan toiminnallisten tarpeiden huomioon ottamiseen. Samalla työntekijän mahdollisuus suunnitella ja käyttää itse ansaitsemaansa palkallista vapaa-aikaa heikkenee", päättää Lyly.