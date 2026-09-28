Osuuskauppa PeeÄssä

Yli puolet PeeÄssän kesätyöntekijöistä oli ensimmäistä kertaa kesätöissä – kolme neljästä suosittelisi kesätyöpaikkaansa

1.10.2026 07:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

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PeeÄssän kesätyöntekijöille teetetyn kyselyn perusteella 74 % suosittelisi kesätyöpaikkaansa.

PeeÄssän toimipaikoissa työskenteli kesän aikana 1104 kesätyöntekijää. PeeÄssässä kesätyöntekijöitä haetaan kaikille toimialoille, joista suurimmat työllistäjät ovat S-marketit ja Prismat. Työsuhteen jälkeen teetettyyn kesätyöntekijätutkimukseen vastasi kaikkiaan 533 kesätyöntekijää.

Kyselyyn vastanneista 93 % oli alle 18-vuotiaita.

Edellisten vuosien palautteiden perusteella PeeÄssässä panostettiin tänä vuonna erityisesti rekrytoinnin aikaiseen viestintään ja perehdytykseen työn alkaessa.

PeeÄssän henkilöstöpäällikkö Juha Lyytikäinen on tyytyväinen tapaan, jolla nuorempi sukupolvi tänä päivänä osaa antaa palautetta. Hän myös painottaa, että sähköpostin käyttö on edellytys, kun rekrytoinnin etenemisestä viestitään suurelle joukolle hakijoita.

– Tavoitteemme on tehdä kesätyön hakemisesta mahdollisimman selkeää ja pitää hakijat hyvin ajantasalla rekrytoinnin etenemisestä. 5 % vastanneista on ollut jokseenkin eri mieltä sen suhteen, että hakeminen oli helppoa ja että työhön on tarjottu riittävä perehdytys. Tästä voimme päätellä sen, että isossa kuvassa homma toimii kuten pitääkin, mutta edelleen luemme palautteet tarkasti, jotta voimme kehittää prosessia jatkossa.

Mitä voimme päätellä siitä, että 74 % suosittelisi kesätyöpaikkaansa PeeÄssällä?

– Olen varma siitä, että kyselyssä nuoret arvioivat pääasiassa tunnelmaa työpaikalla. Korkea suositteluprosentti kertoo mielestäni erityisesti siitä, että PeeÄssän työyhteisöt ovat osanneet ottaa kyselyyn vastanneet, ja erityisesti nuoret, tosi hyvin mukaan työyhteisöön.

Yhteyshenkilöt

Osuuskauppa PeeÄssä

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Prisma Kuopion kiinteistön pysäköintijärjestelyt uudistuvat – vain pysäköintikiekko riittää24.9.2026 14:03:32 EEST | Tiedote

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