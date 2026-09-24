KUTSU medialle 8.10. – Emma Talbot: Et ole keskipiste ja Leena Luostarinen – Sopeutumaton
30.9.2026 15:30:00 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan HAMin kaarihalleissa yhtä aikaa avautuviin Emma Talbot: Et ole keskipiste ja Leena Luostarinen – Sopeutumaton -näyttelyihin torstaina 8.10. klo 9.30–11.
Aika: Torstai 8.10. klo 9.30–11
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Tiistaihin 6.10. klo 14 mennessä: anna.vihanta@hamhelsinki.fi
Tilaisuudessa puhuvat klo 10 alkaen museonjohtaja Arja Miller, näyttelypäällikkö Kati Kivinen, taiteilija Emma Talbot sekä kuraattori Satu Metsola ja kokoelmaregistraattori Vilma Roine. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.
Emma Talbot: Et ole keskipiste on brittiläisen nykytaiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. Tennispalatsin suuri kaarihalli täyttyy taiteilijan hehkuvista silkkimaalauksista, tekstiiliveistoksista ja piirustuksista. Näyttely on avoinna 9.10.2026–25.4.2027, ja sen on kuratoinut HAMin näyttelypäällikkö Kati Kivinen.
Leena Luostarinen – Sopeutumaton kokoaa ensi kertaa yhteen HAMin kokoelmaan kuuluvat taiteilijan monumentaaliset maalaukset. Näyttely tarkastelee taiteilijaa, joka kulki omia polkujaan ja rakensi yhden suomalaisen taiteen omaleimaisimmista kuvamaailmoista. Näyttely on avoinna 9.10.2026–4.4.2027, ja sen ovat kuratoineet HAMin kuraattori Satu Metsola ja HAMin kokoelmaregistraattori Vilma Roine.
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Yhteyshenkilöt
Maarit KivistöMarkkinointiviestintäpäällikköPuh:+358 40 485 5687maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Anna VihantaMarkkinointiviestinnän asiantuntijaPuh:+358 40 509 3408anna.vihanta@hamhelsinki.fi
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HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.
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