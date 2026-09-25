Veikkaus Oy

Loton potti nousee kuuteen miljoonaan euroon

26.9.2026 22:29:54 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi lauantaina tarjolla on kuuden miljoonan euron päävoitto.

Oransseja lottopalloja arvontalaitteessa odottamassa arvonnan alkua
Lotto arvotaan lauantaisin Helsingin Pasilassa Veikkaus Ei julkaisurajoituksia

Loton kierroksen 39/2026 oikea rivi on 9, 13, 17, 30, 31, 34 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 18 ja plusnumeroksi 20.

Lotossa ei tänä iltana löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta, joten suurimmat voitot menivät 6 oikein -riveille, joita löytyi 39 kappaletta. Voittosumma tällä osumalla oli 2 313 euroa.

Jokeri antoi tänä iltana voittoriviksi 5 2 5 3 5 2 9. Lauantai-Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joilla molemmilla voitti 20 000 euroa. Voitot matkasivat Kolarin K-Marketissa ja Salon Plazan S-marketissa pelanneille asiakkaille.

Milli-pelin illan oikea rivi on 2, 7, 16, 20, 24, 29 ja lisänumero 23. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon yhteensä 20 120 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on Malaga 77. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon kymmenen kappaletta.

Katso kaikki tulokset täältä

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

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Oransseja lottopalloja arvontalaitteessa odottamassa arvonnan alkua
Lotto arvotaan lauantaisin Helsingin Pasilassa
Veikkaus Ei julkaisurajoituksia
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