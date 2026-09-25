Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 24.9.2026 19:22:02 EEST | Tiedote

Tiedote 24.9.2026 Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytyskooste päivän ja alkuillan tehtävistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella on päivän ja alkuillan aikana ollut kahdeksan tehtävää. 10:45 pieni vahingontorjunta: Rautalammintiellä Konnevedellä oli lämmitetty taloa, mutta hormi ei ollut vetänyt kunnolla ja tästä syystä savut olivat tulleet sisälle asuntoon. Pelastuslaitos suoritti savutuuletusta. 12:00 pieni tieliikenneonnettomuus: Sippulantiellä Jyväskylässä henkilöauto ajautui ulos tieltä. Autossa oli vain kuljettaja, joka loukkaantui lievästi. Ensihoito kuljetti henkilön jatkotarkastukseen. 13:02 pieni rakennuspalo: Asunnon palovaroitin piippasi ja asukas soitti hätäkeskukseen, ei tehtävää pelastustoimelle. 13:38 suuri rakennuspalo: Jyväskylän Hakkutiellä sijaitsevan teollisuushallin ulkoseinällä olleen syklooni-imurin suodattimet olivat syttyneet palamaan. Kohteessa olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen ja pelastuslaitos jatkoi suodattimien poistamista ja sammutusta. Palo ei l