KUTSU medialle 8.10. – Emma Talbot: Et ole keskipiste ja Leena Luostarinen – Sopeutumaton

Aika: Torstai 8.10. klo 9.30–11

Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8

Ilmoittautumiset: Tiistaihin 6.10. klo 14 mennessä: anna.vihanta@hamhelsinki.fi



Tilaisuudessa puhuvat klo 10 alkaen museonjohtaja Arja Miller, näyttelypäällikkö Kati Kivinen, taiteilija Emma Talbot sekä kuraattori Satu Metsola ja kokoelmaregistraattori Vilma Roine. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.



Emma Talbot: Et ole keskipiste on brittiläisen nykytaiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. Tennispalatsin suuri kaarihalli täyttyy taiteilijan hehkuvista silkkimaalauksista, tekstiiliveistoksista ja piirustuksista. Näyttely on avoinna 9.10.2026–25.4.2027, ja sen on kuratoinut HAMin näyttelypäällikkö Kati Kivinen.

Leena Luostarinen – Sopeutumaton kokoaa ensi kertaa yhteen HAMin kokoelmaan kuuluvat taiteilijan monumentaaliset maalaukset. Näyttely tarkastelee taiteilijaa, joka kulki omia polkujaan ja rakensi yhden suomalaisen taiteen omaleimaisimmista kuvamaailmoista. Näyttely on avoinna 9.10.2026–4.4.2027, ja sen ovat kuratoineet HAMin kuraattori Satu Metsola ja HAMin kokoelmaregistraattori Vilma Roine.