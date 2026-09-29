KHO:n ennakkopäätös, joka koskee toimeentulotuen takaisinperintää

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kun otetaan huomioon lainsäädännöstä ilmenevä vanhemman velvollisuus vastata kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta sekä toimeentulotuen viimesijaisuus, riittävän elatuskyvyn omaavan vanhemman on huolehdittava lapsensa elatuksesta siten, ettei toimeentulotuen hakemiselle ole tarvetta. Elatusvelvollisuus ei ole riippuvainen esimerkiksi siitä, miten lapsen asuminen on järjestetty. Näin ollen riittävän elatuskyvyn omaavan vanhemman voidaan lähtökohtaisesti edellyttää olevan tietoinen ja vastaavan lapsensa elatuksen tarpeesta myös lapsen asuessa vuoroviikoin toisen vanhemman luona.

Muutoksenhakija oli ollut tietoinen siitä, että häneen voidaan myöhemmin kohdistaa toimeentulotuen takaisinperintä myös sen vuoksi, että Kansaneläkelaitos oli ensimmäisen lapsille myönnetyn perustoimeentulotukierän yhteydessä tiedustellut häneltä osallistumisesta lastensa elatukseen mainiten myös takaisinperinnän mahdollisuudesta. Takaisinperintähakemuksen hyväksymiselle ei ollut estettä sillä perusteella, ettei myöhemmistä yksittäisistä toimeentulotukipäätöksistä ja niihin sisältyneistä takaisinperintämääräyksistä ollut erikseen kuultu muutoksenhakijaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakija oli toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa, joten hallinto-oikeus oli voinut päätöksessään mainituin osin hyväksyä Kansaneläkelaitoksen hakemuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:77

Kort referat på svenska

HFD 2026:77