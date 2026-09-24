Tuhannet marssivat Viiankiaavan suojelualueen puolesta eri puolilla Suomea – ”Hallituksen on asetettava luonto kaivosyhtiöiden edun edelle”.

Viiankiaapa on yksi Suomen arvokkaimmista aapasuoalueista, ja se on suojeltu sekä Natura 2000 -verkostossa että soidensuojelulaissa. Alue on uhanalaisten lintujen ja suolajien merkittävä elinympäristö ja arvostettu retkeilykohde. Sakatti Miningin suunnittelema monimetallikaivos vaarantaisi toteutuessaan alueen herkän ekosysteemin ja vedenkierron.

Toteutuessaan kaivoshanke loisi vaarallisen ennakkotapauksen:

“Kaivostoiminnan salliminen Viiankiaavalla avaisi portit myös muille kaivoshankkeille, jotka uhkaavat suojelualueita. Viiankiaavassa on lopulta kyse koko suomalaisen luonnonsuojelun pitävyydestä. Pidetäänkö sovitusta kiinni vai taivutaanko kansainvälisten kaivosyhtiöiden tahtoon?”, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.

“Tämä päivä vain vahvisti viestiä, että suomalaisten enemmistö ei halua kaivoksia suojelualueille. Ne on tarkoitettu luonnon pysyväksi turvaksi. Hallituksen ja eduskunnan tulee pitää jo sovitusta kiinni ja asettaa luonto kaivosyhtiöiden edun edelle”, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kommentoi.

Mielenosoitukset kutsuivat koolle Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri, WWF Suomi, Luontoliitto, Kaivoskriittinen kansanliike ja BirdLife Suomi.

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