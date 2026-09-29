Aluevaltuusto päätti hyvinvointialuejohtajan viran täyttämisestä

Seuraavaksi aluehallitus käynnistää aluevaltuuston valtuuttamana hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin. Aluehallitus tulee tarkentamaan hyvinvointialuejohtajan hakukriteerejä. Aluehallitus määrittelee tarkemmin, millaista kokemusta ja osaamista sekä millaisia ominaisuuksia haettavalta hyvinvointialuejohtajalta toivotaan sekä tarkentaa rekrytoinnin tavat ja aikataulun.

Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ilmoituksen virkasuhteen purkamisesta koeajalla.

Lue lisää:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä (tiedote 29.9.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-esittaa-aluevaltuustolle-hyvinvointialuejohtajan-viran-tayttamista





Aluevaltuusto sai katsauksen hyvinvointialueen tammi-kesäkuun toimintaan ja talouteen

Keski-Suomen hyvinvointialueen tulosennusteen mukaan hyvinvointialueelle kertyy ylijäämää 7,1 miljoona euroa. Se on hienoisesti enemmän kuin kesäkuussa hyväksytyssä muutostalousarviossa, jonka mukaan ylijäämää olisi kertynyt tänä vuonna 4,1 miljoona euroa.

Talousarviota parempi ennuste perustuu konsernipalvelujen talousarvion ennakoituun alittamiseen. Hyvinvointialueen tammi-kesäkuun toimintakulut olivat 16 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Aluevaltuusto merkitsi puolivuosikatsauksen tiedoksi.

Lue lisää:

Puolivuosikatsauksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen talousura on edelleen hieman parantunut (tiedote 13.8.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/puolivuosikatsauksen-mukaan-keski-suomen-hyvinvointialueen-talousura-on-edelleen-hieman





Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman

Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on nimeltään ”Hyvinvoiva keskisuomalainen”. Se ohjaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä niin hyvinvointialueen palveluissa kuin kumppanien kanssa tehtävässä yhdyspintatyössä.

Uutena painopisteenä suunnitelmassa on itsemurhien ehkäisy. Kyseessä on ensimmäinen alueellinen itsemurhien ehkäisyn suunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyn näkyvyyttä, systemaattisuutta ja yhteistä toimeenpanoa koko hyvinvointialueella.

Lisäksi hyvinvointisuunnitelman liitetään hyvinvointialueen alueellinen lasten ja nuorten suunnitelma (sisältäen alueellinen neuvolasuunnitelma sekä alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma) sekä suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on laadittu laajasti eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointisuunnitelma tukee strategian ja palvelustrategian ehkäisevän työn ja terveyden edistämisen osuutta.

Hanna Jämsä (vihr.) esitti Meri Lumelan (vihr.) kannattamana muutosta kohtiin Sosiaalinen turvallisuus ja toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet. Molemmat kohdat hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti äänin 35-33.

Asiaa käsiteltäessä Matleena Käppi (vas.) esitti Ira Vainikaisen (vas.) yms. kannattamana hyvinvointisuunnitelman palauttamista uudelleen valmisteluun. Hyvinvointisuunnitelman käsittelyä jatkettiin äänin 56-13.

Palvelustrategian seurantaraportti aluevaltuustolle

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian seurantaraportin. Tammi-kesäkuussa palvelustrategian toimeenpano on käynnistynyt kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Keskeisiä edistysaskeleita ovat muun muassa palvelurakenteen keventämistä toteuttavat toimenpiteet, digitaalisten ja etäpalvelujen käytön laajentaminen, palvelupolkujen ja asiakasohjauksen kehittäminen sekä tiedolla johtamisen vahvistaminen.

Päätös arviointimenettelystä

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen.

Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki arviointimenettelyn mukaisen päätöksen viime kesäkuussa. Sen myötä hyvinvointialue sitoutui arviointiryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaan ja talouden kehitysuraan sekä kattamaan kertyneet alijäämät vuoteen 2030 mennessä.

Aluevaltuusto merkitsi valtiovarainministeriön päätöksen tiedoksi.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös (tiedote 17.9.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-arviointimenettelylle-hallinnollinen-paatos





Asiakkuuskertomus aluevaltuustolle

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomuksen vuodelta 2025. Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuuskertomus kokoaa vuoden 2025 asiakasnäkökulman, asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisyyden tilannekuvan yhteen.

Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti palveluihin pääsyä, palvelujen koettua hyötyä, asiakasarvoa sekä lakisääteisten oikeuksien toteutumista suhteessa hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle saapui vuoden aikana 67 950 asiakaspalautetta, ja palvelujen suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-luku oli erittäin hyvä ollen 68. Terveydenhuollon palveluista saatiin 59 816 palautetta, ja 78 prosenttia vastaajista arvioi palvelun kiitettävällä arvosanalla 9–10. Myönteinen palaute kohdistui erityisesti henkilöstöön, kohtaamiseen, asiakaspalveluun ja ammattitaitoon. Asiakkuuskertomuksen perusteella asiakkaat kokevat monissa palveluissa saavansa hyötyä ja arvoa.

Lue lisää:

Asiakkuuskertomus 2025: Vahvaa asiakasarvoa ja uusia askelia kohti sujuvampia ja osallistavampia palveluja (tiedote 3.9.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/asiakkuuskertomus-2025-vahvaa-asiakasarvoa-ja-uusia-askelia-kohti-sujuvampia-ja

Aluehallituksen lausunto hyvinvointialueen ja YTA-alueen arviointikertomuksien toimenpiteistä aluevaltuustolle

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen laatiman lausunnon vuoden 2025 arviointikertomukseen. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa päätöksentekoa ja muutosjohtamista, laadunarviointia, henkilöstöä, asiakastyytyväisyyttä ja potilasturvallisuutta, lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin edistämistä, palveluverkkotyötä sekä toimintaa ja taloutta.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen lausunnon vuoden 2025 Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin toimenpiteistä. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa yhteistyötä, työnjakoa ja toimenpiteiden seurantaa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Aluevaltuusto päätti hyväksyä valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen, joka koski esitystä Keski-Suomeen laadittavaksi mallista, jossa hyvinvointialue, kunnat, yrittäjät ja kolmannen sektorin edustajat toimivat entistä tiiviimmin aitoina kumppaneina. Vastauksesta ilmenee, että hyvinvointialueella on avoin palvelutuottajafoorumi, johon voi osallistu kaikki palveluntuottajat tai yrittäjäjärjestöt. Palveluntuottajafoorumi on säännöllinen osallisuuden sekä vaikuttamisen väylä. Lisäksi hyvinvointialue järjestää säännöllistä ja ennakoivaa vuoropuhelua julkisten hankintojen suunnittelusta. Palveluntuottajayhteistyön asiakirja, järjestöyhteistyön asiakirja ja osallisuusohjelma päivitetään syksyn 2026 aikana. Kokonaisuus kootaan yhteen osallisuus- ja kumppanuusohjelmaksi.

Muut asiat

Aluevaltuusto päätti Keski-Suomen hyvinvointialueen tilivelvollisista. Tilivelvollisia ovat määrätyt toimielinten jäsenet, esittelijät ja viranhaltijat. Tilivelvollisuus koskee myös toimielimen varajäseniä siltä osin, kun he osallistuvat kokouksiin, viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena sekä tilivelvollisen esittelijän sijaista.

Aluevaltuusto päätti aluevaltuuston kevätkauden 2027 seminaari- ja kokouspäivämääriksi seuraavat ajankohdat: tiistai 23.2., 16.3., 4.5. ja 8.6. Mahdollinen seminaari järjestetään ennen kokousta klo 12–15 ja varsinainen kokous klo 16.

Aluevaltuusto myönsi Samuli Mattilalle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jonka mukaan hyvinvointialue selvittäisi mahdollisuutta olla toteuttamatta Orpon hallituksen esittämiä vuoden 2027 alusta voimaantulevia asiakasmaksujen korotuksia ja päättäisi poistaa kirurgisista raskaudenkeskeytyksistä perittävät asiakasmaksut kokonaisuudessaan vuoden 2027 alusta lukien.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kotisairaalatoiminnan kehittämistä koskevan valtuustoaloitteen.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen ja videotallenne löytyvät osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026365 ).

Aluevaltuuston pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.