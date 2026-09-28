Poriin aukeaa ensimmäinen uuden konseptin mukainen ärrä – moderni myymälä Satasairaalaan

Uusi ärrä aukeaa Porin Satasairaalaan 1.10.2026. Moderni ärrä-myymälä tarjoaa Satasairaalan työntekijöille ja asiakkaille entistä laajemman ruoka- ja juomavalikoiman sekä viihtyisän myymälätilan, jossa tuotteita voi nauttia myös paikan päällä.

Ärrä-konsepti on rakennettu vastaamaan kiireisten kaupunkilaisten liikkuvaan arkeen, ja syksyn aikana ärrä laajenee ympäri Suomea noin 30 myymälällä. Satasairaalan ärrä on konseptin kolmas avaus. Myymälä erottuu muista ärristä tilavuudellaan ja myymälästä löytyy lähes 50 asiakaspaikkaa.

”Mukaan otettavien tuotteiden lisäksi asiakkaamme kaipaavat myös viihtyisää paikkaa lounaan, kahvin ja välipalojen nauttimiseen. Siksi onkin erityisen hienoa saada avattua ärrä entistä isompiin liiketiloihin, joissa voimme tämän mahdollistaa. Haluamme olla mukana helpottamassa asiakkaidemme arkea ja tarjota hengähdyshetkiä kiireisen arjen keskelle”, kertovat Satasairaalan ärrän kauppiaat Piia ja Teemu Siltanen.

Uuden myymälän valikoima eroaa sairaalassa aiemmin toimineen R-kioskin valikoimasta selvästi laajemmalla ruokatarjonnalla. Ärrältä löytyy jatkossa esimerkiksi monipuolinen salaattibaari sekä laaja valikoima ruokaisia leipiä, aamupalatuotteita ja trendikkäitä uutuuksia, kuten onigireja. Valikoima on haluttu rakentaa vastaamaan erityisesti sairaalan työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Kauppiaat haluavat tuttuun tapaan panostaa erityisesti tuotteiden runsauteen ja tuoreuteen. Myös ensiluokkainen asiakaspalvelu pysyy Satasairaalan ärrällä keskiössä.

”Olemme erittäin innoissamme, että saamme tuoda uuden konseptin ja trendikkäät uutuustuotteet ensimmäisten joukossa juuri Poriin. Uuden, laajemman ja trendikkäämmän ruokavalikoiman avulla haluamme palvella entistä paremmin Satasairaalan asiakkaiden tarpeita. Omia suosikkiuutuuksiamme ärrällä ovat Brite-juomat, ruokaisat leivät sekä aamupalakombo. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi testaamaan näitä ja muita valikoimamme herkkuja Satasairaalaan”, summaavat Siltaset.

Uusi ärrä löytyy 1.10. alkaen Satasairaalasta osoitteesta Sairaalantie 3, rakennus A. Ärrä on jatkossa auki ma–pe klo 6–21 ja la–su klo 10–18. Avajaispäivänä 1.10. myymälässä on luvassa herkullisia uutuustuotteiden maistiaisia.

Ärrä-konseptista lyhyesti

Reitan Convenience Finland toi kesällä 2026 markkinoille täysin uudenlaisen konseptin, ärrän. Se perustuu maailmalla suursuosion saavuttaneeseen, ruokaan ja juomaan keskittyvään myymälämalliin, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa tässä laajuudessa. Uusi ärrä vastaa etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla, terveellisellä ruoka- ja juomavalikoimalla. Syksyn aikana ärrä-konsepti laajenee ympäri Suomea, ja uusia ärriä avataan vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä noin 30.