Loton potti nousee kuuteen miljoonaan euroon

Loton kierroksen 39/2026 oikea rivi on 9, 13, 17, 30, 31, 34 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 18 ja plusnumeroksi 20.

Lotossa ei tänä iltana löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta, joten suurimmat voitot menivät 6 oikein -riveille, joita löytyi 39 kappaletta. Voittosumma tällä osumalla oli 2 313 euroa.

Jokeri antoi tänä iltana voittoriviksi 5 2 5 3 5 2 9. Lauantai-Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joilla molemmilla voitti 20 000 euroa. Voitot matkasivat Kolarin K-Marketissa ja Salon Plazan S-marketissa pelanneille asiakkaille.

Milli-pelin illan oikea rivi on 2, 7, 16, 20, 24, 29 ja lisänumero 23. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon yhteensä 20 120 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on Malaga 77. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon kymmenen kappaletta.

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Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.