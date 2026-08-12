Tutkimus: Lihavuuden hoidon puheeksiottamiseen kuluu keskimäärin yli neljä vuotta

Novo Nordiskin ja Taloustutkimuksen julkaisemassa Mitä suomalaiset ajattelevat painosta -kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kokemuksia, asenteita ja tarpeita, jotka liittyvät lihavuuteen ja sen hoitoon.

Tutkimuksen mukaan vastaajilla, jotka olivat ottaneet puheeksi avuntarpeen painonhallinnassa, kului keskimäärin 4,2 vuotta avun tarpeen tunnistamisesta siihen, että he ottivat painonhallinnan puheeksi terveydenhuollossa.

Samalla 44 prosenttia vastaajista ei pitänyt lihavuudesta keskustelemista terveydenhuollossa lainkaan tarpeellisena. Tutkimukseen vastasi 826 iältään 25–65-vuotiasta suomalaista, joilla oli ylipainoa tai lihavuutta (painoindeksi 27,0 tai enemmän).

“Lihavuudesta puhutaan paljon, mutta keskustelu perustuu usein oletuksiin. Haluamme ymmärtää entistä paremmin suomalaisten aitoja kokemuksia ja näkemyksiä sekä tuoda niitä keskusteluun mukaan”, sanoo Novo Nordiskin yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Tirkkonen.

Painoa pudotetaan kerta toisensa jälkeen omin avuin



Tutkimuksen mukaan painonhallinta uhkaa jäädä pitkäksi aikaa ihmisen omaksi projektiksi. Vastaajat olivat yrittäneet muuttaa elämäntapojaan ja pudottaa painoa muulla keinoin kuin lääkehoidolla keskimäärin kuusi kertaa. Lähes viidennes (19 %) vastaajista oli pudottanut painoa 11–20 kertaa.

Kaikista vastanneista 51 % piti elintapahoidon tukena käytettävää lihavuuden lääkehoitoa asianmukaisena hoitona. Naisista (50–65 vuotta) näin ajatteli yli puolet (57 %). Toisaalta lääkehoitoon suhtauduttiin myös epäluuloisesti: 21 prosenttia kaikista vastaajista koki, että lihavuuden hoito lääkkeillä tuntui huijaamiselta. Etenkin miehet (25–49 vuotta) olivat samaa mieltä väitteen kanssa (27 %).

“Nämä luvut kertovat siitä, että lihavuuden biologisia syitä ja sen hoitoa ei vielä tunneta riittävän hyvin. Ennakkoluulot ovat sitkeässä, mutta ne muuttuvat, kun uskallamme käydä tätä keskustelua avoimesti. Lihavuus on liian tärkeä aihe jätettäväksi tabuksi,” sanoo sisätautien erikoislääkäri Jarmo Kaukua.



Lihavuus on Käypä hoito –suositusten tunnustama pitkäaikaissairaus, jonka taustalla vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.

Tavoitteena yhtenäisemmät hoitomallit



“Lihavuuden hoidon puheeksiottamiseen kuluva neljä vuotta on todella pitkä aika ihmisen elämässä. Haluamme rohkaista ihmisiä hakemaan terveydenhuollosta apua ja ottamaan painonhallinnan puheeksi. Samalla terveydenhuollon ammattilaisten on osattava puhua lihavuudesta ja sen hoidosta kunnioittavasti”, Tirkkonen tiivistää.

Novo Nordisk esittää tämän vuoksi, että Suomeen tarvitaan kansallinen lihavuusohjelma ja nykyistä yhtenäisemmät hoitomallit.

“Asuin- tai hoitopaikka ei saisi ratkaista sitä, saako ihminen tukea ja apua lihavuuden hoitoon ja painonhallintaan. Vähimmäisvaatimus olisi, että kaikkialla Suomessa tiedetään, mistä apua saa ja miten hoitoon pääsee. Vertaistuen näkökulmasta on myös ilo todeta, että Suomessa toimii tänä vuonna toimintaansa laajentanut lihavuuden hoidon potilasjärjestö LILE ry”, Tirkkonen sanoo.



LILE ry edistää valtakunnallisesti lihavuuden hoitoa, kuntoutusta ja tukea sekä parantaa henkilöiden, joilla on lihavuutta, asemaa terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Ulla-Sofia Brandt.

Tutkimuksesta lyhyesti

Mitä suomalaiset ajattelevat painosta? -kyselyyn vastasi 826 iältään 25–65-vuotiasta suomalaista, joilla oli ylipainoa tai lihavuutta (painoindeksi oli 27,0 tai enemmän), ja se toteutettiin Taloustutkimuksen Internetpaneelissa 15.-25.5.2026. Tutkimuksen julkaisija on Novo Nordisk yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Petra Tirkkonen

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Novo Nordisk

+358-451204058

pkti@novonordisk.com

Jarmo Kaukua

Sisätautien erikoislääkäri



Ulla-Sofia Brandt

LILE ry, puheenjohtaja

Viitteet:

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2025. Viitattu 24.9.2026. Saatavilla: https://www.kaypahoito.fi/hoi50124#s5

FI26CORP00085 09.2026