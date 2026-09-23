DNA tuo reaaliaikaisen tulkkauksen osaksi yritysten puhepalveluja

DNA AI Tulkki jatkaa DNA:n aiemmin julkistamien tekoälypohjaisten tavoitettavuuspalveluiden sarjaa. DNA AI Tulkki -palvelu voidaan liittää osaksi DNA Vaihdepalvelua tai DNA Contact Center -ratkaisua, ja se on saatavilla välittömästi asiakkaan tarpeen mukaan. DNA AI Tulkki voidaan liittää käynnissä olevaan puheluun. Tällöin puhelussa ovat mukana asiakas, asiakaspalvelija ja DNA AI Tulkki. Palvelu kuuntelee keskustelua ja tulkkaa puhetta reaaliaikaisesti molempiin suuntiin. Asiakas voi puhua yhtä kieltä ja asiakasneuvoja toista.

”Yritysten ja julkisten toimijoiden asiakkaat odottavat nopeaa ja sujuvaa palvelua myös silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. DNA AI Tulkki auttaa poistamaan kielimuureja ja helpottaa palveluiden saatavuutta loppuasiakkaan näkökulmasta. Organisaatiot voivat tarjota DNA AI Tulkin avulla monikielistä asiakaspalvelua ilman, että henkilöstöltä edellytetään kaikkien tarvittavien kielten osaamista”, sanoo DNA:n viestintä- ja asiakaspalveluratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.

Palvelun avulla yritykset voivat käsitellä erikielisiä asiakastilanteita nopeammin. Samalla riippuvuus erikseen järjestettävistä ulkopuolisista tulkkauspalveluista pienenee. Palvelun tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja saavutettavuutta ja auttaa organisaatioita palvelemaan entistä monipuolisempaa asiakaskuntaa.

”Tekoälyä kannattaa hyödyntää siellä, missä se ratkaisee konkreettisen arjen ongelman. Reaaliaikainen tulkkaus on hyvä esimerkki siitä, miten uusi teknologia voi tukea sujuvampaa ja yhdenvertaisempaa asiointia”, sanoo Eklund.

DNA kehittää tavoitettavuuspalveluihinsa jatkuvasti uusia tekoälypohjaisia toimintoja. DNA Vaihdepalvelun kokonaisuuteen kuuluvat DNA AI Tulkin lisäksi muun muassa soittajan tunnistamista, puheluiden tiivistämistä, äänitiedotteiden tuottamista ja taustajärjestelmien yhdistämistä tukevat ominaisuudet.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi