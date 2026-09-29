KHO:n ennakkopäätös, joka koskee toimeentulotuen takaisinperintää
30.9.2026 09:07:48 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Asiassa oli ratkaistavana, oliko hallinto-oikeus voinut Kansaneläkelaitoksen tekemän takaisinperintähakemuksen perusteella velvoittaa muutoksenhakijan maksamaan takaisin tämän alaikäisille lapsille vuosina 2022–2024 myönnettyä perustoimeentulotukea sillä perusteella, että muutoksenhakija oli toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Perustoimeentulotuen hakijana oli ollut lasten toinen vanhempi, jonka luona lapset olivat asuneet vanhempien yhteisymmärrykseen perustuen vuoroviikoin, ja toimeentulotukipäätöksissä oli ollut määräys lapsille myönnetyn toimeentulotuen takaisinperinnästä muutoksenhakijalta.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että kun otetaan huomioon lainsäädännöstä ilmenevä vanhemman velvollisuus vastata kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta sekä toimeentulotuen viimesijaisuus, riittävän elatuskyvyn omaavan vanhemman on huolehdittava lapsensa elatuksesta siten, ettei toimeentulotuen hakemiselle ole tarvetta. Elatusvelvollisuus ei ole riippuvainen esimerkiksi siitä, miten lapsen asuminen on järjestetty. Näin ollen riittävän elatuskyvyn omaavan vanhemman voidaan lähtökohtaisesti edellyttää olevan tietoinen ja vastaavan lapsensa elatuksen tarpeesta myös lapsen asuessa vuoroviikoin toisen vanhemman luona.
Muutoksenhakija oli ollut tietoinen siitä, että häneen voidaan myöhemmin kohdistaa toimeentulotuen takaisinperintä myös sen vuoksi, että Kansaneläkelaitos oli ensimmäisen lapsille myönnetyn perustoimeentulotukierän yhteydessä tiedustellut häneltä osallistumisesta lastensa elatukseen mainiten myös takaisinperinnän mahdollisuudesta. Takaisinperintähakemuksen hyväksymiselle ei ollut estettä sillä perusteella, ettei myöhemmistä yksittäisistä toimeentulotukipäätöksistä ja niihin sisältyneistä takaisinperintämääräyksistä ollut erikseen kuultu muutoksenhakijaa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakija oli toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa, joten hallinto-oikeus oli voinut päätöksessään mainituin osin hyväksyä Kansaneläkelaitoksen hakemuksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationssakunnigkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
HFD tolkade kraven som gäller anknutna enheter enligt upphandlingslagen29.9.2026 09:39:12 EEST | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två idag meddelade beslut tagit ställning till förutsättningarna för en ställning som anknuten enhet enligt upphandlingslagen.
KHO tulkitsi hankintalain sidosyksikköasemaa koskevia vaatimuksia29.9.2026 09:39:12 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamissaan kahdessa päätöksessä ottanut kantaa hankintalain sidosyksikköaseman edellytyksiin.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee verotusmenettelyä22.9.2026 09:02:25 EEST | Päätös
Kun Verohallinto oli veroilmoituksen laiminlyömisestä huolimatta kyennyt perustamaan valmisteveron määräämisen Tullilta saatuun tarkkaan tietoon maahantuotujen valmisteveron alaisten tuotteiden määristä ja lajeista, veron määräämisen ei katsottu tapahtuneen arvioimalla. Veronkorotusta ei tällöin ollut voitu määrätä arvioverotukseen sovellettavan säännöksen mukaisesti 25 prosentin suuruisena määrätystä verosta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:75 Kort referat på svenska HFD 2026:75
KHO:n muu päätös, joka koskee vesilain mukaista valvontaa ja hallintopakkoa maa-ainesten ottoon liittyen (Kontiolahti)17.9.2026 09:07:26 EEST | Päätös
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Savon Kuljetus Oy:n valituslupahakemuksen hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski vesilain mukaista valvontaa ja hallintopakkoa liittyen maa-ainesten ottoon Kontiolahdella. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 17.9.2026 T 2391
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäverotusta17.9.2026 09:05:38 EEST | Päätös
A Oy tarjosi leasingjärjestelyjä koskevia palveluja. A Oy oli leasingsopimusta solmittaessa vuokrattavan laitteen omistaja, ja laitetta koskeva vaaranvastuu oli lähtökohtaisesti yhtiöllä itsellään. Leasingsopimukseen sisältyi ehto vaaranvastuun siirtymisestä vuokralleottajalle, ja tähän pohjautuen sovittiin vuokralleottajan velvollisuudesta ottaa vuokrattavalle laitteelle vakuutus, jossa edunsaajana oli A Oy. Vaihtoehtona A Oy tarjosi asiakkaalleen laiteturvapalvelua. Tällöin A Oy sitoutui kattamaan laiteturvan piirissä olevalle laitteelle sattuneen laitevahingon. Laiteturvapalvelussa A Oy järjesti asiakkaan vuokraamien laitteiden vakuutuksen vakuuttamalla laitteet vakuutusyhtiön avulla. Laiteturvapalvelun sopimusehdot eivät olleet yhteydessä A Oy:n ja vakuutusyhtiön sopimiin vakuutuksen ehtoihin eikä A Oy laskuttanut vakuutuskustannuksia asiakkaaltaan sellaisinaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme