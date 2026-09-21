Haku Päijät-Hämeen Vaikuttajakouluun on käynnissä
30.9.2026 10:43:33 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Jo viidettä kertaa järjestettävä Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu etsii uusia nuoria lukuvuodelle 2026–2027. Mukaan haetaan päijäthämäläisiä 15–20-vuotiaita toisen asteen opiskelijoita, joita kiinnostavat yhteiskunnalliset kysymykset, päätöksenteko ja vaikuttaminen.
Päijät-Hämeen liiton järjestämä Vaikuttajakoulu tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua päätöksentekoon käytännössä, syventyä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin ja kehittää omia vaikuttamistaitoja. Lukuvuoden mittainen toiminta on osallistujille maksutonta.
Vaikuttajakoulu ei ole koulu sanan perinteisessä merkityksessä. Luentojen ja läksyjen sijaan toiminnan ytimessä ovat kohtaamiset, keskustelut, vierailut ja yhdessä tekeminen. Osallistujat pääsevät tapaamaan päättäjiä ja asiantuntijoita sekä tutustumaan muihin vaikuttamisesta kiinnostuneisiin nuoriin yli kuntarajojen.
Päätöksentekoa, mediaa ja demokratiaa lähietäisyydeltä
Vaikuttajakoulun uusi kausi käynnistyy marraskuussa 2026 ja jatkuu touko-kesäkuuhun 2027. Ryhmä kokoontuu noin viiden viikon välein pääsääntöisesti Lahdessa.
Lukuvuoden aikana tutustutaan erilaisiin vaikuttamisen tapoihin ja toimijoihin. Ohjelmassa syvennytään muun muassa mediaan ja journalismiin, eduskuntavaaleihin, demokratiaan ja Euroopan unioniin sekä päätöksentekoon kunta-, maakunta- ja eduskuntatasolla. Kausi huipentuu opintomatkaan Helsinkiin.
Päätöksenteon ymmärtäminen, omien näkemysten muodostaminen ja oman äänen saaminen kuuluviin ovat tavallisia kansalaistaitoja. Vaikuttajakoulussa haluamme tehdä niistä nuorille tutumpia ja näyttää käytännössä, millä eri tavoilla yhteisiin asioihin voi vaikuttaa, kertoo Vaikuttajakoulun koordinaattori Joonas Pokkinen.
Osallistujia eri puolilta Päijät-Hämettä
Vaikuttajakouluun valitaan yhteensä 20 nuorta. Päijät-Hämeen nuorisovaltuustot saavat valita kukin yhden osallistujan omasta joukostaan, ja 10 nuorta valitaan avoimen haun kautta. Tavoitteena on saada osallistujia kattavasti eri puolilta maakuntaa.
Hakijoiden arvioinnissa painottuvat motivaatio, kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamiseen sekä mahdollisuus sitoutua toimintaan. Aikaisempaa kokemusta politiikasta, järjestötoiminnasta tai muusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ei edellytetä.
Haku Päijät-Hämeen Vaikuttajakouluun on avoinna 18.10.2026 klo 23.59 asti verkkolomakkeen kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joonas PokkinenProjektipäällikköPäijät-Hämeen liitto, kulttuuri
Päijät-Hämeen kulttuuriverkko, kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä
PROSPERO –projekti (Interreg Europe)
Ella MunukkaViestintäasiantuntijaPäijät-Hämeen liitto
Europe Direct Päijät-Häme
Kuvat
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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