Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n tunneleissa yöaikaisia sulkuja viikolla 41

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan molempiin suuntiin maanantain ja tiistain välisenä yönä 5.–6.10 klo 00–04.30 ja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 6.–7.10 samoin klo 00–04.30. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.

Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitseva Keilaniemen tunneli suljetaan molempiin suuntiin keskiviikon 7.10. ja torstain 8.10. välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien, Otaniementien ja Vuorimiehentien kautta.

Keilaniemen tunnelin varareitti.

Kehä II:lla Espoossa sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan molempiin suuntiin torstain 8.10. ja perjantain 9.10. välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun ajaksi liikenne ohjataan tunnelin varareitille oheisen karttakuvan mukaisesti.

Tunnelit avataan liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen.