Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.9.2026 07:06:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.9.2026
KOONTI EDELTÄVÄT 12 H TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMESSA
klo 19:26 palohälytys Jyväskylä
Ei tulipaloa.
klo 00:25 palohälytys Jyväskylä
Ei tulipaloa.
klo 05:32 Rakennuspalo, Petäjävesi
Omakotitalon pihapiirissä olevassa, noin 60-neliöisessä autotallissa syttyi pieni palonalku. Asukas suoritti alkusammutuksen ja teki hätäilmoituksen. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Syttymissyytä selvitetään. Ei henkilövahinkoja, eikä mainittavia omaisuusvahinkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.9.2026 KOONTI ILLAN TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMESSA 19:30 tulipalo muu, pieni, Koulutie Pihtipudas. Koulukeskuksen pihalla poltettiin pientä nuotiota. Pelastuksen paikalle tullessa oli tuli sammunut ja tekijät poistuneet paikalta. 20:07 tulipalo muu, pieni, Koulukuja Kinnula. Rivitalon pihalla poltettu puuta muutama metri rakennuksen seinustalta. Pelastuksen yksikkö sammutti palon. Poliisi selvitti tilannetta. 20:50 liikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä. Seppäläntien ja Vasarakadun risteyksessä kahden henkilöauton kolari. Osallisena vain kuljettajat, heille ei vahinkoja. Autot vahingoittuivat hinauskuntoon. Tilanteesta ei aiheutunut suurta liikenne-estettä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.9.2026 16:03:45 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.9.2026 LIIKENNEVÄLINEPALO KESKISUURI KINNULA Pelastuslaitos vastaanotti tehtävän keskisuuresta liikennevälinepalosta Jääjoentielle Kinnulaan klo 14:51. Pellolla ajossa ollut traktori oli syttynyt konetilasta tuleen, ilmeisesti teknisen vian vuoksi. Kuljettaja sai alkusammutuksella palon sammumaan, ja pelastuslaitoksen yksikkö varmisti tilanteen. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja traktorin vahingot jäivät vähäisiksi. Palo tapahtui pellolla, joten liikenne-estettä ei myöskään aiheutunut tilanteesta.
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.9.2026 20:58:48 EEST | Tiedote
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.9.2026 19:22:02 EEST | Tiedote
Tiedote 24.9.2026 Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytyskooste päivän ja alkuillan tehtävistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella on päivän ja alkuillan aikana ollut kahdeksan tehtävää. 10:45 pieni vahingontorjunta: Rautalammintiellä Konnevedellä oli lämmitetty taloa, mutta hormi ei ollut vetänyt kunnolla ja tästä syystä savut olivat tulleet sisälle asuntoon. Pelastuslaitos suoritti savutuuletusta. 12:00 pieni tieliikenneonnettomuus: Sippulantiellä Jyväskylässä henkilöauto ajautui ulos tieltä. Autossa oli vain kuljettaja, joka loukkaantui lievästi. Ensihoito kuljetti henkilön jatkotarkastukseen. 13:02 pieni rakennuspalo: Asunnon palovaroitin piippasi ja asukas soitti hätäkeskukseen, ei tehtävää pelastustoimelle. 13:38 suuri rakennuspalo: Jyväskylän Hakkutiellä sijaitsevan teollisuushallin ulkoseinällä olleen syklooni-imurin suodattimet olivat syttyneet palamaan. Kohteessa olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen ja pelastuslaitos jatkoi suodattimien poistamista ja sammutusta. Palo ei l
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