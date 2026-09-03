Lillyn tirtsepatidilla (10 mg ja 15 mg) saavutettiin epäsuorassa vertailututkimuksessa suurempi painonpudotus kuin semaglutidilla (7,2 mg)
29.9.2026 16:27:01 EEST | Eli Lilly and Company | Tiedote
Analyysissa tirtsepatidi 15 mg osoitti 4,5 prosenttia suuremman painonpudotuksen kuin semaglutidi 7,2 mg aikuisilla, joilla on lihavuus. Tirtsepatidin 15 mg:n hoitoa saaneilla osallistujilla todennäköisyys saavuttaa vähintään 20 prosentin painonpudotus oli yli kolminkertainen semaglutidin 7,2 mg:n hoitoon verrattuna.
29. syyskuuta 2026 – Lääkeyhtiö Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) julkisti tänään uuden analyysin tulokset, joiden mukaan GLP-1- ja GIP-reseptoriagonisti tirtsepatidilla (10 mg ja 15 mg) saavutettiin suurempi painonpudotus kuin semaglutidi-injektiolla (7,2 mg) aikuisilla, joilla on lihavuus. Tulokset perustuvat tirtsepatidin ja semaglutidin epäsuoraan vertailuun, jossa hyödynnettiin SURMOUNT-1- ja STEP UP -tutkimusten aineistoja.1,2,3 Tulokset esiteltiin European Association for the Study of Diabetes -järjestön (EASD) 62. vuosikokouksessa Milanossa Italiassa.
"Lihavuutta hoitaville lääkäreille on tärkeää saada vertailukelpoista tietoa eri hoitovaihtoehdoista, jotta hoito voidaan valita potilaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Vaikka kyseessä on epäsuora vertailu, tulos tuo hyödyllistä lisätietoa kliinisen päätöksenteon tueksi”, sanoo sisätautien erikoislääkäri Jarmo Kaukua.
”Tehokkaiden lääkehoitojen ansiosta voimme nykyisin tavoitella aiempaa suurempaa painonpudotusta silloin, kun se on potilaan kannalta tarkoituksenmukaista. Tämä voi parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua sekä auttaa vähentämään lihavuuteen liittyviä terveysriskejä. Osalla potilaista merkittävä painonpudotus voi tarkoittaa myös normaalipainoluokan saavuttamista.”
Epäsuorassa vertailussa, jossa tulokset vakioitiin sukupuolen, iän, lähtöpainon ja lähtötilanteen HbA1C-arvon suhteen, tirtsepatidin 10 ja 15 mg:n annokset liittyivät suurempaan painonpudotukseen kuin semaglutidin 7,2 mg:n annokset 72 viikon kohdalla hoito-ohjelman arvion mukaisesti.4,5 Tirtsepatidin 15 mg:n hoitoa saaneet osallistujat pudottivat keskimäärin 4,5 prosenttiyksikköä (95,0 % CrI: -6,3, -2,8), ja 10 mg:n hoitoa saaneet 3,2 prosenttiyksikköä enemmän painostaan (95,0 % CrI: -5,0, -1,4). Tehon arviota käyttäen tirtsepatidin 15 mg:n ja 10 mg:n annokset liittyivät 1,8 prosenttiyksikön (95,0 % CrI: -3,8, 0,1) ja 0,7 prosenttiyksikön (95,0 % CrI: -2,6, 1,3) suurempaan keskimääräiseen painonpudotukseen verrattuna semaglutidin 7,2 mg:n annokseen, mutta erot eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä.6
”Lihavuutta sairastavilla ihmisillä on enemmän hoitovaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin, ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat mahdollisimman paljon tietoa päätöstensä tueksi. Yhdessä aikaisemmin julkaistujen tutkimustulosten kanssa tämän uuden analyysin tulokset tarjoavat lääkärille lisää tietoa potilaan hoitovaihtoehdon valintaan”, sanoo Eli Lilly and Companyn Pohjoismaiden lääketieteellinen johtaja Lars-Petter Strand.
Suuremman painonpudotuksen lisäksi tirtsepatidin 15 mg:n hoitoa saaneilla osallistujilla oli tehon arviota käyttäen yli nelinkertainen todennäköisyys saavuttaa vähintään 20 prosentin painonpudotus kuin semaglutidi 7,2 mg:lla (odds ratio 4,15; 95,0 % CrI: 1,02, 15,64) ja hoito-ohjelman arviota käyttäen yli kolminkertainen todennäköisyys (odds ratio 3,54; 95,0 % CrI: 1,05, 11,05). Vaikka tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, tirtsepatidin 10 mg:n hoitoa saaneilla osallistujilla oli yli kaksinkertainen todennäköisyys saavuttaa vähintään 20 prosentin painonpudotus semaglutidin 7,2 mg:n annokseen verrattuna sekä tehon arviota (odds ratio 2,8; 95,0 % CrI: 0,7, 10,8) että hoito-ohjelman arviota käyttäen (odds ratio 2,46; 95,0 % CrI: 0,7, 7,8).
Tirtsepatidi 10 mg:n ja 15 mg:n haittatapahtumista johtuvien hoidon keskeyttämisten määrät olivat kummassakin arviossa (tehon arvio ja hoito-ohjelman arvio) verrannollisia semaglutidi 7,2 mg:aan.
Tietoa SURMOUNT-1-tutkimuksesta ja SURMOUNT-kliinisestä tutkimusohjelmasta
SURMOUNT-1 (NCT04184622) on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, rinnakkaisryhmäinen ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus. Siinä verrattiin tirtsepatidin 5 mg:n, 10 mg:n ja 15 mg:n annosten tehoa ja turvallisuutta lumelääkkeeseen vähäkalorisen ruokavalion ja lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden lisänä aikuisilla, joilla ei ollut tyypin 2 diabetesta ja joilla oli lihavuus tai ylipaino sekä vähintään yksi seuraavista liitännäissairauksista: kohonnut verenpaine, dyslipidemia, obstruktiivinen uniapnea tai sydän- ja verisuonisairaus. Tutkimukseen satunnaistettiin 2 539 osallistujaa Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Intiassa, Japanissa, Meksikossa, Venäjällä ja Taiwanissa suhteessa 1:1:1:1 saamaan joko tirtsepatidia 5 mg, 10 mg tai 15 mg tai lumelääkettä. Tutkimuksen yhdistetty ensisijainen päätetapahtuma oli osoittaa, että tirtsepatidi 10 mg ja/tai 15 mg on lumelääkettä parempi kehon painon prosentuaalisessa vähenemisessä lähtötilanteesta sekä niiden osallistujien osuudessa, jotka saavuttivat vähintään 5 prosentin painonlaskun 72 viikon kohdalla.
Tirtsepatidin kroonista painonhallintaa koskeva maailmanlaajuinen faasin 3 SURMOUNT-kliininen kehitysohjelma käynnistyi loppuvuonna 2019. Ohjelmaan on osallistunut yli 5 000 henkilöä, joilla on lihavuus tai ylipaino, kuudessa rekisteröintitutkimuksessa, joista neljä on maailmanlaajuisia tutkimuksia.
Tietoa STEP UP -tutkimuksesta
STEP UP oli vaiheen 3b satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu ja aktiivikontrolloitu tutkimus, joka toteutettiin 11 maassa. Tutkimukseen osallistui aikuisia, joiden painoindeksi (BMI) oli vähintään 30 kg/m² ja joilla ei ollut diabetesta. Osallistujat satunnaistettiin suhteessa 5:1:1 saamaan kerran viikossa ihonalaisesti semaglutidia annoksella 7,2 mg tai 2,4 mg tai lumelääkettä sekä elintapaohjausta 72 viikon ajan. Ensisijaiset yhdistetyt päätetapahtumat olivat prosentuaalinen muutos kehon painossa sekä niiden osallistujien osuus, joiden paino väheni vähintään 5 % lähtötilanteesta viikolle 72 semaglutidin 7,2 mg:n ryhmässä verrattuna lumeryhmään (treatment policy -estimandi). Vahvistavat toissijaiset päätetapahtumat olivat prosentuaalinen muutos kehon painossa annoksella 7,2 mg verrattuna annokseen 2,4 mg, muutos vyötärönympäryksessä (cm) sekä niiden osallistujien osuus, joiden paino väheni vähintään 10 %, 15 %, 20 % ja 25 % verrattuna lumelääkkeeseen sekä vähintään 20 % ja 25 % verrattuna semaglutidiin annoksella 2,4 mg.
Tietoa Mounjaro-valmisteesta (tirtsepatidi)
Tirtsepatidi on kerran viikossa annosteltava GIP- ja GLP-1 -reseptoriagonisti. Tirtsepatidi on yksi molekyyli, joka aktivoi kahden kehon oman suolistohormonin, GIP:n ja GLP-1:n reseptoreja. Sekä GIP- että GLP1-reseptoreita löytyy ihmisen aivojen alueilta, jotka ovat tärkeitä ruokahalun säätelylle. Tirtsepatidi vähentää energiansaantia, ja vaikutukset välittyvät todennäköisesti kylläisyyden ja täysinäisyyden tunteiden lisäämisen ja näläntunteen vähenemisen kautta. EMA on hyväksynyt tirtsepatidin (Mounjaro) tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten hoitoon (2022) ja painonhallintaan aikuisille, joilla on lihavuus tai ylipaino sekä vähintään yksi painoon liittyvä lisäsairaus (2023).
tSemaglutidia sisältävä Wegovy on Novo Nordiskin rekisteröity tavaramerkki painonhallintaan. Novo Nodisk myy semaglutidia myös kauppanimellä Ozempic tyypin 2 diabetesta sairastaville.
Päätetapahtumat ja lähteet
- Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. New England Journal of Medicine. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038.
- Wharton S, Freitas P, Hjelmesæth J et al. Once-weekly semaglutide 7,2 mg in adults with obesity (STEP UP): a randomised, controlled, phase 3b trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2025; 13, 949-963. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(25)00226-8
- Wilding J, et al. Abstract 827: Tirzepatide 10 and 15 mg (SURMOUNT-1) vs semaglutide 7.2 mg (STEP UP) in adults with obesity without type 2 diabetes: an indirect treatment comparison. Presented at the 62nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) September 2026.
- Painonlaskutiedot perustuvat ML-NMR-analyysiin.
- Hoito-ohjelmaestimandi kuvaa arvioitua keskimääräistä hoitovaikutusta riippumatta hoidon keskeyttämisestä.
- Tehoestimandi kuvaa tehoa ennen tutkimuslääkkeen käytön keskeyttämistä.
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Yhteyshenkilöt
Karoliina HeimoRud Pedersen FinlandPuh:040 509 0437karoliina.heimo@rudpedersen.com
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