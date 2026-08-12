Tutkimus: Lihavuuden hoidon puheeksiottamiseen kuluu keskimäärin yli neljä vuotta
28.9.2026 09:00:38 EEST | Novo Nordisk Farma Oy | Tiedote
Kynnys hakea terveydenhuollosta apua painonhallintaan on monelle suomalaiselle korkea, paljastaa Novo Nordiskin ja Taloustutkimuksen toteuttama kuluttajatutkimus.
Novo Nordiskin ja Taloustutkimuksen julkaisemassa Mitä suomalaiset ajattelevat painosta -kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kokemuksia, asenteita ja tarpeita, jotka liittyvät lihavuuteen ja sen hoitoon.
Tutkimuksen mukaan vastaajilla, jotka olivat ottaneet puheeksi avuntarpeen painonhallinnassa, kului keskimäärin 4,2 vuotta avun tarpeen tunnistamisesta siihen, että he ottivat painonhallinnan puheeksi terveydenhuollossa.
Samalla 44 prosenttia vastaajista ei pitänyt lihavuudesta keskustelemista terveydenhuollossa lainkaan tarpeellisena. Tutkimukseen vastasi 826 iältään 25–65-vuotiasta suomalaista, joilla oli ylipainoa tai lihavuutta (painoindeksi 27,0 tai enemmän).
“Lihavuudesta puhutaan paljon, mutta keskustelu perustuu usein oletuksiin. Haluamme ymmärtää entistä paremmin suomalaisten aitoja kokemuksia ja näkemyksiä sekä tuoda niitä keskusteluun mukaan”, sanoo Novo Nordiskin yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Tirkkonen.
Painoa pudotetaan kerta toisensa jälkeen omin avuin
Tutkimuksen mukaan painonhallinta uhkaa jäädä pitkäksi aikaa ihmisen omaksi projektiksi. Vastaajat olivat yrittäneet muuttaa elämäntapojaan ja pudottaa painoa muulla keinoin kuin lääkehoidolla keskimäärin kuusi kertaa. Lähes viidennes (19 %) vastaajista oli pudottanut painoa 11–20 kertaa.
Kaikista vastanneista 51 % piti elintapahoidon tukena käytettävää lihavuuden lääkehoitoa asianmukaisena hoitona. Naisista (50–65 vuotta) näin ajatteli yli puolet (57 %). Toisaalta lääkehoitoon suhtauduttiin myös epäluuloisesti: 21 prosenttia kaikista vastaajista koki, että lihavuuden hoito lääkkeillä tuntui huijaamiselta. Etenkin miehet (25–49 vuotta) olivat samaa mieltä väitteen kanssa (27 %).
“Nämä luvut kertovat siitä, että lihavuuden biologisia syitä ja sen hoitoa ei vielä tunneta riittävän hyvin. Ennakkoluulot ovat sitkeässä, mutta ne muuttuvat, kun uskallamme käydä tätä keskustelua avoimesti. Lihavuus on liian tärkeä aihe jätettäväksi tabuksi,” sanoo sisätautien erikoislääkäri Jarmo Kaukua.
Lihavuus on Käypä hoito –suositusten tunnustama pitkäaikaissairaus, jonka taustalla vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.
Tavoitteena yhtenäisemmät hoitomallit
“Lihavuuden hoidon puheeksiottamiseen kuluva neljä vuotta on todella pitkä aika ihmisen elämässä. Haluamme rohkaista ihmisiä hakemaan terveydenhuollosta apua ja ottamaan painonhallinnan puheeksi. Samalla terveydenhuollon ammattilaisten on osattava puhua lihavuudesta ja sen hoidosta kunnioittavasti”, Tirkkonen tiivistää.
Novo Nordisk esittää tämän vuoksi, että Suomeen tarvitaan kansallinen lihavuusohjelma ja nykyistä yhtenäisemmät hoitomallit.
“Asuin- tai hoitopaikka ei saisi ratkaista sitä, saako ihminen tukea ja apua lihavuuden hoitoon ja painonhallintaan. Vähimmäisvaatimus olisi, että kaikkialla Suomessa tiedetään, mistä apua saa ja miten hoitoon pääsee. Vertaistuen näkökulmasta on myös ilo todeta, että Suomessa toimii tänä vuonna toimintaansa laajentanut lihavuuden hoidon potilasjärjestö LILE ry”, Tirkkonen sanoo.
LILE ry edistää valtakunnallisesti lihavuuden hoitoa, kuntoutusta ja tukea sekä parantaa henkilöiden, joilla on lihavuutta, asemaa terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Ulla-Sofia Brandt.
Tutkimuksesta lyhyesti
Mitä suomalaiset ajattelevat painosta? -kyselyyn vastasi 826 iältään 25–65-vuotiasta suomalaista, joilla oli ylipainoa tai lihavuutta (painoindeksi oli 27,0 tai enemmän), ja se toteutettiin Taloustutkimuksen Internetpaneelissa 15.-25.5.2026. Tutkimuksen julkaisija on Novo Nordisk yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa.
Lue lisää tutkimuksesta täältä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Petra Tirkkonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Novo Nordisk
+358-451204058
pkti@novonordisk.com
Jarmo Kaukua
Sisätautien erikoislääkäri
Ulla-Sofia Brandt
LILE ry, puheenjohtaja
Viitteet:
Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2025. Viitattu 24.9.2026. Saatavilla: https://www.kaypahoito.fi/hoi50124#s5
FI26CORP00085 09.2026
Yhteyshenkilöt
Petra TirkkonenExternal Affairs DirectorNovo Nordisk Farma OyPuh:045 120 4058PKTI@novonordisk.com
Liitteet
Novo Nordisk on johtava globaali lääkealan yritys, joka on perustettu vuonna 1923. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa. Tavoitteenamme on diabeteksen, lihavuuden ja muiden vakavien kroonisten sairauksien voittaminen. Rakennamme muutosta tekemällä tieteellisiä läpimurtoja, tuomalla lääkkeitä niitä tarvitseville sekä pyrkimällä estämään ja lopulta parantamaan sairauksia.
Novo Nordisk työllistää noin 67 900 ihmistä 80 maassa ja markkinoi tuotteitaan noin 170 maassa. Novo Nordiskin B-osakkeet on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa (Novo-B) ja ADR:t New Yorkin pörssissä (NVO). Lisätietoja: novonordisk.fi, Facebook, X, LinkedIn, YouTube.
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