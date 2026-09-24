HAM Helsingin taidemuseo

KUTSU medialle 8.10. – Emma Talbot: Et ole keskipiste ja Leena Luostarinen – Sopeutumaton

30.9.2026 15:30:00 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote

Jaa

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan HAMin kaarihalleissa yhtä aikaa avautuviin Emma Talbot: Et ole keskipiste ja Leena Luostarinen – Sopeutumaton -näyttelyihin torstaina 8.10. klo 9.30–11.

Näkymä näyttelystä Emma Talbot: Are You a Living Thing That Is Dying or a Dying Thing That Is Living? Copenhagen Contemporary, 1.2.2025–31.8.2025. Kuva: David Stjernholm. Taiteilijan ja Galerie Onrustin (Amsterdam) luvalla.
Näkymä näyttelystä Emma Talbot: Are You a Living Thing That Is Dying or a Dying Thing That Is Living? Copenhagen Contemporary, 1.2.2025–31.8.2025. Kuva: David Stjernholm. Taiteilijan ja Galerie Onrustin (Amsterdam) luvalla.

Aika: Torstai 8.10. klo 9.30–11
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Tiistaihin 6.10. klo 14 mennessä: anna.vihanta@hamhelsinki.fi

Tilaisuudessa puhuvat klo 10 alkaen museonjohtaja Arja Miller, näyttelypäällikkö Kati Kivinen, taiteilija Emma Talbot sekä kuraattori Satu Metsola ja kokoelmaregistraattori Vilma Roine. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.

Emma Talbot: Et ole keskipiste on brittiläisen nykytaiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. Tennispalatsin suuri kaarihalli täyttyy taiteilijan hehkuvista silkkimaalauksista, tekstiiliveistoksista ja piirustuksista. Näyttely on avoinna 9.10.2026–25.4.2027, ja sen on kuratoinut HAMin näyttelypäällikkö Kati Kivinen.

Leena Luostarinen – Sopeutumaton kokoaa ensi kertaa yhteen HAMin kokoelmaan kuuluvat taiteilijan monumentaaliset maalaukset. Näyttely tarkastelee taiteilijaa, joka kulki omia polkujaan ja rakensi yhden suomalaisen taiteen omaleimaisimmista kuvamaailmoista. Näyttely on avoinna 9.10.2026–4.4.2027, ja sen ovat kuratoineet HAMin kuraattori Satu Metsola ja HAMin kokoelmaregistraattori Vilma Roine.

Leena Luostarinen: Yö-leopardi II, 1981–1982. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Sonja Hyytiäinen.

Avainsanat

ham helsingin taidemuseonäyttelyham

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Leena Luostarinen Ruotsissa 1980-luvun alussa. Yksityisarkisto / Tuntematon kuvaaja.
Leena Luostarinen Ruotsissa 1980-luvun alussa. Yksityisarkisto / Tuntematon kuvaaja.
Lataa
Emma Talbot, 2025. Kuva: HAM / Sonja Hyytiäinen.
Emma Talbot, 2025. Kuva: HAM / Sonja Hyytiäinen.
Lataa

Linkit

HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HAM Helsingin taidemuseo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye