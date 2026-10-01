MTK: Polttoainekriisin kustannukset eivät saa kaataa kotimaista tuotantoa
2.10.2026 18:36:16 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n johtokunta vaatii hallitukselta nopeita toimia Lähi-idän kriisin aiheuttaman polttoaineiden hinnannousun hillitsemiseksi. MTK korostaa, että maa- ja metsätalouden sekä muidenkin kotimaisten tuotantoketjujen nopeasti kasvavia kustannuksia ei voida jättää huomiotta. Johtokunta käsitteli pitkittyvän öljykriisin vaikutuksia kokouksessaan keskiviikkona.
Viime viikkoina kiihtynyt öljymarkkinoiden kriisi on nostanut polttoaineiden hintoja nopeasti. Vaikutukset näkyvät laajasti yhteiskunnassa, mutta erityisen voimakkaasti alkutuotannossa, kuljetuksissa sekä toimialoilla, joiden kustannusrakenne on riippuvainen energiasta ja polttoaineista. Yksin maatalouden polttoaineiden osalta kustannusnousu on vuositasolla jo noin 300 miljoonaa euroa eli valtaosa koko maataloustulosta.
MTK pitää erittäin tärkeinä hallituksen lupauksia kustannuskriisin lieventämiseksi. On käynyt selväksi, ettei öljymarkkinoiden häiriö ole lyhytaikainen ilmiö, vaan vaikutukset voivat jatkua pitkään.
"Kotimaisen ruoantuotannon kannalta on välttämätöntä estää kustannuskriisin muuttuminen konkurssikriisiksi. Maatilojen lisäksi isolla joukolla pk-yrityksiä taloudellinen joustovara on jo käytetty, eikä uusia kustannuspiikkejä pystytä kantamaan yksin", MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä toteaa.
MTK vaatii, että hallituksen valmistelemissa toimissa huomioidaan alkutuotannon erityinen asema. Hallituksen toimien lisäksi koko ruokaketjussa on käynnistettävä välittömästi neuvottelut kustannusten siirtämisestä sopimuksiin ja hintoihin. Myös elintarvikemarkkinavaltuutetun on syytä kannustaa ruokaketjun osapuolia sopimuspöytiin.
Uudistettu elintarvikemarkkinalaki velvoittaa sopimusten tarkasteluun tilanteissa, joissa toimintaympäristössä tapahtuu poikkeuksellisia muutoksia. Lain henkeä on alettava noudattaa välittömästi, MTK:n johtokunta painottaa.
"Nyt jos koskaan on kyse poikkeuksellisesta tilanteesta. Kustannusten nousun on voitava välittyä tuotantoketjussa eteenpäin riittävän nopeasti. Muuten vaarana on, että menetämme tuotantoa ja yrityksiä, joita ei enää myöhemmin saada takaisin. Elintarvikemarkkinavaltuutetulta odotetaan aktiivisuutta lain tarkoituksen toteuttamiseksi", puheenjohtaja Hemmilä sanoo.
MTK muistuttaa, että kysymys ei ole ainoastaan maa- ja metsätaloudesta. Polttoaineiden hinnannousu koskettaa kuljetuksia, logistiikkaa ja lukuisia muita toimialoja kaikkialla Suomessa. Kustannusshokin vaikutusten hillitseminen on koko kansantalouden etu.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja, p. +358 400 522 012
Johan Åberg, MTK:n maatalousjohtaja, p. +358 40 523 3864
Marko Mäki-Hakola, MTK:n metsäjohtaja, p. +358 40 502 6810
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