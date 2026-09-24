Hakaniemen metroaseman torin puolen kulkuyhteys metron ja katutason välillä poissa käytöstä to 1.10. alkaen

Liukuportaiden uusimisen arvioidaan kestävän noin seitsemän kuukautta, ja uudet portaat otetaan käyttöön ennen Kalasataman metrokatkon alkamista.

Vaihtoyhteydet asemalla pitenevät

Muutos pidentää kävelymatkaa metron ja muiden liikennevälineiden välillä merkittävästi, jos vaihdat Hakaniemessä ja käytät Hakaniementorin pysäkkejä.

HSL suosittelee matkustajille Hakaniementorin sijaan vaihtopaikaksi mahdollisuuksien mukaan Sörnäisten asemaa, jossa kävelymatka on lyhyempi. Osa Hakaniementorin linjoista kulkee myös Toisen linjan metrosisäänkäynnin vierestä. Näet ajantasaiset yhteydet ja eri reittivaihtoehdot myös Reittioppaasta lähempänä muutoksen ajankohtaa.

Hakaniemeen asemalle ja katutasolle lisätään opasteita käytössä olevista kulkureiteistä.

Hakaniementorin puoleinen asemahalli pysyy auki liukuportaiden uusimisen ajan

Hakaniementorin puoleinen asemahalli pysyy avoinna liiketilojen asiakkaille. Liiketiloihin pääsee D-sisäänkäynnistä eli Hakaniementorin ratikkalaiturien 12–15 luota sekä E-sisäänkäynnistä Siltasaarenkadulta. Asemahallin aukioloajoissa voi olla lyhyitä poikkeuksia töistä johtuen.

F-sisäänkäynti Eläintarhantien ja Ympyrätalon vieressä sekä C-sisäänkäynti Hakaniementorilla suljetaan työmaan ajaksi. C-sisäänkäyntiä käytetään vanhojen liukuportaiden pois viemiseen ja uusien portaiden tuomiseen asemalle. Myös kulku Hakaniemen kauppahallin ja asemahallin välillä sulkeutuu 1.10.

Hakaniemen metroaseman kulkureittien muutokset 1.10.2026 alkaen. HSL

Liukuportaat uusitaan ennen Kalasataman metrokatkoa

Liukuportaiden vaihtaminen tehdään ennen Junatien metrosillan uusimisen aiheuttamaa metrokatkoa, jotta voidaan varmistaa sujuva kulku Hakaniemen aseman läpi katkon aikana. Hakaniemi on katkon aikana merkittävä vaihtopiste metron ja bussien välillä.

Liukuportaiden uusimisen arvioitu kesto on seitsemän kuukautta ja uudet liukuportaat otetaan käyttöön ennen kuin Kalasataman metrokatko alkaa 3.5.2027.