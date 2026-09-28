Yli puolet PeeÄssän kesätyöntekijöistä oli ensimmäistä kertaa kesätöissä – kolme neljästä suosittelisi kesätyöpaikkaansa
1.10.2026 07:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
PeeÄssän kesätyöntekijöille teetetyn kyselyn perusteella 74 % suosittelisi kesätyöpaikkaansa.
PeeÄssän toimipaikoissa työskenteli kesän aikana 1104 kesätyöntekijää. PeeÄssässä kesätyöntekijöitä haetaan kaikille toimialoille, joista suurimmat työllistäjät ovat S-marketit ja Prismat. Työsuhteen jälkeen teetettyyn kesätyöntekijätutkimukseen vastasi kaikkiaan 533 kesätyöntekijää.
Kyselyyn vastanneista 93 % oli alle 18-vuotiaita.
Edellisten vuosien palautteiden perusteella PeeÄssässä panostettiin tänä vuonna erityisesti rekrytoinnin aikaiseen viestintään ja perehdytykseen työn alkaessa.
PeeÄssän henkilöstöpäällikkö Juha Lyytikäinen on tyytyväinen tapaan, jolla nuorempi sukupolvi tänä päivänä osaa antaa palautetta. Hän myös painottaa, että sähköpostin käyttö on edellytys, kun rekrytoinnin etenemisestä viestitään suurelle joukolle hakijoita.
– Tavoitteemme on tehdä kesätyön hakemisesta mahdollisimman selkeää ja pitää hakijat hyvin ajantasalla rekrytoinnin etenemisestä. 5 % vastanneista on ollut jokseenkin eri mieltä sen suhteen, että hakeminen oli helppoa ja että työhön on tarjottu riittävä perehdytys. Tästä voimme päätellä sen, että isossa kuvassa homma toimii kuten pitääkin, mutta edelleen luemme palautteet tarkasti, jotta voimme kehittää prosessia jatkossa.
Mitä voimme päätellä siitä, että 74 % suosittelisi kesätyöpaikkaansa PeeÄssällä?
– Olen varma siitä, että kyselyssä nuoret arvioivat pääasiassa tunnelmaa työpaikalla. Korkea suositteluprosentti kertoo mielestäni erityisesti siitä, että PeeÄssän työyhteisöt ovat osanneet ottaa kyselyyn vastanneet, ja erityisesti nuoret, tosi hyvin mukaan työyhteisöön.
Yhteyshenkilöt
Juha LyytikäinenHenkilöstöpäällikköOsuuskauppa PeeÄssäPuh:050 436 0071juha.lyytikainen@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
Tahko Oktoberfestin huuma menee ihon alle – viimeiset liput vietiin käsistä teltan ovelta28.9.2026 09:58:26 EEST | Tiedote
Uskollisimmat kävijät ovat ikuistaneet Tahko Oktoberfestin tatuoinneiksi. Kiinnostuksesta kertoo 2 400 juhlijaa, 10 000 myytyä tuotetta ja loppuunmyydyt VIP-liput. Tahko Oktoberfest järjestetään seuraavan kerran 24.–25.9.2027.
PeeÄssän toimipaikoissa jatkossa mahdollisuus lahjoittaa pullonpalautusrahat ruoka-apuun25.9.2026 14:22:10 EEST | Tiedote
Kauppojen vähentäessä ruokahävikin syntymistä, vähenee myös ruoka-apuun päätyvän ruoan määrä. Jatkossa asiakkaat pystyvät tukemaan ruoka-aputyötä Pohjois-Savossa omilla pullonpalautusrahoillaan.
Prisma Kuopion kiinteistön pysäköintijärjestelyt uudistuvat – vain pysäköintikiekko riittää24.9.2026 14:03:32 EEST | Tiedote
Kuopion Prismassa on kuultu asiakkaiden toiveita ja Prisma Kuopion kiinteistön asiakaspysäköinnissä sekä ulkoalueella että parkkihallissa otetaan käyttöön 3 tunnin ilmainen pysäköinti pysäköintikiekolla. Toimintamalli astuu voimaan 25.9.2026 alkaen. – Muutoksella vastaamme asiakkaiden toiveeseen pystyä käyttämään vain pysäköintikiekkoa asioidessaan Prismassa. Viimeiset neljä vuotta käytössä ollut kamerakäyttöinen valvonta poistuu käytöstä, Prismajohtaja Heli Wilska kertoo. Läheisen kampusalueen kehittyminen 2020-luvulla lisäsi paikoituksen tarvetta Savilahden alueella ja kaikille asiakkaille ei enää riittänyt paikkoja. Asiakkailta saatu palaute parkkipaikkojen riittämättömyydestä johti kamerajärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2022. – Nyt testataan yhdessä asiakkaiden kanssa vanhaan malliin palaamista. Tavoitteemme on löytää Prisma kiinteistössä asioiville asiakkaille paras mahdollinen toimintatapa pysäköinnin suhteen. Toivomme asiakkailtamme avointa ja rehellistä palautetta muutoksesta
Osuuskauppa PeeÄssä vahvisti strategiansa vuosille 2028–203223.9.2026 10:30:57 EEST | Tiedote
Uuden strategian tavoitteena on kasvattaa asiakasomistajille tuotettavaa hyötyä, vahvistaa PeeÄssän asemaa haluttuna työnantajana ja merkityksellisenä palveluntuottajana sekä toimia Pohjois-Savon rohkeana kehittäjänä.
PeeÄssä investoi jälleen Kuopion keskustan kehittämiseen22.9.2026 10:01:32 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Kuopion keskustasta osoitteessa Ajurinkatu 22 sijaitsevan tontin. Kaupan myötä PeeÄssällä on entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää alueelle poikkeuksellisen merkittävä kaupallinen keskittymä, joka mahdollistaa laajasti alueelta odotettuja palveluita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme