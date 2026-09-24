Timo Kotipelto muistelee Stratovariuksen vauhdikasta kiertue-elämää – yhtyetoverin tempusta lasku: ”Kiertuemanageri hoiti sen sitten käteisellä”

Timo Kotipelto on toiminut Stratovarius-yhtyeen solistina 32 vuotta. Nykyään yhtyeeseen kuuluvat rumpali Rolf Pilve, basisti Lauri Porra, kitaristi Matias Kupiainen ja kosketinsoittaja Jens Johansson. Yhtye on soittanut nykyisellä kokoonpanollaan lähes 15 vuotta.

– Jens Johansson on tunnettu siitä, että hän tekee kaikenlaisia kepposia koko ajan. Hän on nyt onneksi vähentänyt sitä. Alkuun oli ihan mahdotonta, kun hän liittyi bändiin. Koko ajan sai olla varuillaan, Timo muistelee haastatteluvideossaan.

Videolla nähdään, kun Jens työntää jotain vessanpönttöön, ja hetken kuluttua se räjähtää. Vain elämää -artistit katsovat ihmeissään ruotsalaismuusikon toimintaa.

– Meilläkin on porukassa yksi, josta sanotaan, että hän meni räjäyttämään vessan. Mutta se on vähän eri tavalla kuin tuossa, Ares sanoo videon jälkeen.

Timo kertoo vessanpöntön räjähdykseen johtaneesta hetkestä.

– En tiedä, miksi Jensillä oli siis pyroja mukana matkalaukussa. Jostain oli jäänyt ylimääräisiä. Ideana oli vain, että hän laittaa (paukkuja) vessanpönttöön ja se suihkuaa sieltä. Hän oli kuitenkin hieman ylimitoittanut sen, ja koko pönttö räjähti. Tuo tapahtui Budapestissä, hän muistelee.

Pöntön räjäyttämisestä seurasi tietysti lisälasku.

– Kiertuemanageri hoiti sen sitten käteisellä. Valehtelimme summan hieman isommaksi, jotta homma ei toistuisi. Mutta olisiko se ollut Unkarissa siihen aikaan 50 euroa, Timo sanoo.

– Sanoisin, että oli sen arvoista, Benjamin toteaa.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.

Ohjelman kuvat voi ladata täältä.

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