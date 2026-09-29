Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä
29.9.2026 14:27:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytointi on käynnistymässä. Aluehallitus päätti 29.9. kokouksessaan, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä kuuden vuoden määräajaksi.
Kun aluevaltuusto on päättänyt rekrytoinnin aloittamisesta, aluehallitus tulee tarkentamaan hyvinvointialuejohtajan hakukriteerejä. Aluehallitus siis määrittelee tarkemmin, millaista kokemusta ja osaamista sekä millaisia ominaisuuksia haettavalta hyvinvointialuejohtajalta toivotaan sekä tarkentaa rekrytoinnin tavat ja aikataulun.
- Viimeaikainen uutisointi on varmasti hämmentävää. Tilanne on kuitenkin se, että Piia Vuorela on purkanut omasta aloitteestaan virkasuhteensa koeajalla eikä purkua voi perua. Etenemme uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnissa suunnitellusti ja viivyttelemättä. Hyvinvointialueellamme on saatu vietyä toiminnan ja talouden yhteensovittamista selkeästi eteenpäin ja talouden ura on saatu käännettyä. Olemme laajasti sitoutuneet arviointimenettelyn viitoittamiin toimiin. Näen, että tämä antaa hyvät toimintaedellytykset rekrytoitavalle hyvinvointialuejohtajalle, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.
- Olemme tänään aluehallituksessa myös päättäneet sijaismenettelyistä. Toiminnan kehittäminen ja talouden tervehdyttäminen jatkuvat suunnitellusti, Ylälehto lisää.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen purkamisilmoituksen ja saattaa sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi. Aluehallitus päätti myös, että hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin ajan konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä. Hänen sijaisenaan konsernipalveluiden toimialajohtajana toimii hallinto- ja lakiasiainjohtaja Johanna Aalto.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026384 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, p. 0400 922 636
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
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