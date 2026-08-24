Porin Prosessivoiman Kaanaan voimalaitoksen sähkökattila vihittiin käyttöön
30.9.2026 12:30:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote
Porin Prosessivoiman loppukesällä valmistunut sähkökattila vihittiin virallisesti käyttöön avajaistilaisuudessa 30.9.2026. Investoinnin tavoitteena on vastata kotimaista sähköjärjestelmää vakauttaviin säätötarpeisiin entistä tehokkaammin ja varmistaa joustavaa energian tuotantoa. Lisäksi se vähentää polttoaineiden käyttöä ja siten päästöjä. Sähkökattila muuttaa sähköenergiaa lämmöksi kaukolämpöverkkoon.
Teholtaan 60 megawatin sähkökattila otettiin tuotantokäyttöön osaksi nykyistä voimalaitoskokonaisuutta elokuun puolivälissä 2026. Teho vastaa noin 6 000 omakotitalon lämmitystehon tarvetta. Hankkeesta tehtiin investointipäätös maaliskuussa 2025, ja laiteasennukset aloitettiin maaliskuussa 2026. Hankkeen viimeisiä työvaiheita toteutettiin osin rinnakkain.
”Hankkeemme tavoitteena oli energiatehokkuuden vahvistaminen entisestään, uusiutuvien polttoaineiden lisääminen nykyisestä 92 prosentista sekä osallistuminen sähköjärjestelmämme tasapainottamiseen. Sähkökattilan valmistumisen myötä Porin Prosessivoima edustaa modernia seuraavan sukupolven voimalaitosta. Haluan kiittää koko projektiryhmää heidän lujalla ammattitaidolla tekemästään työstä tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa. Työturvallisuus oli meille hankkeen aikana erittäin tärkeää, ja siinä onnistuimme hienosti”, Porin Prosessivoiman toimitusjohtaja Eero Niemitalo kertoo.
Sähkökattiloita hyödynnetään prosessihöyryn ja kaukolämmön tuotannossa erityisesti silloin, kun sähkön hinta on alhainen, eli sähköä on järjestelmässä paljon. Tällä tavoin voidaan nopeasti ja oikea-aikaisesti tasapainottaa sähköjärjestelmää, jossa kulutusta ja tuotantoa on oltava koko ajan yhtä paljon. Sähkökattiloiden energiatehokkuus on erittäin korkea, sillä sähköenergia muuttuu lähes kokonaan lämmöksi. Porin Prosessivoiman energiatehokkuutta parantaa lisäksi vuoden 2024 lopulla valmistunut savukaasujen lämmöntalteenottolaitos. Sähkökattilan käyttöönoton myötä voimalaitos voi vähentää maakaasun käyttöä varapolttoaineena entisestään.
”Olemme jo pidempään investointipäätöksissämme painottaneet päästöjen vähentämistä ja toisaalta polttoaineiden käytön tehostamista. Niiden avulla lämmön tuotannostamme on vähentynyt noin 4500 tonnia fossiilisia CO2-päästöjä, ja olemme voineet kokonaan luopua turpeen käytöstä voimalaitoksen polttoaineena”, Niemitalo päättää.
Lisätietoja:
Eero Niemitalo, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy, eero.niemitalo@porienergia.fi,
puh. 044 701 2105
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Porin Prosessivoima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, jonka biovoimalaitos Porin Kaanaan teollisuusalueella tuottaa kaukolämpöä Pori Energialle, prosessilämpöä alueen teollisuudelle ja lisäksi sähköä.
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