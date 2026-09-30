Uudenmaan elinvoimakeskus

Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n tunneleissa yöaikaisia sulkuja viikolla 41

30.9.2026 09:30:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n tunneleita suljetaan tilapäisesti liikenteeltä lokakuun alussa huolto- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Sulut ajoittuvat yöaikaan ja koskevat useita tunneleita viikolla 41.

Hiidenkallion tunnelin suuaukko iltahämärässä.
Hiidenkallion tunneli keväällä 2025.

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan molempiin suuntiin maanantain ja tiistain välisenä yönä 5.–6.10 klo 00–04.30 ja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 6.–7.10 samoin klo 00–04.30. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta. 

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Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.

Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitseva Keilaniemen tunneli suljetaan molempiin suuntiin keskiviikon 7.10. ja torstain 8.10. välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien, Otaniementien ja Vuorimiehentien kautta.

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Keilaniemen tunnelin varareitti.

Kehä II:lla Espoossa sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan molempiin suuntiin torstain 8.10. ja perjantain 9.10. välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun ajaksi liikenne ohjataan tunnelin varareitille oheisen karttakuvan mukaisesti.  

Tunnelit avataan liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen.  

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Hiidenkallion tunnelin kiertotie.

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Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Hiidenkallion tunnelin suuaukko iltahämärässä.
Hiidenkallion tunneli keväällä 2025.
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Kartta, jossa on merkitty Hiidenkallion tunnelin kiertotie vihreällä ja suljettu tie punaisella.
Hiidenkallion tunnelin kiertotie.
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Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.
Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.
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Kartta, jossa on esitetty varareitti Keilaniemen tunnelille Espoossa.
Keilaniemen tunnelin varareitti.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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