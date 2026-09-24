Tuhannet marssivat Viiankiaavan suojelualueen puolesta eri puolilla Suomea – ”Hallituksen on asetettava luonto kaivosyhtiöiden edun edelle”.
26.9.2026 15:45:10 EEST | Greenpeace | Tiedote
Pelastetaan Viiankiaapa -mielenosoitukset keräsivät lauantaina 26. syyskuuta väkeä useille paikkakunnille puolustamaan kansainvälisesti arvokasta Viiankiaavan luonnonsuojelualuetta. Helsingissä marssille osallistui arviolta 3500 ihmistä. Mielenosoittajien selkeä viesti on, että eduskunnan on torjuttava AA Sakatti Miningin kaivoshanke eikä hallitus saa myöntää sille poikkeusta Natura 2000 -suojelusta. Mielenosoituksia järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Vaasassa, Oulussa, Sodankylässä ja Rovaniemellä.
Viiankiaapa on yksi Suomen arvokkaimmista aapasuoalueista, ja se on suojeltu sekä Natura 2000 -verkostossa että soidensuojelulaissa. Alue on uhanalaisten lintujen ja suolajien merkittävä elinympäristö ja arvostettu retkeilykohde. Sakatti Miningin suunnittelema monimetallikaivos vaarantaisi toteutuessaan alueen herkän ekosysteemin ja vedenkierron.
Toteutuessaan kaivoshanke loisi vaarallisen ennakkotapauksen:
“Kaivostoiminnan salliminen Viiankiaavalla avaisi portit myös muille kaivoshankkeille, jotka uhkaavat suojelualueita. Viiankiaavassa on lopulta kyse koko suomalaisen luonnonsuojelun pitävyydestä. Pidetäänkö sovitusta kiinni vai taivutaanko kansainvälisten kaivosyhtiöiden tahtoon?”, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.
“Tämä päivä vain vahvisti viestiä, että suomalaisten enemmistö ei halua kaivoksia suojelualueille. Ne on tarkoitettu luonnon pysyväksi turvaksi. Hallituksen ja eduskunnan tulee pitää jo sovitusta kiinni ja asettaa luonto kaivosyhtiöiden edun edelle”, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kommentoi.
Mielenosoitukset kutsuivat koolle Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri, WWF Suomi, Luontoliitto, Kaivoskriittinen kansanliike ja BirdLife Suomi.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
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Touko Sipiläinen, maajohtaja, Greenpeace Suomi, 044 239 4404, touko.sipilainen@greenpeace.org
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Hanna Halmeenpää, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Luonnonsuojeluliitto, 050 5644 122, hanna.halmeenpaa@sll.fi
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Sisli Piisilä, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri, 040 823 2443, sisli.piisila@sll.fi
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Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi, 010 406 6207, aki.arkiomaa@birdlife.fi
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Raija-Leena Ojanen, oikeudellinen neuvonantaja, WWF Suomi, 050 599 0232, raija-leena.ojanen@wwf.fi
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Reija Mikkola, metsävastaava, Luontoliitto, 045 117 9610, reija.mikkola@luontoliitto.fi
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Marianne Juntunen, koordinaattori, 0407008381, Kaivoskriittinen kansanliike, marianne.juntu@gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Touko SipiläinenGreenpeacen Suomen maajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
- metsät ja metsäpolitiikka
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
Olli TiainenIlmasto- ja energia-asiantuntija
- energia
- maatalous
- liikenne
- viherpesu
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