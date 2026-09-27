Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.9.2026 16:20:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.9.2026
Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä
12:19:19 Rakennuspalo: Pieni, Jyväskylä
Kerrostalon asunnossa hälytti palovaroitin Ketunleivässä. Asunnossa oli kärähtänyt ruoka ja asukas nukahtanut. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti asunnon.
12:52:47 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Jyväskylä
Kuopiontiellä sattui 1 henkilöauton kolari. Henkilöautoauto päätyi kylki edellä valotolpaan. Ajoneuvossa oli 2 henkilöä kyydissä ja he eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Ajoneuvosta laukesivat turvalaitteet ja kylkeen tuli osumaa.
13:30:16 Liikennevälinepalo: Pieni, Jämsä
Rimpiläntiellä pakettiauto syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Asukkaat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Ajoneuvo kärsi vähäisiä vaurioita palossa.
13:43:23 Rakennuspalo: Pieni, Jyväskylä
Palovaroitin hälyttänyt kerrostaloasunnossa. Palovaroittimen paristo tyhjentynyt, joka aiheuttanut hälytyksen. Pelastukselle ei tehtävää.
14:25:32 Automaattisen paloilmoittimen tehtävä, Jyväskylä
Lukutiellä viallisesta paloilmaisinpainikkeesta lähtenyt hälytys. Kohteessa ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.9.2026 07:06:44 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.9.2026 KOONTI EDELTÄVÄT 12 H TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMESSA klo 19:26 palohälytys Jyväskylä Ei tulipaloa. klo 00:25 palohälytys Jyväskylä Ei tulipaloa. klo 05:32 Rakennuspalo, Petäjävesi Omakotitalon pihapiirissä olevassa, noin 60-neliöisessä autotallissa syttyi pieni palonalku. Asukas suoritti alkusammutuksen ja teki hätäilmoituksen. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Syttymissyytä selvitetään. Ei henkilövahinkoja, eikä mainittavia omaisuusvahinkoja.
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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.9.2026 KOONTI ILLAN TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMESSA 19:30 tulipalo muu, pieni, Koulutie Pihtipudas. Koulukeskuksen pihalla poltettiin pientä nuotiota. Pelastuksen paikalle tullessa oli tuli sammunut ja tekijät poistuneet paikalta. 20:07 tulipalo muu, pieni, Koulukuja Kinnula. Rivitalon pihalla poltettu puuta muutama metri rakennuksen seinustalta. Pelastuksen yksikkö sammutti palon. Poliisi selvitti tilannetta. 20:50 liikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä. Seppäläntien ja Vasarakadun risteyksessä kahden henkilöauton kolari. Osallisena vain kuljettajat, heille ei vahinkoja. Autot vahingoittuivat hinauskuntoon. Tilanteesta ei aiheutunut suurta liikenne-estettä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.9.2026 16:03:45 EEST | Tiedote
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