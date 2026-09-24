Hakaniemen metroaseman torin puolen kulkuyhteys metron ja katutason välillä poissa käytöstä to 1.10. alkaen
28.9.2026 13:39:01 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii asemahallin ja välitason välillä kulkevat liukuportaat, minkä vuoksi torin puolen kulkureitti metroon suljetaan. Myös liukuportaiden viereinen hissi jää työmaa-alueelle ja on poissa käytöstä. Pääset metroon ja pois metrosta ainoastaan Toisen linjan ja Porthaninkadun puolelta asemaa to 1.10.2026 alkaen.
Liukuportaiden uusimisen arvioidaan kestävän noin seitsemän kuukautta, ja uudet portaat otetaan käyttöön ennen Kalasataman metrokatkon alkamista.
Vaihtoyhteydet asemalla pitenevät
Muutos pidentää kävelymatkaa metron ja muiden liikennevälineiden välillä merkittävästi, jos vaihdat Hakaniemessä ja käytät Hakaniementorin pysäkkejä.
HSL suosittelee matkustajille Hakaniementorin sijaan vaihtopaikaksi mahdollisuuksien mukaan Sörnäisten asemaa, jossa kävelymatka on lyhyempi. Osa Hakaniementorin linjoista kulkee myös Toisen linjan metrosisäänkäynnin vierestä. Näet ajantasaiset yhteydet ja eri reittivaihtoehdot myös Reittioppaasta lähempänä muutoksen ajankohtaa.
Hakaniemeen asemalle ja katutasolle lisätään opasteita käytössä olevista kulkureiteistä.
Hakaniementorin puoleinen asemahalli pysyy auki liukuportaiden uusimisen ajan
Hakaniementorin puoleinen asemahalli pysyy avoinna liiketilojen asiakkaille. Liiketiloihin pääsee D-sisäänkäynnistä eli Hakaniementorin ratikkalaiturien 12–15 luota sekä E-sisäänkäynnistä Siltasaarenkadulta. Asemahallin aukioloajoissa voi olla lyhyitä poikkeuksia töistä johtuen.
F-sisäänkäynti Eläintarhantien ja Ympyrätalon vieressä sekä C-sisäänkäynti Hakaniementorilla suljetaan työmaan ajaksi. C-sisäänkäyntiä käytetään vanhojen liukuportaiden pois viemiseen ja uusien portaiden tuomiseen asemalle. Myös kulku Hakaniemen kauppahallin ja asemahallin välillä sulkeutuu 1.10.
Liukuportaat uusitaan ennen Kalasataman metrokatkoa
Liukuportaiden vaihtaminen tehdään ennen Junatien metrosillan uusimisen aiheuttamaa metrokatkoa, jotta voidaan varmistaa sujuva kulku Hakaniemen aseman läpi katkon aikana. Hakaniemi on katkon aikana merkittävä vaihtopiste metron ja bussien välillä.
Liukuportaiden uusimisen arvioitu kesto on seitsemän kuukautta ja uudet liukuportaat otetaan käyttöön ennen kuin Kalasataman metrokatko alkaa 3.5.2027.
Yhteyshenkilöt
Kaupunkiliikenne Oy:n viestintäPuh:09 510 46111viestinta@kaupunkiliikenne.fi
Joukkoliikenteen muutokset: HSL, viestinnän päivystysPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
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