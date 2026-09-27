Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 27.9.2026 07:06:44 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.9.2026 KOONTI EDELTÄVÄT 12 H TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMESSA klo 19:26 palohälytys Jyväskylä Ei tulipaloa. klo 00:25 palohälytys Jyväskylä Ei tulipaloa. klo 05:32 Rakennuspalo, Petäjävesi Omakotitalon pihapiirissä olevassa, noin 60-neliöisessä autotallissa syttyi pieni palonalku. Asukas suoritti alkusammutuksen ja teki hätäilmoituksen. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Syttymissyytä selvitetään. Ei henkilövahinkoja, eikä mainittavia omaisuusvahinkoja.